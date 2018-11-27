Конфликт вышел из берегов

Какие интересы России и Украины столкнулись в Керченском проливе

Российско-украинский инцидент в районе Керченского пролива побудил президента Петра Порошенко ввести в стране военное положение. О причинах и последствиях конфликта — в материале РБК

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

25 ноября Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, был перекрыт Россией. Как объяснили в ФСБ, такой шаг был предпринят в целях безопасности, так как утром 25 ноября три корабля ВМС Украины «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России» в Черном море.

Согласно сообщению ВМС Украины, два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя и Москва была об этом осведомлена. Вечером 25 ноября во время отхода украинской корабельной группы российские военные суда открыли по ней огонь, заявили в Киеве и затем подтверд​или в ФСБ России.

В результате обстрела были ранены три человека, заявили в понедельник в ФСБ. Задержанные украинские суда были отбуксированы в порт Керчи. Действия российских пограничников в ФСБ назвали ответом на незаконное и опасное маневрирование украинских кораблей в территориальных водах России. 26 ноября около 4:00 мск Керченский пролив был открыт для движения гражданских морских судов.

В связи с событиями в Керченском проливе глубокой ночью 25 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проголосовал за то, чтобы на 60 суток ввести в стране военное положение. Днем 26 ноября решение совета подписал президент Украины Петр Порошенко. Уже после начала обсуждений Порошенко внес в Верховную раду обновленный указ о введении военного положения в стране на 30 суток с 28 ноября — чтобы эта мера не помешала проведению президентских выборов.

Вечером в понедельник введение правового режима одобрила Верховная рада. Однако военное положение было введено на 30 суток и касается только нескольких регионов Украины — Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей. Режим был введен и «во внутренних водах Азово-Керченской акватории». Украинский президент также анонсировал, что в декабре внесет в парламент проект решения о дате президентских выборов. «Согласно Конституции эти выборы должны состояться 31 марта 2019 года», — сказал он.

Когда начался конфликт в Азовском море

Ситуация обострилась весной этого года. В марте украинские пограничники арестовали российский сейнер «Норд» и отбуксировали в Бердянск. У членов экипажа отобрали паспорта и запретили им покидать судно, а капитана Владимира Горбенко обвинили в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства». После этого в мае у берегов Крыма российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041.​ Стороны обменяли моряков обоих судов по схеме семь на семь в октябре. В начале ноября капитана ЯМК освободили из СИЗО, Горбенко же остается на Украине.

В июле заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк упоминал, что российские пограничники необоснованно задержали 148 украинских судов при прохождении Керченского пролива. «Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, работающих в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов о безосновательном увеличении количества задержек судов», — говорил он.

Как утверждается в докладе аналитического центра Stratfor, Украина отправляет 80% экспортных грузов по морю. После того как в 2014 году республика потеряла контроль над Крымом, порты Бердянска и Мариуполя стали получать грузы, которые ранее шли в Крым. Украина, в частности, использует Азовское море для торговли с Турцией сельскохозяйственной продукцией, сообщает аналитический центр The Economist Intelligence Unit. «Строительство Москвой моста через Керченский пролив, который соединяет Азовское море с Черным, привело к сокращению поставок грузов в украинские порты и к наращиванию военных сил [на Азовском море]», — утверждается в докладе Stratfor.

Трудности с прохождением Керченского пролива негативно отразились на экономике Украины, заявил в июле министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, из-за этих сложностей страна потеряла более €20 млн. В период между началом строительства Крымского моста в 2015 году до 2017 года объем поставляемых из порта Мариуполя грузов сократился на 27% (с 8,9 млн до 6,5 млн т), констатирует Stratfor. Поставки из Бердянска за то же время упали на 47% (с 4,5 млн до 2,4 млн т), отмечает ресурс.

Как юридически регулируется использование Азовского моря

Статус Керченского пролива и Азовского моря определяется двумя документами — Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года и двусторонним соглашением России и Украины о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенным в 2003 году. Конвенция гарантирует судам любых государств право мирного прохода через территориальное море.

В первой статье двустороннего соглашения сказано, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины. Вторая статья гласит, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. В 2007 году Россия и Украина подписали соглашение о правилах прохода судов через Керченский пролив, согласно которому любое судно, следующее через пролив, должно сообщать о своих намерениях в порт Керчь. Правовая коллизия возникла после того, как в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав России и Россия стала контролировать оба берега Керченского пролива. 21 ноября этого года российский МИД распространил заявление, в котором говорилось, что Крым составляет неотъемлемую часть Российской Федерации, которая в соответствии с международным правом осуществляет свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову. В документе подчеркивается, что Керченский пролив никогда не являлся и не является международным и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов. «Существует большое количество государств, у которых разные представления о суверенитете над какими-то территориями и их принадлежности, — заявила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Естественно, что мы [и Киев] воспринимаем территорию Крыма и прилежащую акваторию по-разному». По ее словам, есть международное право, а есть правоприменительные практики. «В данном случае эти практики сводятся к тому, что существует уведомительный порядок прохождения судов», — говорит представитель МИДа. Правомерно ли задержаны украинские корабли Задержанные украинские суда о своих намерениях пройти через пролив российскую сторону не уведомляли, утверждает Захарова, хотя еще в начале осени Украина следовала этому правилу. «Почему же сегодня оно стало неактуальным? Это говорит только о том, что намерения и цели украинской стороны были нечистоплотными», — считает она. Осознавая сложные отношения между странами, экипажи должны были уведомить российскую сторону, подчеркивает представитель МИДа, особенно в условиях, когда украинские политики угрожают взорвать Керченский мост. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины (Фото: РИА Новости) Погрануправление ФСБ по Крыму настаивает, что заявки на проход украинских судов не подавались и в график прохода кораблей они включены не были. В заявлении ведомства также говорится, что пограничники были вынуждены открыть огонь, так как корабли не реагировали на просьбы остановиться и опасно маневрировали. МИД России заявил, что украинские суда грубо нарушили правила мирного прохода. С точки зрения морского права к украинским морякам применили угрозу и силу, а применение силы к иностранному кораблю — это акт агрессии, говорит доктор юридических наук, руководитель компании «Агентство морского права» Александр Скаридов. По его словам, конвоирование кораблей в российский порт также противоречит Конвенции ООН по морскому праву (ст. 17). Украинские суда могут пройти через территориальные воды России — это называется «мирный проход через территориальные воды иностранного государства», говорит Скаридов, ссылаясь на Конвенцию по морскому праву. На такой проход, согласно конвенции, имеют право как гражданские суда, так и военные корабли, отметил эксперт. Если корабли вышли из Одессы и пошли через территориальные воды, чтобы войти в Керченский пролив, понять, что конкретно они нарушили, затруднительно, говорит эксперт. «Если эта информация соответствует действительности, то тогда они не должны были уведомлять погранслужбу», — уверен эксперт. В том случае, если они шли Керченско-Еникальским каналом, украинские суда должны были предупредить о проходе капитана порта. «Тогда они попадают в систему управления движением, — говорит Скаридов. — Но даже если они нарушили условия порта в Керчи, то разбираться с ними — не компетенция погранслужбы. Этим занимаются судебные органы».

Как Украина отреагировала на действия России

В ВМС Украины заявляют, что о переходе судов российская сторона была уведомлена заранее. В понедельник командующий ВМС Украины Игорь Воронченко отметил, что украинские корабли не провоцировали российскую сторону во время попытки прохода через Керченский пролив, передал телеканал 112.ua. По словам Воронченко, украинскую группу преследовали десять различных классов российских кораблей, включая два корабля и два катера Черноморского флота. «Есть запись командира корабля «Бердянска» (украинского артиллерийского катера. — РБК), где он указывает, что он не совершает противоправные действия, не поворачивает свои установки в их сторону, выходит в чистое море. Но в ответ он получил по курсу очередь с 30-миллиметровой пушки ПРСКР (пограничный противолодочный корабль. — РБК) «Изумруд», а затем была проведена очередь на поражение», — заявил он.​

По словам украинских властей, Россия использует контроль над Керченским проливом, чтобы оказать давление на Киев. В июле спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян обвинил Москву в блокаде Азовского моря, которая негативно влияет на работу украинских портов. Действия России идут вразрез с договором 2003 года, подчеркивали в МИД Украины 21 ноября. Из заявления министерства следует, что Россия и Украина имеют равное право пользоваться акваторией и препятствование судоходству там является неправомерным.

В июле президент Украины Петр Порошенко выразил возмущение из-за «незаконных» досмотров судов Россией в Керченском проливе. «Мы не будем с этим мириться. Если мы, украинцы, не защитим нашу землю, ее никто не защитит», — сказал он. До конца 2018 года Украина планирует создать военно-морскую базу в Бердянске. «Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечение безопасности судоходства, что предусматривает проведение противоминных мероприятий. Это приоритетное направление развития военно-морских сил», — пояснил в октябре заместитель начальника штаба командования ВМС Вооруженных сил Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко.

