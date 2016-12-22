ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,18 65,83 EUR Нал. 77,08 75,75 USD Бирж. 66,25 -0,31 EUR Бирж. 76,15 -0,33 USD ЦБ. 66,40 -0,57 EUR ЦБ. 76,21 -0,78 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6569,90 -102,90 IMOEX 2443,83 -0,43% RTSI 1159,47 +0,11% Brent 84,73 +1,35% DJIA 26430,57 -0,24% Nasdaq 7739,73 +0,04%
Сбербанк разработает проект частного оператора домов престарелых
Лента новостей
Сбербанк разработает проект частного оператора домов престарелых 07:30, Экономика В Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки 07:28, Общество 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 07:20, РБК и Lenovo Как сооснователь Qlean придумал «Uber по уходу за пожилыми людьми» 07:03, Технологии и медиа Социологи зафиксировали рост симпатий украинцев к России 07:01, Политика Прокуратура начала проверку после инцидента с лайнером в Якутске 06:50, Общество СМИ сообщили о финансовых проблемах «Справедливой России» 06:43, Политика Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Якутии 06:34, Общество СМИ узнали о закрытии США военной базы на Кипре 06:11, Политика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 06:08, РБК и Сбербанк Эксперты обратили внимание на «аномальные» показатели импорта в Россию 05:47, Экономика Уволенный режиссер «Стражей галактики» напишет сценарий к фильму DC 05:35, Общество Замминистра Минкомсвязи рассказал о переносе даты перехода на цифровое ТВ 04:47, Технологии и медиа Появились фото и видео с попавшим в ЧП самолетом SSJ-100 в Якутске 04:34, Общество Суд в США решил отправить хакера Никулина на психиатрическое обследование 04:20, Общество Украина намерена внести проект резолюции ГА ООН о «милитаризации Крыма» 03:56, Политика «Коммерсантъ» узнал детали опроса «взяткодателя» из дела Шакро Молодого 03:29, Общество Авиакомпания рассказала о четырех пострадавших из-за инцидента в Якутске 03:13, Общество Трутнев рассказал о сроке представления Путину идеи переноса столицы ДФО 02:50, Общество Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 02:34, РБК и Инвитро Министр юстиции Франции попросила Google убрать снимки тюрем на картах 02:21, Общество Трамп определился со сроками проведения новой встречи с Ким Чен Ыном 01:56, Политика Трамп ввел режим ЧП в штате Флорида из-за надвигающегося урагана «Майкл» 01:51, Общество В Росавиации заявили о начале расследования инцидента в Якутске 01:20, Общество The Sun узнала о возросшем до четырех количестве «жертв» Роналду 00:58, Общество Небензя пообещал сделать покидающей ООН Никки Хейли прощальный подарок 00:25, Политика В Боснии на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв 00:18, Общество Аэропорт Якутска временно закрыли из-за инцидента с Sukhoj Superjet-100 09 окт, 23:45, Общество
Сбербанк разработает проект частного оператора домов престарелых
Экономика, 07:30
0
Сбербанк разработает проект частного оператора домов престарелых
Сбербанк работает над концепцией частного оператора сети домов престарелых. Для реновации индустрии банк предлагает безвозмездно предоставить бизнесу землю под строительство и обнулить ставки по нескольким налогам
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сбербанк совместно с благотворительным фондом «Память поколений» разрабатывает проект концепции российского частного оператора услуг для пожилых людей, сообщили РБК два источника, знакомых с содержанием документа. Это предварительные разработки, они не утверждены, сказал один из источников. Проект предполагает возможность строительства более 500 новых домов престарелых и увеличение объема частных инвестиций в индустрию услуг для пожилых до 500 млрд руб. к середине 2030-х годов.

Сбербанк прорабатывает целый ряд инициатив по поддержке пенсионеров и людей предпенсионного возраста, рассказал собеседник РБК, знакомый с предложениями банка. «Обсуждаемая инициатива [создания частного оператора домов престарелых] в их числе. Какие из них войдут в итоговую программу банка, до конца не решено», — сказал он. По его словам, концепция не выносилась на рассмотрение кредитного комитета Сбербанка.

«Мы два года уже работаем над проектом создания государственно-частного партнерства (ГЧП) по созданию сети домов для пожилых людей», — говорил в конце августа председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24». «У нас есть такая постыдная история — отдать своего родителя в дом престарелых. Во всем мире ситуация ровно обратная. Считается, что отдать в дом для пожилых людей своего родителя — это достойно, потому что это высококлассные учреждения, в которых людям предоставляют высочайший уровень обслуживания, реализации их интересов, возможностей общения, первичной медицинской помощи», — сказал он.

Сбербанк вместе с государством работает над созданием условий для инвестирования бизнеса в создание домов престарелых нового типа, отметил Греф. «Мы хотим сами создать какое-то количество таких домов рядом с городами и проторить дорожку, по которой бизнес смог бы вместе с субъектами Федерации создавать такого рода дома», — говорил глава Сбербанка в августе.

«Сама себе создала пенсионный фонд»: как запустить бизнес перед пенсией Еще 8 фото
Фотогалерея

Реновация домов престарелых

Сейчас в России 95% домов престарелых являются государственными, частный капитал в отрасли практически отсутствует. При этом 70% коечного фонда имеет износ более 50% и требует реконструкции. Годовые затраты государства на дома престарелых оцениваются в 60 млрд руб. Существующие дома престарелых перегружены, свободных мест не хватает, отмечается в проекте концепции.

Проведение капремонта государственных домов престарелых не позволит достичь их соответствия новым стандартам обслуживания пожилых людей, социальная инфраструктура должна быть обновлена с учетом более высоких требований к услугам и комфорту проживания. «По сравнению с государством качественный частный оператор эффективнее управляет имуществом и оказывает услуги более высокого качества зачастую дешевле государства», — отметил собеседник РБК.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

При реализации предложений Сбербанка по модернизации домов престарелых в течение 15 лет будет создано более 500 новых частных и ГЧП-объектов, возрастет объем частных инвестиций в индустрию — более чем до 500 млрд руб. Доля частного сектора увеличится до 40%, будет создано более 400 тыс. новых мест в домах престарелых (то есть рост номерного фонда в целом по стране составит 50%), а также появится более 150 тыс. новых рабочих мест.

Сбербанк отказался от комментариев. РБК направил запрос в фонд «Память поколений». Этот фонд был образован в июне 2015 года, его основной задачей является помощь ветеранам боевых действий. Президент фонда — депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. В 2017 году расходы фонда превысили 200 млн руб., он финансируется из внебюджетных источников (членские взносы, поступления от физлиц и организаций, гранты, доходы от предпринимательской деятельности), следует из отчетности фонда, поданной в Минюст.

Налоговые каникулы на 20 лет

Финансирование реновации домов престарелых возьмет на себя частный бизнес, но государство должно предоставить для этого ряд условий. Сбербанк предлагает ввести налоговые каникулы на 20 лет, предполагающие 0% ставки НДС, налога на имущество, земельного налога и налога на прибыль (нулевая ставка налога на прибыль для компаний, работающих в сфере социального обслуживания, действует до 2019 года). Кроме того, государство должно безвозмездно предоставить бизнесу земельные участки для строительства домов престарелых и обеспечить госзаказы на срок от пяти лет.

Сбербанк предлагает запустить механизм ГЧП, при котором государство компенсировало бы расходы бизнеса на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, финансировало операционные затраты проекта и упростило процесс получения субсидированной процентной ставки по кредитам. Кроме того, Сбербанк предлагает предусмотреть возможность расходования средств ОМС для оплаты медобслуживания в домах престарелых.

Выше среднего: сколько получают работающие пенсионеры
Финансы

В пресс-службе Минтруда РБК сказали, что ведомство поддерживает развитие частно-государственного партнерства в социальной сфере. «Минтруд нацелен на дальнейшую совместную со Сбербанком проработку концепции. Существующее законодательство позволяет коммерческим организациям заниматься вопросами организации ухода за пожилыми. И спектр коммерческих организаций должен расширяться», — отметили в министерстве.

Минтруд будет предлагать продлить нулевую налоговую ставку налога на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан, за пределы 2019 года​. «Потребуется разработка законопроекта», — отметили в Минтруде.

Проект по предоставлению земельных участков в рамках государственно-частного партнерства реализован в Московской области. «​Минтруд России на регулярной основе отслеживает развитие проектов в регионах. По нашему мнению, безвозмездное предоставление земельных участков, особенно с подведенными коммуникациями, является значительным мотивационным стимулом для реализации частно-государственных проектов. Надеемся, что регионы будут активнее развивать такие способы взаимодействия», — заключили в министерстве.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Герман Греф , дом престарелых , Сбербанк
Главное
Курируемое Сурковым управление Кремля покинут до половины сотрудников Политика
Материалы по теме
Выше среднего: сколько получают работающие пенсионеры Финансы
Греф рассказал Путину о потерях Сбербанка из-за волатильности Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter