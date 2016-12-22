Избирком Хакасии признал состоявшимися выборы главы региона

Избирательная комиссия Хакасии признала состоявшимися выборы главы региона, на которых участвовал единственный кандидат Валентин Коновалов (КПРФ), сообщает «РИА Новости».

Коновалов победил на повторных выборах главы Хакасии 11 ноября. Он набрал 57,57% голосов. Итоги выборов Кремль назвал «честными» и «прозрачными». Будучи единственным кандидатом, Коновалов должен был набрать более 50% голосов.

Одним из первых заявлений Коновалова после победы стало обещание уволить экономический блок правительства республики.

В первом туре выборов, который состоялся 9 сентября, помимо Коновалова участвовали действующий на тот момент глава региона Виктор Зимин («Единая Россия»), директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар (от Партии роста), эсер Андрей Филягин. Во второй тур прошли Коновалов и Зимин. Однако в конце сентября Зимин снял свою кандидатуру, от участия в выборах также отказались Филягин и Мяхар. Врио главы региона был назначен замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев.