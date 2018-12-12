Сберсистема по методу Грефа

Крупнейший российский банк обсуждает смену названия

Герман Греф допустил исчезновение части слова «банк» из названия Сбербанка. Спектр предлагаемых этой организацией услуг расширился далеко за пределы лишь финансовых, и всей экосистеме это название не подходит

Герман Греф (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Сбербанк рассматривает возможность изменения названия: из него может пропасть слово «банк», рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета.

«Мы это действительно обсуждаем, пока рано об этом заявлять, [но] мы эту тему проговариваем», — рассказал Греф. По его словам, сейчас Сбербанк «значительно больше, чем банк». «Мы уже большая экосистема. В этом смысле она будет расти и охватывать на 360 градусов наших клиентов — как физических, так и юридических лиц», — отметил он.

«Нужно понимать, что в финансовой части Сбербанка название «банк» должно присутствовать по закону (согласно требованиям закона о банках и банковской деятельности. — РБК)», — сказал Греф. — Однако название Сбербанк для экосистемы уже, наверное, не совсем точная история».

«Речь идет не о смене названия или ребрендинге Сбербанка, а о разработке брендинга для экосистемы, в которую уже сегодня входят десятки компаний, оказывающих нефинансовые услуги», — пояснил РБК источник в Сбербанке.

Сбербанк уже ​не банк​

Год назад крупнейший госбанк утвердил новую стратегию, согласно которой он к 2020 году должен трансформироваться в универсальную технологичную компанию, конкурентами которой могут стать Google, Amazon и Alibaba. Ключевой фактор для превращения банка в универсальную технологичную компанию — построение экосистемы.

«Банки плачут по поводу того, что в Кремниевой долине едят их завтрак каждый день. И мы не хотим присоединяться к плачущим по этому поводу, мы хотим есть завтрак тех, кто ест завтрак других банков. И это наша ключевая амбиция», — говорил Герман Греф.

Сбербанк участвует в различных инвестиционных проектах, двигаясь к созданию экосистемы. Например, в августе компания объявила о намерении вложить 30 млрд руб. в совместное с «Яндексом» предприятие, созданное на базе «Яндекс.Маркет». Целью СП, по словам Грефа, станет создание «российского Amazon».

Проекты, которые Сбербанк развивает вместе с «Яндексом», — маркетплейс для поставщиков товаров с внутреннего рынка под брендом «Беру!» (запущен в мае), а также онлайн-площадка для покупок из иностранных магазинов Bringly (запущена в ноябре).

Электронная коммерция не единственное направление, интересующее Сбербанк, — совместно с благотворительным фондом «Память поколений» он разрабатывает проект концепции российского частного оператора услуг для пожилых людей и выступит консультантом и кредитором федерального экологического проекта «Чистый воздух», который курирует Минприроды.

В октябре «Ведомости» и The Bell сообщили о намерениях Сбербанка войти в капитал «Яндекса», из-за чего акции последнего резко подешевели. Однако Греф и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож информацию о сделке опровергли.

По своему пути

«Финтех и технологии в банках развиваются очень быстро, и сейчас крупные банки борются за каждого клиента независимо от того, VIP-клиент это или обычный, — это выражается в удобстве приложений, а также в возможности на банковском сайте покупать не только банковские продукты. «Банки двигаются в сторону создания комфорта для клиента», — рассказала РБК член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Ани Асланян.

Стратегия развития Сбербанка по созданию экосистемы похожа не на стратегии развития крупных банковских групп, а на стратегии мировых технологичных компаний типа Google, Amazon и т.д. «Сбербанк в этом плане является трендсеттером (тем, кто определяет тренд. — РБК) и задает направление развития цифровых финансовых технологий», — отметила Асланян.

За рубежом нет таких банков, которые бы, как и Сбербанк, трансформировали себя в универсальную технологичную компанию, — там такие компании уже существуют, поэтому банкам делать то же самое не имеет смысла, рассказал партнер и основатель UsabilityLab Дмитрий Сатин. «Российская банковская система идет своим путем, но это не означает, что абсолютно все банки пойдут за Сбербанком», — отметил эксперт. По мнению Сатина, единственная компания в России, которой успешно удается следовать стратегии создания экосистемы, это не Сбербанк, а «Яндекс» — у нее успешно работают сервисы доставки еды, такси, покупки билетов и т.д.

В России цифровизация тесно связана с компаниями с госучастием, это следствие концентрации экономики вокруг госкомпаний, поэтому повсюду у нас Сбербанк и «Ростех», сказал РБК главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. С учетом объема клиентских данных желание Сбербанка завязать на себе экосистему очевидно, резюмировал эксперт.