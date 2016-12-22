Глава Росгвардии Золотов предложил «пропустить Навального через полиграф»

Генерал Золотов, пригласивший основателя ФБК на «дуэль», заявил, что Навальный должен «для начала» пройти проверку на детекторе лжи

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Глава Росгвардии заявил, что Алексей Навальный должен «ответить за ложь» и предложил на проверку на детекторе лжи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на корреспондента.

«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф», — сказал Виктор Золотов.

Конфликт генерала Золотова и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального связан с расследованием, которое оппозиционный политик опубликовал в конце августа. В видеоролике, опубликованном на YouTube, Навальный рассказал об изучении материалов закупок для ведомства, по итогам которого ФБК пришел к выводу, что стоимость продуктов, поставляемых Росгвардии, завышена в несколько раз. В числе участников схемы Навальный называл самого Золотова и крымский мясокомбинат «Дружба народов».

«Дружба народов» после публикации Навального подал иск в суд против основателя ФБК. Золотов, в свою очередь, записал видеообращение к политику, в котором обвинил его в «клеветнических размышлениях», назвал его «оппозиционной моськой» и вызвал «на поединок». «Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами — куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную», — обратился Золотов к Навальному.

Навальный 18 октября продолжил заочный спор с Золотовым, ответив на вызов. Политик подчеркнул, что по дуэльным традициям, ответчик имеет право на «выбор места и оружия» — после чего пригласил Золотова на «дуэль» в виде публичных дебатов. «Как и предполагает К​одекс​, я даю вам неделю на размышление. Шлите ваших секундантов или что там еще вам не хватает для сатисфакции. Время пошло», — сказал политик.

Золотов от участия в дебатах с Навальным отказался. «Дебаты? Я его на другое приглашал», — отреагировал глава Росгвардии на слова Навального. Генерал подчеркнул, что приглашал политика «на спортивное соревнование».