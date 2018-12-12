Процесс вместо дуэли

Почему глава Росгвардии судится с Алексеем Навальным

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск к Алексею Навальному. Поводом стали сведения о недвижимости семьи генерала армии, обнародованные основателем Фонда борьбы с коррупцией

Виктор Золотов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Суд вместо дуэли

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному подан Виктором Золотовым в Люблинский суд Москвы, сообщил РБК адвокат директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Шота Горгадзе. Сумма иска составляет 1 млн руб.

Как объяснил Горгадзе, генерал считает порочащими его и несоответствующими действительности сведения о недвижимости руководителя Росгвардии. «Речь в иске идет в том числе о возможных коррупционных историях в сфере закупок, о которых говорит Навальный без какой-либо доказательной базы», — уточнил юрист.

Глава Росгвардии рассчитывает, что Навальный придет в суд для дачи показаний и объяснит, на чем основаны его утверждения.

В Люблинском суде РБК сообщили, что к ним поступило заявление Золотова, в котором тот просит признать ложными и порочащими опубликованные Навальным сведения, в течение десяти дней опубликовать опровержение, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб.; в течение пяти дней будет решен вопрос о принятии иска к производству.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил РБК, что ему пока ничего не известно о сути иска. «Мне сложно комментировать иск, не видя его. Но мы готовы подтвердить фактами все наши расследования», — заявил он РБК.

Навальный в своем Twitter написал, что придет в суд и повторит свои слова по поводу Росгвардии.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать иск главы Росгвардии заявил, что не знает о его существовании. «Это, наверное, надо в Росгвардии узнавать», — сказал он.

Квартирный вопрос

В апреле 2016 года в ФБК заявили, что общая стоимость активов семьи Золотова составляет более 663 млн руб. при официальном доходе Золотова за 2014 год 6,5 млн руб. Упоминалась в расследовании фонда в том числе квартира дочери генерала армии, Жанны, стоимостью около $5 млн.

В конце августа 2018 года Навальный опубликовал расследование, в котором утверждал, что Росгвардия закупала продукты для бойцов по завышенным ценам. По его словам, в число участников этой коррупционной схемы входили Золотов и крымский мясокомбинат «Дружба народов».

После этого комбинат подал на Навального в суд, а глава Росгвардии вызвал на дуэль. Основатель ФБК заявил, что готов провести с силовиком дуэль в форме дебатов. От них генерал отказался, заявив, что Навального необходимо проверить на детекторе лжи.

Как писал РБК 11 декабря, ФАС и Военная прокуратура по обращению ФСБ проверяют единого поставщика продуктов для Росгвардии на наличие признаков нарушения законодательства о гособоронзаказе. Из текста обращения ФСБ в ФАС следует, что единственный поставщик и его подрядчики незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника.

Сигналы Золотова

Политолог Михаил Виноградов трактует иск как попытку Золотова продемонстрировать уверенность, что у него все хорошо и претензии ФСБ несерьезны. Он видит в подаче иска сигнал сообществу российских силовых ведомств: «Стрелять в спину своим, которые борются с Навальным, аморально».

Иск к Навальному после обнародования сведений о претензиях ФАС и ФСБ к поставщикам Росгвардии означает наличие конфликта внутри системы силовых ведомств, говорит политолог Николай Миронов. Он считает, что Золотов намерен отыграть тему в публичной плоскости и через суд снять обвинения лично с себя. «Вопрос спасения, восстановления репутации в публичной плоскости сейчас для него очень важен», — подчеркивает он.

Но, как и в случае с вызовом Навального на дуэль, Золотов не учитывает побочные последствия, указывает политолог. «Он, по сути, пиарит Навального, связывает его расследование с расследованием ФАС и силовиков, да еще и рискует в очередной раз стать объектом для зубоскальства, как это было с пресловутой дуэлью», — говорит Миронов. Кроме того, своими избыточными действиями генерал привлекает внимание и к самой теме нарушений, придавая ей весомость, резюмирует политолог.