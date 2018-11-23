Бывший глава Хакасии вышел на природу

Стал известен основной кандидат на пост руководителя Росприроднадзора

Бывший врио руководителя Хакасии Михаил Развожаев может возглавить Росприроднадзор, рассказали источники РБК. Кандидатуру могут внести в правительство до конца ноября

Михаил Развожаев (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Кандидат из Хакасии

Новым руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) может стать бывший временно исполняющий обязанности руководителя Хакасии Михаил Развожаев. Об этом РБК рассказал источник, близкий к правительству, и чиновник Минприроды.

Один из собеседников РБК утверждает, что на следующей неделе его кандидатуру могут рассмотреть в правительстве. Второй источник уточняет, что пока ни Развожаев, ни какой-либо другой кандидат не внесены в правительство на согласование, но это может произойти на следующей неделе. Он подтверждает, что Развожаев — кандидат на эту должность. «Вероятность назначения Развожаева есть, но рассматривается также сценарий, при котором действующий врио главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов продолжит исполнять свои обязанности», — подчеркнул собеседник РБК.

Премьер Дмитрий Медведев в начале июля подписал распоряжение об отставке замминистра природных ресурсов, руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова «по его просьбе». После этого временно исполняющим обязанности руководителя службы был назначен Амирхан Амирханов (на тот момент — замруководителя Росприроднадзора), который до сих пор занимает этот пост. Более того, трудовой контракт Амирханова, истекавший 13 ноября 2018 года из-за достижения предельного для чиновника пенсионного возраста (ему исполнилось 65 лет), был продлен на год по распоряжению Медведева. Об этом ходатайствовал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

Тогда Наталья Хлопунова, пресс-секретарь Кобылкина, уточняла, что речь идет о продлении полномочий Амирханова как замглавы Росприроднадзора, а возможность далее исполнять обязанности главы ведомства потребует отдельной процедуры согласования в правительстве. Вечером в четверг, 22 ноября, в пресс-службе Минприроды отказались от комментариев. С Развожаевым связаться не удалось.

Ранее источники РБК в числе кандидатов на пост главы Росприроднадзора также называли замглавы Ростехнадзора Светлану Радионову и помощника главы администрации президента Кирилла Молодцова, но впоследствии Молодцов отказался от претензий на должность.

В функции Росприроднадзора входит надзор в области охраны и рационального использования недр, животного мира, использования лесного фонда и водных объектов.

Эта служба проводит экологические проверки работы промышленных предприятий и компаний, добывающих полезные ископаемые. Она может штрафовать компании за нарушение экологического законодательства и взыскивать ущерб, причиненный окружающей среде.

Ведомство также отвечает за ведение Красной книги России и кадастра особо охраняемых природных территорий федерального значения.

Росприроднадзор неоднократно конфликтовал с промышленными предприятиями и владельцами нефтяных месторождений, предъявляя им крупный размер ущерба за нанесение вреда окружающей среде. Компании часто оспаривали эти претензии. Так, в июле 2018 года служба утвердила сумму ущерба, нанесенного водным объектам Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК) Виктора Рашникова, в размере 3,2 млрд руб. Но власти Челябинской области (на ее территории находятся основные предприятия ММК) призвали не демонизировать экологические проблемы региона. «Экологическая ситуация в регионе не блестяща — как и в любом другом субъекте нашей страны, где есть серьезная промышленность и достойная работа», — говорилось в ответе замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Дмитрия Федечкина, поступившем в РБК. А Росприроднадзор Югры пытался взыскать с администрации Нефтеюганска более 1,8 млрд руб. ущерба за попадание вредных веществ в почвы в ходе рекультивации свалки в Нефтеюганске (судебный процесс продолжается).

«Верну вас в Москву»

Развожаеву 37 лет, он окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета. С 2008 года он занимал руководящие должности в администрации губернатора Красноярского края Александра Хлопонина, затем — сменившего его Льва Кузнецова. В 2012–2014 годах он был заместителем руководителя администрации губернатора Красноярского края. После назначения Кузнецова министром по делам Северного Кавказа в мае 2014 года Развожаев перешел в ведомство вслед за ним на пост советника, а через полгода стал его заместителем. 3 октября 2018 года президент Владимир Путин назначил чиновника временно исполняющим обязанности главы Хакасии после отставки Виктора Зимина, который проиграл в первом туре коммунисту Валентину Коновалову. По итогам второго тура 11 ноября Коновалов стал новым главой Хакасии.

«Просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы», — заявил Путин на встрече с Развожаевым 3 октября. «И потом я готов, обещаю, что сделаю это, верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах. Вы сейчас уже заместитель федерального министра — в соответствии с вашими знанием, опытом и вашими, в хорошем смысле этого слова, амбициями», — добавил он.

У Развожаева большой кредит доверия со стороны руководства страны, замечает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. «Для будущего главы ведомства важно иметь управленческие компетенции — уметь эффективно организовывать и администрировать работу», — указывает он. По его мнению, опыт экологической работы для руководства такой службой иметь не обязательно. Важнее уметь формулировать политически важные задачи и исполнять функцию кризис-менеджера на федеральном уровне, подчеркивает Исмаилов.