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Сбербанк станет агентом Минприроды по снижению выбросов в атмосферу
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Сбербанк станет агентом Минприроды по снижению выбросов в атмосферу
Бизнес, 07:00
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Сбербанк станет агентом Минприроды по снижению выбросов в атмосферу
Сбербанк станет агентом Минприроды, чтобы привлечь инвестиции в проект «Чистый воздух» стоимостью 480 млрд руб. По оценкам банка, через него этот проект может быть профинансирован на сумму около 200 млрд руб.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сбербанк станет кредитором и консультантом федерального проекта «Чистый воздух», который курирует Минприроды. Об этом РБК рассказал первый замруководителя министерства Денис Храмов.

«Мы предлагаем сделать Сбербанк агентом с мандатом по реализации концессионных соглашений и других форм частно-государственного партнерства, а также консультантом Минприроды по проекту «Чистый воздух». Вместе мы могли бы делать модельные коробочные решения для реализации проектов с точки зрения взаимодействия бизнеса и финансовых институтов», — отметил чиновник. По его словам, у Сбербанка есть мощная сеть и он сможет связать воедино интересы регионов, производителей и общественности.

Проект «Чистый воздух», входящий в нацпроект «Экология», предусматривает в 2019–2024 годах уменьшение на 20% совокупного объема выбросов в атмосферу в 12 наиболее загрязненных городах — крупных промышленных центрах России, включая Братск, Норильск, Череповец и Читу. По данным Росстата и Росприроднадзора, в 2016 году общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по всей стране составил 31,6 млн т (более поздних данных нет). На снижение выбросов за шесть лет планируется потратить 480,5 млрд руб., из которых бюджетные средства — чуть больше 100 млрд руб.

За взаимодействие с Минприроды отвечает руководитель дирекции по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования Сбербанка Всеволод Гаврилов, уточнил Храмов и подтвердил представитель банка. По словам чиновника, Сбербанк сам обратился в министерство, сотрудничество длится уже несколько месяцев. Другие банки тоже могут быть вовлечены в проект и выступить источниками кредитных средств, добавил он.

«Сбербанк намеревается разместить продукты долгового финансирования в инвестпроектах, которые будут реализованы в рамках «Чистого воздуха». Наша задача — найти оптимальное решение участия коммерческих средств в достижении экологических показателей проекта», — сказал РБК представитель Сбербанка. Он напомнил, что частные инвесторы должны будут вложить в проект вчетверо больше, чем государство. Банк будет взаимодействовать не только с инвесторами, но и с властями регионов, где расположены города — участники проекта, через свою региональную сеть представительств, добавил собеседник РБК.

Кто будет финансировать «Чистый воздух»

Конкретных планов​ по продаже банковских продуктов Сбербанк не строит, но спрос на инвестиции и поддержку по всем активностям проекта «Чистый воздух» оценивает в 200 млрд руб., сказал представитель банка. Предполагается государственно-частное партнерство, например в проектах экологичного транспорта, которыми уже заинтересовались такие компании, как НОВАТЭК (выступает за перевод транспорта на сжиженный природный газ, СПГ) и УК «Лидер», добавил он. К тому же в «Чистый воздух» готовы вкладываться промышленные компании, предприятия которых расположены в городах проекта. Представители НОВАТЭКа и «Лидера» не ответили на запросы РБК.

По словам Храмова, до конца года Минприроды должно утвердить планы по снижению выбросов от автотранспорта в 12 городах. Речь идет о переводе общественного транспорта и автопарков промышленных предприятий на газ, в том числе на СПГ. «Это не только экологически благоприятно, но и выгодно, ведь газ гораздо дешевле дизеля (порядка 15–17 руб. за 1 куб. м газа против 46,5 руб. за литр дизельного топлива. — РБК). Эти города мы рассматриваем как пилоты, чтобы можно было потом тиражировать их опыт в масштабах страны», — сказал Храмов.

Магнитогорский металлургический комбинат Виктора Рашникова готов рассмотреть официальное предложение Сбербанка по проекту «Чистый воздух», если такое поступит, сообщил РБК представитель компании. По его словам, в 2007–2017 годах инвестиции ММК на реализацию мероприятий по снижению и предотвращению загрязняющих выбросов в атмосферу составили 10 млрд руб., это позволило сократить выбросы на 56 тыс. т в год. В общей сложности с 2018 по 2025 год ММК намерен инвестировать в природоохранную деятельность 38,1 млрд руб., из них 21,7 млрд руб. придется на охрану атмосферного воздуха, что позволит снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы в три раза, добавил он.

16 ноября в ходе рабочей поездки в Челябинск министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин осмотрел объекты «Мечела» Игоря Зюзина. Компания отчиталась, что в 2019–2020 годах вложит свыше 3 млрд руб. в мероприятия по снижению вредных выбросов. «Планируется замена конвертера, капитальный ремонт доменной печи, снижение потребления газа в печах. Ожидаемый экологический эффект — снижение выбросов на 2,2 тыс. т в год», — говорится в сообщении Минприроды.

РБК направил запрос в пресс-службу «Мечела» по поводу участия в проекте «Чистый воздух», а также другим компаниям, работающим в 12 городах: «Северстали» Алексея Мордашова, НЛМК Владимира Лисина и UC Rusal Олега Дерипаски, — но они пока не ответили.

За шесть лет компаниям из разных индустрий будет очень сложно реализовать задачу сокращения выбросов на 20%, предупредил младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. Он предположил, что роль Сбербанка в проекте сведется к предоставлению займов компаниям-участникам на рыночных условиях. К тому же​ возможно предоставление льгот со стороны банка, например в увеличении срока кредита, добавил он.

Выбросы в онлайн-режиме

Проект «Чистый воздух» предполагает снижение выбросов в 12 городах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Снижение валового выброса в атмосферу на 20% в загрязненных городах может не улучшить жизнь его жителей, отметил первый заместитель министра природных ресурсов Денис Храмов, а вот снижение на 10–15% выбросов наиболее «грязных» веществ, например формальдегидов, бензопиренов или меркаптанов, ситуацию улучшит. По его словам, Минприроды будет определять объем выбросов тех или иных веществ в каждом городе отдельно.

Минприроды также думает над тем, как учесть достигнутые промышленными предприятиями результаты по снижению выбросов и понесенные ими затраты на эти цели. «Совместно с Роспотребнадзором мы будем разрабатывать методики факторного анализа того, какие именно выбросы и в какой степени влияют на здоровье людей. Это поможет согласовать, какие именно выбросы нужно снижать в первую очередь. По результатам эксперимента впервые будет использован подход по приоритизации источников загрязнения с последующим онлайн-мониторингом​», — рассказал Храмов.​

Авторы: Людмила Подобедова, Екатерина Литова, Светлана Бурмистрова.
Теги: Минприроды РФ , загрязение воздуха , нацпроекты , Денис Храмов , Сбербанк
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