Глава Росгвардии пообещал сделать из Навального «отбивную»

Генерал Виктор Золотов заявил, что основатель Фонда борьбы с коррупцией допустил в отношении него «оскорбительные клеветнические размышления», которые «не принято просто так прощать». Потому он вызывает Навального на поединок

Виктор Золотов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Главнокомандующий войсками Росгвардии генерал армии Виктор Золотов ответил на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о том, что продукты для нужд Росгвардии закупались по завышенным ценам. Долгое молчание Золотов объяснил тем, что находился в командировке и не смог ответить вовремя.

В своем видеообращении, размещенном на сайте Росгвардии, Золотов обвинил основателя ФБК (называя его «господин Навальный») в клевете и вызвал того на поединок, пообещав сделать из оппозиционера «отбивную».

Видео: пресс-служба Росгвардии

«В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих замечательных традиций? Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную», — заявил генерал.

Золотов подчеркнул, что вообще не стал бы разговаривать с Навальным, если бы тот был человеком с улицы, а не «человеком с президентскими амбициями». При этом глава Росгвардии пригрозил Навальному, который с конца августа находится под административным арестом, что если тот не примет его вызова, то ему будет «стыдно выйти на улицу».

​«Если вы начнете съезжать с этой сатисфакции, то к лейблу подлеца и труса, коими я вас и так считаю, прилипнет еще такое студенистое желеобразное пятно слизняка и тогда уже с вами точно никто не захочет разговаривать. Так что не будите лиха, господин Навальный. Не затягивайте с сатисфакцией и до встречи», — заявил Золотов.

​

Материал дополняется.