Как отвечает Россия на обвинения Киева

Россия считает обвинения Украины безосновательными. Как отметил 23 ноября глава МИД Сергей Лавров, договор 2003 года наделяет Украину и Россию правом проводить инспекции на море. Лавров также отверг жалобы Киева на то, что такие проверки проводятся в дискриминационном порядке. «С апреля этого года не было ни одной жалобы ни от одного капитана, ни от одного судна, которые подвергались проверке со стороны Российской Федерации. Немаловажно, что мы не слышали каких-либо тревог в выступлениях наших европейских коллег <...> в то время, когда украинская сторона абсолютно противоправно, в нарушение всего и вся захватывала российские суда», — сказал он.

Лавров сказал, что Керченский пролив не подлежит регулированию международным правом и является российским. «Мы были вынуждены усилить там присутствие наших пограничников, военных после того, как официальные лица Украины неоднократно обещали начать некие приготовления, чтобы взорвать Крымский мост через Керченский пролив», — отметил он.

Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» замглавы российского МИДа Григорий Карасин заверил, что действия российских пограничников не носят дискриминационный характер. Выборочным проверкам подвергаются все суда, в том числе и российские, отметил он. «Из всех проверенных в указанный мною период судов почти половина (48%) следовала в наши порты или из них. В Азовском море было задержано лишь одно судно под флагом Украины за нарушение правил рыболовства», — сообщил министр. Интенсивность проверок украинских судов соразмерна уровню угроз, исходящих от экстремистов в отношении России, уточнил он.

Что мешает правовому разрешению конфликта в Азовском море

Как говорит заместитель директора аналитического центра «Обсерво» Игорь Деланоэ, разрешению ситуации вокруг Азовского моря препятствуют два фактора. Во-первых, это приближение выборов президента Украины, которые пройдут в марте 2019 года. Это подталкивает нынешнего украинского лидера Петра Порошенко к националистической риторике, использование которой, по его мнению, может помочь повысить его рейтинг.

Во-вторых Россия может оказывать давление на Украину в Азовском море, чтобы получить от нее какие-либо уступки. В частности, отметил эксперт, Москва может преследовать цель добиться отмены водной блокады Крыма.

Что означает введение военного положения на Украине

Порошенко заверил, что введение военного положения не означает немедленной мобилизации. Он также заметил, что введение военного положения не скажется на ситуации в Донбассе и не приведет к каким-либо наступательным действиям украинской армии. Фракция «Блок Петра Порошенко», которая имеет 135 из 450 мандатов в украинском парламенте, уже одобрила эту меру и призвала других депутатов проголосовать за нее. Народный депутат от блока Иван Винник заявил РБК, что военное положение будет действовать до момента, пока Россия не объяснит свои действия и Киев не почувствует, что угроза вторжения устранена.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что вопрос о введении военного положения будет рассмотрен парламентом в 16:00 по киевскому времени (17:00 мск).

Председатель парламентской фракции «Оппозиционный блок» (43 места) Вадим Новинский заявил РБК, что депутаты его фракции не поддержат введение военного положения. «Мы считаем, что введение военного положения сродни госперевороту», — сказал он. По его мнению, эта мера в силу строгости закона направлена на узурпацию власти.

Зачем Порошенко вводить военное положение

Военное положение на Украине не вводилось даже во время ожесточенных боев на востоке страны. При объявлении военного положения президентские выборы могут быть перенесены, заявил ночью секретарь СНБО Александр Турчинов. В ст. 19 закона о правовом режиме военного положения говорится, что «в условиях военного положения запрещается проведение выборов президента Украины, а также выборов в Верховную раду Украины, Верховный совет Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления». Уже днем Порошенко заверил, что выборы пройдут планово и в соответствии с Конституцией — 31 марта 2019 года.

Петр Порошенко (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

По информации социологов, сейчас Порошенко значительно уступает Юлии Тимошенко в рейтинге симпатий. По данным опроса , проведенного в конце октября — начале ноября тремя компаниями (Киевским международным институтом социологии (КМИС), Центром Разумкова и социологической группой «Рейтинг»), за действующего президента готовы проголосовать 10,3% опрошенных, за Тимошенко — 20,7%, между ними идет шоумен Владимир Зеленский с 11,4%.

Закон о военном положении также дает президенту страны практически неограниченные полномочия в военной и гражданской сферах, запрещается проведение массовых собраний и акций, возможен упрощенный запрет деятельности политических партий, общественных организаций, если они угрожают суверенитету и национальной безопасности Украины, ее независимости и территориальной целостности, а также жизни граждан; допустим контроль властей за работой​ СМИ.

Как отреагировали на ситуацию в ООН, Евросоюзе и США

В Брюсселе и Вашингтоне посчитали претензии Украины к России обоснованными. Процедуры, которым подвергаются пересекающие Керченский пролив украинские суда, являются нелегитимными, отмечается в заявлении Государственного департамента от 30 августа. Действия Москвы американское внешнеполитическое ведомство назвало попыткой дестабилизировать ситуацию на Украине.

В ЕС также осудили шаги России. В октябре Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ужесточить против Москвы санкционный режим, если конфликт в Азовском море усугубится. Депутаты Европарламента считают, что Россия препятствует украинскому судоходству и нарушает международные договоренности, в частности положения Конвенции ООН о морском праве, согласно которой как прибрежные, так и не имеющие выхода к морю государства имеют право мирного прохода через территориальное море.

В ноябре глава европейской дипломатии Федерика Могерини пообещала принять соответствующие меры в ответ на действия России в Азовском море. Эти меры будут анонсированы «в ближайшие дни или недели», указала она.

Из-за роста напряжения вокруг Азовского моря против Москвы могут быть введены новые санкции, допустил Игорь Деланоэ. Скорее всего, они коснутся физических лиц или компаний, связанных с военной промышленностью, добавил он. Хотя прямой финансовый ущерб от санкций России предсказать сложно, продолжил эксперт, введение новых рестрикций станет важным символическим шагом. «До сих пор Евросоюз, в отличие от США, избегал санкционной эскалации в контексте отношений с Россией, и новый пакет ограничений приведет к некоторой консолидации позиций по санкциям Брюсселя и Вашингтона», — считает Деланоэ.

В июле ЕС ввел санкции в отношении шести российских компаний, причастных к строительству Крымского моста, напомнил Деланоэ. Однако, продолжил эксперт, они касались вопроса присоединения полуострова к России, а не какого-то нового досье.

26 ноября ситуация у Керченского пролива обсуждалась на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, в который входят 15 стран. В ходе дискуссий постпред Украины при ООН Владимир Ельченко потребовал от России выдать арестованных украинских моряков и корабли. По его словам, Киев располагает данными о планах Москвы захватить Бердянск и Мариуполь. Ельченко попросил международное сообщество «оказать давление» на Россию, чтобы избежать эскалации конфликта. Представители Франции, США и Великобритании поддержали украинскую сторону, попросив от России восстановить свободу судоходства через Керченский пролив для украинских судов.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал действия украинской корабельной группы в Керченском приливе «провокацией», реализованной по приказу украинских властей и призванной «надуть рейтинг» президента Порошенко. По словам дипломата, на борту одного из кораблей находились сотрудники Службы безопасности Украины, координировавшие их действия. Полянский также обвинил Запад в том, что он закрывает глаза на поведение Украины, которое подрывает международную безопасность.

Есть ли риски дальнейшего обострения ситуации в Азовском море

В НАТО и Евросоюзе призвал​и не допускать обострения положения. 25 ноября официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что в альянсе внимательно следят за ситуацией, и призвала стороны к деэскалации. Лунгеску добавила, что Россия должна соблюдать международное право и позволить Украине беспрепятственно пользоваться ее портами в Азовском море. «Мы ожидаем от России восстановления свободы передвижения украинских судов по Керченскому проливу и призываем все стороны действовать сдержанно», — отмечается в заявлении Майи Косьянчич, пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Сценарий, при котором напряженность в Азовском море приведет к наращиванию вооружений, довольно маловероятен, считает Деланоэ. Во-первых, как пояснил эксперт, у Украины на это не хватит средств и ей будет довольно сложно преодолеть отставание от флота России. Во-вторых, Азовское море — очень мелкое, его средняя глубина составляет менее 10 м. По словам аналитика, это делает строительство масштабных военно-морских баз там бессмысленным для Украины.

Что касается реакции ЕС и США на ситуацию, наиболее реалистичным вариантом поддержки Украины стало бы предоставление финансовой помощи и инвестиций ее портам, отмечается в докладе Stratfor. Если США решат оказать Киеву военную поддержку, например отправив в порты Азова американские корабли, то это может привести к существенной эскалации конфликта, подчеркивают эксперты центра. По мнению Деланоэ, даже если Киев получит от США новые военные корабли, ему не стоит размещать их в азовских портах: «Это закрытое море, на котором Россия имеет огромное преимущество, и такой шаг был бы ошибочным».

По состоянию на сентябрь 2018 года флот Украины насчитывал 66 морских боевых единиц и 11 тыс. военнослужащих; российский Черноморский флот насчитывает 2,8 тыс. боевых единиц и 25 тыс. военнослужащих, согласно данным аналитического центра Stratfor.