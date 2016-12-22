Владивосток стал столицей Дальнего Востока

Президент России подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток

Вид города Владивостока (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

В соответствии с указом, который опубликовала пресс-служба Кремля, центром Дальневосточного федерального округа стал Владивосток вместо Хабаровска.

Идею перенести окружную столицу предложил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Среди доводов он называл наличие во Владивостоке развитой транспортной инфраструктуры и регулярное проведение международных мероприятий.



10 декабря Владимир Путин своей резолюцией поддержал эту инициативу. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что согласие главы государства будет реализовано в виде поручения.

Основным противником переноса был губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он указывал, что именно Хабаровск является культурным и образовательным центром округа, а также крупнейшим городом Дальнего Востока. «Если у кого-то возникли ощущения или мысли, что можно перенести даже название [столица ДФО] из Хабаровска во Владивосток, я думаю, не получится», — заявил Фургал 9 октября.

Официальный перенос произошел за три дня до повторных выборов губернатора, в которых примет участие Кожемяко. Предыдущие выборы главы Приморья прошли в регионе 9 и 16 сентября. Во втором туре коммунист Андрей Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора региона Андреем Тарасенко. Результаты голосования были аннулированы; ЦИК решила, что из-за нарушений определить победителя невозможно.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин рассказал РБК, что каких-либо изменений для населения в связи с переносом столицы региона не последует. По его мнению, такое решение стало одним из последствий того, что лояльный властям губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт проиграл выборы кандидату от ЛДПР.

«Владивосток давно хотел стать столицей, он ближе к границе, там и центр, где проходят саммиты и форумы, «ворота» в Китай и Японию», — сказал Макаркин. По его словам, перенос поддержит позиции врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко, «просьбы которого в этом случае могут удовлетворяться вне очереди». «Но для самих граждан особых изменений не произойдет, рабочие места автоматически не появятся», — сказал политолог.