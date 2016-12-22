Мясокомбинат из расследования Навального подал на него в суд

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск крымского мясокомбината «Дружба народов» к оппозиционеру, основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, следует из карточки дела в картотеке суда.
Иск поступил 1 октября, к производству он пока не принят. Основания иска в материалах суда на данный момент не указаны.
Юрист ФБК Иван Жданов сообщил РБК, что защита Алексея Навального также еще не видела иск. «Мы видим только, что в картотеке дело появилось, сам иск еще нет. Конечно, будем этим заниматься», — сказал он.
Мясокомбинат «Дружба народов» фигурировал в расследовании ФБК «Картошечка Росгвардии». В расследовании говорится, что после получения эксклюзивных прав на снабжение Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов» закупочные цены на продукты выросли более чем в два раза. В расследовании ФБК указывалось, что на ряд продуктовых позиций — лук, яблочный сок, капуста — закупочные цены были ниже в столичных супермаркетах.
Согласно данным базы СПАРК, крымский мясокомбинат «Дружба народов» принадлежит бывшему начальнику Центрального архива внутренних войск МВД Борису Кантемирову.
После выхода расследования Росгвардия назвала опубликованные ФБК данные «фальсификацией», а также указала, что приведенные в документах цифры взяты из контрактов, заключенных в декабре 2017-го и в июне 2018 года, «без учета сезонного фактора», а также без учета расходов на тару, экспертизу продовольствия, транспортные расходы и других издержек.
Кроме того, после публикации расследования ФБК глава Росгвардии Виктор Золотов назвал его содержание клеветническим, а также публично вызвал Навального на дуэль. В ответ на претензии Росгвардии юрист ФБК Любовь Соболь заявила, что организация готова защищать свои аргументы в суде.
За полгода до публикации расследования Навального о завышении цен мясокомбинатом «Дружба народов» заявляли в общественной организации «Гражданский контроль государственных закупок». В июле 2018 года антимонопольная служба возбудила дело в отношении этой фирмы из-за нарушений при поставках во ФСИН и МВД.