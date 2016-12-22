Власти Челябинской области попросили не демонизировать проблемы экологии

Власти региона впервые ответили на расследование Росприроднадзора, о котором РБК написал в понедельник, 16 июля. Федеральная служба оценила ущерб, нанесенный Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК) водным объектам Челябинской области в 3,2 млрд руб. Эксперты и источники РБК заявили, что такие претензии могут сказаться на положении губернатора региона Бориса Дубровского. ММК — крупнейшее предприятие региона, которое Дубровский возглавлял до назначения главой субъекта.

Отношения между Росприроднадзором и ММК — это абсолютно отрегулированный, цивилизованный процесс, говорится в ответе заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Дмитрия Федечкина на запрос РБК.

В аппарате губернатора призвали не демонизировать экологические проблемы региона. «Экологическая ситуация в регионе не блестяща — как и в любом другом субъекте нашей страны, где есть серьезная промышленность и достойная работа, — говорится в ответе. — И губернатору, и всей его команде, хочется выйти на принципиально иной уровень эффективности внедрения природоохранных мероприятий в регионе. Что этому препятствует — оставим за скобками».

В ответе представитель челябинских властей сообщает, что Дубровский «очень системно и настойчиво» прилагал усилия к сохранению окружающей среды «с момента вступления в должность. Федечкин также упомянул о визите губернатора на ММК, где Дубровский участвовал в нескольких церемониях открытия новых и отреконструированных производственных мощностей. Эти изменения призваны улучшить экологическую ситуацию, говорится в письме.

Росприроднадзор решил усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства крупными промышленными предприятиями после подписания нового президентского майского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе отмечается необходимость снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая Магнитогорск и Челябинск.

В 2017 году Челябинская область заняла последнее место в экологическом рейтинге российских регионов общественной организации «Зеленый патруль». Также на последние строчки рейтинга попали Свердловская, Московская и Иркутская области.