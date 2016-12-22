«Яндекс.Маркет» и Сбербанк запустили третий элемент «российского Amazon»

«Яндекс.Маркет» и Сбербанк в тестовом режиме запустили Bringly — третью совместную торговую онлайн-площадку. Сервис запущен в рамках анонсированного Германом Грефом создания «российского Amazon»

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«Яндекс.Маркет» и Сбербанк запустили онлайн-площадку для покупок из иностранных магазинов Bringly (от англ. bring — принести), убедился корреспондент РБК. Площадка работает в бета-версии, и, как пояснил представитель «Яндекс.Маркет», режим тестирования продлится около пяти месяцев. «Режим бета-тестирования закончим, когда наполним ассортимент товарами, подключим маркетплейсы из других стран, с которыми сейчас есть договоренность, откроем новые виды доставки (например, курьерскую доставку) и методы оплаты (сейчас покупатель может расплатиться только банковской картой)», — пояснил собеседник РБК.

Bringly стала третьей площадкой для онлайн-коммерции, которую запустили «Яндекс.Маркет» и Сбербанк в рамках совместного предприятия. Его цель, пояснял глава Сбербанка Герман Греф, — «построить на базе «Яндекс.Маркет» российский Amazon». Интернет-холдинг получил 30 млрд руб. инвестиций, у обеих сторон — по 45% в совместном предприятии (еще 10% акций передано на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркет»).

Для новой компании были определены три направления работы: помимо трансграничного и запустившегося последним Bringly приоритетом стало развитие самого «Яндекс.Маркет» и создание маркетплейса для поставщиков с внутреннего рынка под брендом «Беру!» (вышла из тестирования в октябре 2018-го).

На данный момент ассортимент Bringly состоит из более чем 4 млн товаров, сообщил представитель «Яндекс.Маркет». В следующем году компания планирует расширить его до 50 млн товаров. «Сейчас две трети россиян покупают что-то в иностранных интернет-магазинах, причем 90% этих покупок приходится на товары из Китая. Мы уверены, что рынок трансграничной онлайн-торговли будет расти», — приводит пресс-служба слова директора по международному развитию «Яндекс.Маркет» Алекса Васильева.

Bringly не планирует ориентироваться на китайские товары, рассказывал РБК ранее Алекс Васильев: онлайн-площадка будет торговать товарами из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании и Израиля.

Приоритетами для себя компания называет одежду и обувь, корейскую косметику, противоударные и водонепроницаемые китайские смартфоны. Подобный ассортимент предполагает, что средний чек на Bringly будет выше, чем на маркетплейсах, ориентированных на китайских продавцов. Речь идет о $30 для категории «одежда и обувь», $100 — для гаджетов.

Васильев утверждает, что цены на маркетплейсе будут ниже, чем в офлайн-ретейле за счет продажи без наценок посредников. Снизить стоимость брендовых товаров в два-три раза в сравнении с тем, что предлагает офлайн, реально, считает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов, и «из-за низкой цены не стоит думать, что речь идет о каком-то контрафакте».​