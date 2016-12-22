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Навальный назвал условие «дуэли» с главой Росгвардии
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Навальный назвал условие «дуэли» с главой Росгвардии
Общество, 15:28
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Навальный назвал условие «дуэли» с главой Росгвардии
Навальный согласился принять вызов Виктора Золотова, если дуэль пройдет в формате дебатов на телевидении. Золотов вызвал Навального на поединок после расследования ФБК о завышении цен при госзакупках
Виктор Золотов (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на своем канале в YouTube разместил видеоответ на обращение главы Росгвардии Виктора Золотова, который в начале сентября пообещал, что сделает из оппозиционного политика «отбивную», и вызвал оппозиционера на поединок.

По словам Навального, он благодарен Золотову за вызов на дуэль, а видеообращение, по его словам, доказывает, что «ключевые места в руководстве российской власти занимают ненормальные, неадекватные люди».

«Раз вы решили вернуть замечательные традиции, то знаете, что вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали. Я ваш вызов принимаю, и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в эфире «Первого канала» или второго канала, или любого другого федерального канала», — заявил Навальный, добавив, что если телеканалы от проведения таких дебатов откажутся, то их можно провести на его канале в YouTube.

«Как и предполагает кодекс​, я даю вам неделю на размышление. Шлите ваших секундантов или что там еще вам не хватает для сатисфакции. Время пошло», — заключил Навальный.

Глава Росгвардии пообещал сделать из Навального «отбивную»
Общество
​Главнокомандующий войсками Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль после публикации расследования ФБК о том, что продукты для нужд Росгвардии закупались по завышенным ценам. По словам Золотова, в своем расследовании Навальный допустил «оскорбительные, клеветнические размышления», которые не принято прощать в «офицерской среде». «Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами — куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную», — заявил Золотов в своем видеообращении к Навальному.

Расследование ФБК о закупках в Росгвардии было опубликовано 23 августа. В нем говорилось, что в декабре 2017 года «эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии без конкурсов и конкуренции» получил мясокомбинат «Дружба народов», после чего стоимость продуктов, приобретаемых для войск, увеличилась в два-три раза.

Росгвардия назвала фальсификацией расследование Навального о госзакупках
Политика

После публикации расследования ФБК Росгвардия назвала «фальсификацией» сравнение цен на закупки, на которых основаны обвинения в коррупции, так как в расследовании не учитываются факторы ценообразования — сезонность закупок, стоимость тары и упаковки, расходы, связанные с экспертизой продовольствия, а также издержки, связанные с транспортными расходами.

Кроме того, в ведомстве указали, что в расследовании Навального фигурируют некорректные сравнения товаров — в частности, сока, произведенного по ГОСТу, и сока, произведенного по ТУ.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Росгвардия , дуэль
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