ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,00 65,83 EUR Нал. 75,91 74,64 USD Бирж. 66,35 -0,29 EUR Бирж. 75,15 -0,52 USD ЦБ. 66,50 +0,26 EUR ЦБ. 75,62 -0,09 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3437,04 -99,56 IMOEX 2394,26 -0,11% RTSI 1134,71 -0,16% Brent 60,95 -0,36% DJIA 24370,24 -0,22% Nasdaq 7031,83 +0,16%
Процесс вместо дуэли
Лента новостей
Boeing презентовал бизнес-джет для самых долгих перелетов 08:33, Бизнес Порноактрису обязали оплатить Трампу часть расходов на адвокатов 08:31, Общество Здания Facebook в Калифорнии эвакуировали из-за звонка о бомбе 07:52, Общество Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 07:38, РБК и Thomson Reuters Россияне перечислили причины отказа от уже выбранных в интернете покупок 07:30, Бизнес Росавиация расследует инцидент с задевшим ВПП хвостом самолетом «Якутии» 07:28, Общество В России введут дополнительный контроль за платежами в интернете 07:00, Финансы «Роскосмос» отправит образцы с обшивки корабля «Союз» следствию 06:56, Общество Макрон выразил соболезнования в связи со стрельбой в Страсбурге 06:29, Общество Трамп предсказал бунты в случае своего импичмента 06:27, Политика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 06:20, РБК и Philips Суд в Канаде освободил финдиректора Huawei под залог 05:58, Общество Львовские депутаты попросили Порошенко закрыть генконсульство России 05:31, Политика Глава МВД Франции уточнил данные о погибших в Страсбурге 05:12, Политика Антитеррористические ведомства начали расследование стрельбы в Страсбурге 05:08, Общество В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ 04:36, Общество В Китае задержали бывшего канадского дипломата 04:15, Общество Медведев перечислил допустимые поправки к Конституции 03:55, Политика Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока-2» 03:20, Политика Открывший стрельбу мужчина скрылся с ярмарки в Страсбурге на такси 03:18, Общество В Киеве инициировали выход из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ 02:58, Политика «Жемчужную реку» обвинили в продаже туристам фальшивых авиабилетов 02:26, Общество Здание Европарламента в Страсбурге закрыли из-за стрельбы 02:16, Общество Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех 01:38, Политика Появились кадры с места стрельбы в Страсбурге 01:35, Общество Елисейский дворец отреагировал на стрельбу в Страсбурге 00:58, Общество Космонавты нашли отверстие в корпусе «Союза» 00:46, Общество Власти Франции подтвердили сообщения о двух жертвах стрельбы в Страсбурге 00:30, Общество
Газета
Процесс вместо дуэли
Газета № 219 (2943) (1212) Общество, 11 дек, 11:26
0
Процесс вместо дуэли
Почему глава Росгвардии судится с Алексеем Навальным
Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск к Алексею Навальному. Поводом стали сведения о недвижимости семьи генерала армии, обнародованные основателем Фонда борьбы с коррупцией
Виктор Золотов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Суд вместо дуэли

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному подан Виктором Золотовым в Люблинский суд Москвы, сообщил РБК адвокат директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Шота Горгадзе. Сумма иска составляет 1 млн руб.

Как объяснил Горгадзе, генерал считает порочащими его и несоответствующими действительности сведения о недвижимости руководителя Росгвардии. «Речь в иске идет в том числе о возможных коррупционных историях в сфере закупок, о которых говорит Навальный без какой-либо доказательной базы», — уточнил юрист.

Глава Росгвардии рассчитывает, что Навальный придет в суд для дачи показаний и объяснит, на чем основаны его утверждения.

Суды Алексея Навального Еще 6 фото
Фотогалерея

В Люблинском суде РБК сообщили, что к ним поступило заявление Золотова, в котором тот просит признать ложными и порочащими опубликованные Навальным сведения, в течение десяти дней опубликовать опровержение, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб.; в течение пяти дней будет решен вопрос о принятии иска к производству.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил РБК, что ему пока ничего не известно о сути иска. «Мне сложно комментировать иск, не видя его. Но мы готовы подтвердить фактами все наши расследования», — заявил он РБК.

Контракт по «Дружбе»: почему поставщик Росгвардии заинтересовал ФСБ
Общество

Навальный в своем Twitter написал, что придет в суд и повторит свои слова по поводу Росгвардии.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать иск главы Росгвардии заявил, что не знает о его существовании. «Это, наверное, надо в Росгвардии узнавать», — сказал он.

Квартирный вопрос

В апреле 2016 года в ФБК заявили, что общая стоимость активов семьи Золотова составляет более 663 млн руб. при официальном доходе Золотова за 2014 год 6,5 млн руб. Упоминалась в расследовании фонда в том числе квартира дочери генерала армии, Жанны, стоимостью около $5 млн.

В конце августа 2018 года Навальный опубликовал расследование, в котором утверждал, что Росгвардия закупала продукты для бойцов по завышенным ценам. По его словам, в число участников этой коррупционной схемы входили Золотов и крымский мясокомбинат «Дружба народов».

После этого комбинат подал на Навального в суд, а глава Росгвардии вызвал на дуэль. Основатель ФБК заявил, что готов провести с силовиком дуэль в форме дебатов. От них генерал отказался, заявив, что Навального необходимо проверить на детекторе лжи.

Как писал РБК 11 декабря, ФАС и Военная прокуратура по обращению ФСБ проверяют единого поставщика продуктов для Росгвардии на наличие признаков нарушения законодательства о гособоронзаказе. Из текста обращения ФСБ в ФАС следует, что единственный поставщик и его подрядчики незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника.

Сигналы Золотова

Политолог Михаил Виноградов трактует иск как попытку Золотова продемонстрировать уверенность, что у него все хорошо и претензии ФСБ несерьезны. Он видит в подаче иска сигнал сообществу российских силовых ведомств: «Стрелять в спину своим, которые борются с Навальным, аморально».

Иск к Навальному после обнародования сведений о претензиях ФАС и ФСБ к поставщикам Росгвардии означает наличие конфликта внутри системы силовых ведомств, говорит политолог Николай Миронов. Он считает, что Золотов намерен отыграть тему в публичной плоскости и через суд снять обвинения лично с себя. «Вопрос спасения, восстановления репутации в публичной плоскости сейчас для него очень важен», — подчеркивает он.

Но, как и в случае с вызовом Навального на дуэль, Золотов не учитывает побочные последствия, указывает политолог. «Он, по сути, пиарит Навального, связывает его расследование с расследованием ФАС и силовиков, да еще и рискует в очередной раз стать объектом для зубоскальства, как это было с пресловутой дуэлью», — говорит Миронов. Кроме того, своими избыточными действиями генерал привлекает внимание и к самой теме нарушений, придавая ей весомость, резюмирует политолог.

Авторы: Артем Филипенок, Мария Кокорева, Екатерина Костина, Владимир Дергачев.
При участии: Максим Солопов, Маргарита Алехина.
Теги: Алексей Навальный , Виктор Золотов , Росгвардия
Материалы по теме
Суд подтвердил частичное удовлетворение иска Навального по запрету выезда Общество
Генпрокуратура не увидела в обращении Золотова оснований для проверки Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter