ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,38 64,96 EUR Нал. 76,52 75,08 USD Бирж. 65,69 +0,19 EUR Бирж. 75,69 +0,07 USD ЦБ. 65,42 +0,20 EUR ЦБ. 75,74 +0,51 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6509,50 -24,70 IMOEX 2494,00 +1,81% RTSI 1196,03 +1,22% Brent 85,27 +0,19% DJIA 26935,43 +0,60% Nasdaq 8049,25 +0,62%
Мясокомбинат из расследования Навального подал на него в суд
Лента новостей
Помпео назвал решение Международного суда ООН «поражением Ирана» 19:18, Политика Счетная палата учтет расследование Навального о закупках в Росгвардии 19:11, Политика Голикова раскрыла роль пожилых на примере гидов, брокеров и своей бабушки 19:09, Общество Новая пенсионная реформа. Главное 19:04, Общество УЕФА открыл дисциплинарное дело против ЦСКА после матча с «Реалом» 19:01, Спорт Илюмжинов прокомментировал избрание Дворковича главой ФИДЕ 19:01, Общество Путин подписал закон о пенсионной реформе 18:58, Экономика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 18:56, РБК и Mastercard В Греции начали уголовный процесс против россиянина Винника 18:55, Общество Мясокомбинат из расследования Навального подал на него в суд 18:50, Общество Волатильность биткоина снизилась до трехмесячного минимума 18:40, Крипто Путин отправил Полтавченко в отставку с поста губернатора Петербурга 18:39, Политика Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2500 пунктов 18:33, Экономика В мэрии ответили на сообщения о «давке» после матча ЦСКА — «Реал» 18:27, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 18:21, РБК и Мираторг Генсек НАТО признал влияние «российской угрозы» на военные учения альянса 18:18, Политика Помпео обвинил Москву в эскалации после переброски С-300 в Сирию 18:18, Политика В Тульской области упал подъемный кран 18:05, Общество Reuters узнал о решении Москвы и Эр-Рияда увеличить добычу нефти 18:03, Бизнес Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 17:52, РБК и Сбербанк Шахматы после Илюмжинова: с какими проблемами столкнется Дворкович в ФИДЕ 17:51, Общество NASA сообщило о проблемах с американским скафандром на МКС 17:46, Технологии и медиа В Петербурге осудили заснувшего пьяным в Павловском дворце грабителя 17:45, Общество Власти попросили остановить выпуск продукции «Петелинки» из-за нарушений 17:33, Бизнес Лидер списка богатейших американцев Forbes сменился впервые за 20 лет 17:30, Бизнес Путин понадеялся на прекращение мракобесия из-за «российского дела» 17:28, Политика Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 17:26, Спецпроект РБК PINK Медведев призвал не допустить рецидива «голландской болезни» 17:24, Политика
Мясокомбинат из расследования Навального подал на него в суд
Общество, 18:50
0
Мясокомбинат из расследования Навального подал на него в суд
Крымский мясокомбинат «Дружба народов», выступающий поставщиком продуктов для Росгвардии, подал в суд иск к Алексею Навальному. Ранее основатель ФБК опубликовал расследование, где обвинил поставщика Росгвардии в завышении цен
Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EPA)

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск крымского мясокомбината «Дружба народов» к оппозиционеру, основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, следует из карточки дела в картотеке суда.

Иск поступил 1 октября, к производству он пока не принят. Основания иска в материалах суда на данный момент не указаны.

Юрист ФБК Иван Жданов сообщил РБК, что защита Алексея Навального также еще не видела иск. «Мы видим только, что в картотеке дело появилось, сам иск еще нет. Конечно, будем этим заниматься», — сказал он.

Мясокомбинат «Дружба народов» фигурировал в расследовании ФБК «Картошечка Росгвардии». В расследовании говорится, что после получения эксклюзивных прав на снабжение Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов» закупочные цены на продукты выросли более чем в два раза. В расследовании ФБК указывалось, что на ряд продуктовых позиций — лук, яблочный сок, капуста — закупочные цены были ниже в столичных супермаркетах.

Золотов vs Навальный: почему директор Росгвардии пошел по пути Усманова
Политика

Согласно данным базы СПАРК, крымский мясокомбинат «Дружба народов» принадлежит бывшему начальнику Центрального архива внутренних войск МВД Борису Кантемирову.

После выхода расследования Росгвардия назвала опубликованные ФБК данные «фальсификацией», а также указала, что приведенные в документах цифры взяты из контрактов, заключенных в декабре 2017-го и в июне 2018 года, «без учета сезонного фактора», а также без учета расходов на тару, экспертизу продовольствия, транспортные расходы и других издержек.

Кроме того, после публикации расследования ФБК глава Росгвардии Виктор Золотов назвал его содержание клеветническим, а также публично вызвал Навального на дуэль. В ответ на претензии Росгвардии юрист ФБК Любовь Соболь заявила, что организация готова защищать свои аргументы в суде.

За полгода до публикации расследования Навального о завышении цен мясокомбинатом «Дружба народов» заявляли в общественной организации «Гражданский контроль государственных закупок». В июле 2018 года антимонопольная служба возбудила дело в отношении этой фирмы из-за нарушений при поставках во ФСИН и МВД.

Авторы: Наталья Демченко, Мария Кокорева.
Теги: мясокомбинат , Росгвардия , Алексей Навальный
Главное
Путин отправил Полтавченко в отставку с поста губернатора Петербурга Политика
Материалы по теме
Навальный пообещал ответить Золотову после просмотра его ролика Политика
Золотов vs Навальный: почему директор Росгвардии пошел по пути Усманова Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter