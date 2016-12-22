Временному главе Росприроднадзора продлили контракт еще на год

Врио главы Росприроднадзора Амирхану Амирханову продлили рабочий контракт до ноября 2019 года, несмотря на достижение пенсионного возраста. Об этом РБК рассказали два источника в Минприроды и подтвердил сам Амирханов

Амирхан Амирханов (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин на прошлой неделе подал в правительство документы на продление на год трудового контракта для исполняющего обязанности руководителя Росприроднадзора Амирхана Амирханова, рассказала РБК пресс-секретарь министра Наталья Хлопунова. В понедельник, 12 ноября, правительство одобрило продление, рассказали РБК два собеседника в Минприроды.

Хлопунова уточнила, что в министерстве получили ответ о продлении контракта Амирханова на посту заместителя главы Росприроднадзора. «Далее начнется процедура согласования его как исполняющего обязанности главы Росприроднадзора», — пояснила она. В пресс-службе правительства переадресовали запрос РБК по продлению полномочий Амирханова в Минприроды.

Пятилетний трудовой контракт Амирханова истекал 13 ноября 2019 года, когда ему исполнится 65 лет, предельный возраст выхода на пенсию с госслужбы для чиновника, знают два собеседника РБК в Минприроды. Однако после распоряжения Медведева он сможет исполнять свои обязанности еще как минимум год, дальнейшее продление контракта также возможно отдельным распоряжением правительства, объясняет один из собеседников РБК в ведомстве. По словам чиновника, Амирханов «на хорошем счету у Кобылкина, имеет репутацию профессионального руководителя». Кроме того, как утверждает он, преемника для Амирханова на посту главы службы так и не нашли: кандидатуры не были внесены на рассмотрение Медведева. Ранее источники РБК в числе кандидатов на пост главы Росприроднадзора называли замглавы Ростехнадзора Светлану Радионову, а также помощника главы администрации президента Кирилла Молодцова.

Собеседник РБК в Минприроды утверждает, что кандидатура самого Амирханова дважды вносилась министром Дмитрием Кобылкиным в правительство с целью снять с него приставку «врио», но одобрения пока не последовало. По словам чиновника, процедура предусматривает возможность внести третий раз фамилию этого чиновника, если не появится других согласованных кандидатов на эту должность. ​

Сам врио главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов подтвердил РБК получение распоряжения о продлении своего трудового контракта на год. «Да, документ о продлении моих полномочий на год сегодня пришел в Минприроды. Ничего в объеме моих полномочий не поменялось», — отметил он в беседе с РБК.

Амирхан Амирханов родился 13 ноября 1952 года в Дагестане. Кандидат биологических наук. С 1992 года — замминистра природных ресурсов. Заслуженный эколог, награжден орденами и медалями. В 2010 назначен заместителем руководителя Росприроднадзора, после увольнения в начале июля 2018 года главы Росприроднадзора Артема Сидорова временно исполняет обязанности главы Росприроднадзора.