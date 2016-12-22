Сбербанк разработает проект частного оператора домов престарелых

Сбербанк работает над концепцией частного оператора сети домов престарелых. Для реновации индустрии банк предлагает безвозмездно предоставить бизнесу землю под строительство и обнулить ставки по нескольким налогам

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Сбербанк совместно с благотворительным фондом «Память поколений» разрабатывает проект концепции российского частного оператора услуг для пожилых людей, сообщили РБК два источника, знакомых с содержанием документа. Это предварительные разработки, они не утверждены, сказал один из источников. Проект предполагает возможность строительства более 500 новых домов престарелых и увеличение объема частных инвестиций в индустрию услуг для пожилых до 500 млрд руб. к середине 2030-х годов.

Сбербанк прорабатывает целый ряд инициатив по поддержке пенсионеров и людей предпенсионного возраста, рассказал собеседник РБК, знакомый с предложениями банка. «Обсуждаемая инициатива [создания частного оператора домов престарелых] в их числе. Какие из них войдут в итоговую программу банка, до конца не решено», — сказал он. По его словам, концепция не выносилась на рассмотрение кредитного комитета Сбербанка.

«Мы два года уже работаем над проектом создания государственно-частного партнерства (ГЧП) по созданию сети домов для пожилых людей», — говорил в конце августа председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24». «У нас есть такая постыдная история — отдать своего родителя в дом престарелых. Во всем мире ситуация ровно обратная. Считается, что отдать в дом для пожилых людей своего родителя — это достойно, потому что это высококлассные учреждения, в которых людям предоставляют высочайший уровень обслуживания, реализации их интересов, возможностей общения, первичной медицинской помощи», — сказал он.

Сбербанк вместе с государством работает над созданием условий для инвестирования бизнеса в создание домов престарелых нового типа, отметил Греф. «Мы хотим сами создать какое-то количество таких домов рядом с городами и проторить дорожку, по которой бизнес смог бы вместе с субъектами Федерации создавать такого рода дома», — говорил глава Сбербанка в августе.

Реновация домов престарелых

Сейчас в России 95% домов престарелых являются государственными, частный капитал в отрасли практически отсутствует. При этом 70% коечного фонда имеет износ более 50% и требует реконструкции. Годовые затраты государства на дома престарелых оцениваются в 60 млрд руб. Существующие дома престарелых перегружены, свободных мест не хватает, отмечается в проекте концепции.

Проведение капремонта государственных домов престарелых не позволит достичь их соответствия новым стандартам обслуживания пожилых людей, социальная инфраструктура должна быть обновлена с учетом более высоких требований к услугам и комфорту проживания. «По сравнению с государством качественный частный оператор эффективнее управляет имуществом и оказывает услуги более высокого качества зачастую дешевле государства», — отметил собеседник РБК.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

При реализации предложений Сбербанка по модернизации домов престарелых в течение 15 лет будет создано более 500 новых частных и ГЧП-объектов, возрастет объем частных инвестиций в индустрию — более чем до 500 млрд руб. Доля частного сектора увеличится до 40%, будет создано более 400 тыс. новых мест в домах престарелых (то есть рост номерного фонда в целом по стране составит 50%), а также появится более 150 тыс. новых рабочих мест.

Сбербанк отказался от комментариев. РБК направил запрос в фонд «Память поколений». Этот фонд был образован в июне 2015 года, его основной задачей является помощь ветеранам боевых действий. Президент фонда — депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. В 2017 году расходы фонда превысили 200 млн руб., он финансируется из внебюджетных источников (членские взносы, поступления от физлиц и организаций, гранты, доходы от предпринимательской деятельности), следует из отчетности фонда, поданной в Минюст.

Налоговые каникулы на 20 лет

Финансирование реновации домов престарелых возьмет на себя частный бизнес, но государство должно предоставить для этого ряд условий. Сбербанк предлагает ввести налоговые каникулы на 20 лет, предполагающие 0% ставки НДС, налога на имущество, земельного налога и налога на прибыль (нулевая ставка налога на прибыль для компаний, работающих в сфере социального обслуживания, действует до 2019 года). Кроме того, государство должно безвозмездно предоставить бизнесу земельные участки для строительства домов престарелых и обеспечить госзаказы на срок от пяти лет.

Сбербанк предлагает запустить механизм ГЧП, при котором государство компенсировало бы расходы бизнеса на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, финансировало операционные затраты проекта и упростило процесс получения субсидированной процентной ставки по кредитам. Кроме того, Сбербанк предлагает предусмотреть возможность расходования средств ОМС для оплаты медобслуживания в домах престарелых.

В пресс-службе Минтруда РБК сказали, что ведомство поддерживает развитие частно-государственного партнерства в социальной сфере. «Минтруд нацелен на дальнейшую совместную со Сбербанком проработку концепции. Существующее законодательство позволяет коммерческим организациям заниматься вопросами организации ухода за пожилыми. И спектр коммерческих организаций должен расширяться», — отметили в министерстве.

Минтруд будет предлагать продлить нулевую налоговую ставку налога на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан, за пределы 2019 года​. «Потребуется разработка законопроекта», — отметили в Минтруде.

Проект по предоставлению земельных участков в рамках государственно-частного партнерства реализован в Московской области. «​Минтруд России на регулярной основе отслеживает развитие проектов в регионах. По нашему мнению, безвозмездное предоставление земельных участков, особенно с подведенными коммуникациями, является значительным мотивационным стимулом для реализации частно-государственных проектов. Надеемся, что регионы будут активнее развивать такие способы взаимодействия», — заключили в министерстве.