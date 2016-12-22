ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,01 67,18 EUR Нал. 76,68 75,83 USD Бирж. 67,55 -0,45 EUR Бирж. 76,13 -0,90 USD ЦБ. 67,52 +0,67 EUR ЦБ. 76,09 +0,29 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 6467,40 +53,70 IMOEX 2398,39 -0,21% RTSI 1118,45 -0,26% Brent 70,78 +0,63% DJIA 25989,30 -0,77% Nasdaq 7406,90 -1,63%
Временному главе Росприроднадзора продлили контракт еще на год
Лента новостей
В торговом центре в Минске обвалился потолок 17:17, Общество Песков назвал итоги выборов в Хакасии прозрачными и честными 17:07, Политика СМИ рассказали о жизни получившего от России €300 тыс. шпиона 17:07, Политика Кононов пообещал поставить в «Спартаке» атакующий футбол 17:01, Спорт 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 16:48, РБК и Volkswagen Песков ответил на вопрос о возможности саммита в «нормандском формате» 16:46, Политика В Кремле заявили об отсутствии данных о причастности России к сбоям GPS 16:44, Политика «Россияне останутся без новинок». Автокомпании просят о господдержке 16:37, Авто Кто заплатит: как медиабизнес ищет новую модель монетизации 16:36, Мнение Ситуация на рынке станет хуже: почему BItcoin подешевеет до $4,5 тыс. 16:36, Крипто Путин одобрил наказание за «резиновые офисы» для мигрантов 16:33, Общество Кремль рассказал о беседах Путина с Трампом и другими лидерами в Париже 16:20, Политика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 16:19, РБК и Thomson Reuters Министр природы рассказал о влиянии «мусорной реформы» на платежи ЖКХ 16:16, Общество В Абу-Даби пройдет новогодний фестиваль русской музыки​ 16:13, Пресс-релизы Временному главе Росприроднадзора продлили контракт еще на год 16:07, Бизнес Бензопила, карниз, обои оказались среди забытых вещей в метро Москвы 15:55, Общество Как подготовиться к выступлению и общению после него 15:55, РБК и Открытие Натурализованный бразилец Ари получил дебютный вызов в сборную России 15:53, Спорт Как выглядят самые дорогие квартиры в небоскребах «Москва-Сити» 15:46, Недвижимость Семерка демократов: кто бросит вызов Трампу на выборах через два года 15:37, Политика Глава МВД Германии объявил об уходе с поста председателя ХСС 15:37, Политика 6 правил путешествия с друзьями 15:31, РБК и Билайн Козак рассказал Путину о будущих проверках независимых АЗС 15:25, Экономика NEM подорожал на 24%: биржа Coincheck возобновила торговлю криптовалютой 15:25, Крипто Путин поручил Медведеву проверить рост налогов в «реальной жизни» 15:24, Финансы В Англии продают участок с разрешением на строительство «дома на дереве» 15:14, Недвижимость Путина попросили ускорить легализацию онлайн-продажи ювелирных изделий 15:13, Бизнес
Временному главе Росприроднадзора продлили контракт еще на год
Бизнес, 16:07
0
Временному главе Росприроднадзора продлили контракт еще на год
Врио главы Росприроднадзора Амирхану Амирханову продлили рабочий контракт до ноября 2019 года, несмотря на достижение пенсионного возраста. Об этом РБК рассказали два источника в Минприроды и подтвердил сам Амирханов
Амирхан Амирханов (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин на прошлой неделе подал в правительство документы на продление на год трудового контракта для исполняющего обязанности руководителя Росприроднадзора Амирхана Амирханова, рассказала РБК пресс-секретарь министра Наталья Хлопунова. В понедельник, 12 ноября, правительство одобрило продление, рассказали РБК два собеседника в Минприроды.

Хлопунова уточнила, что в министерстве получили ответ о продлении контракта Амирханова на посту заместителя главы Росприроднадзора. «Далее начнется процедура согласования его как исполняющего обязанности главы Росприроднадзора», — пояснила она. В пресс-службе правительства переадресовали запрос РБК по продлению полномочий Амирханова в Минприроды. 

Пятилетний трудовой контракт Амирханова истекал 13 ноября 2019 года, когда ему исполнится 65 лет, предельный возраст выхода на пенсию с госслужбы для чиновника, знают два собеседника РБК в Минприроды. Однако после распоряжения Медведева он сможет исполнять свои обязанности еще как минимум год, дальнейшее продление контракта также возможно отдельным распоряжением правительства, объясняет один из собеседников РБК в ведомстве. По словам чиновника, Амирханов «на хорошем счету у Кобылкина, имеет репутацию профессионального руководителя». Кроме того, как утверждает он, преемника для Амирханова на посту главы службы так и не нашли: кандидатуры не были внесены на рассмотрение Медведева. Ранее источники РБК в числе кандидатов на пост главы Росприроднадзора называли замглавы Ростехнадзора Светлану Радионову, а также помощника главы администрации президента Кирилла Молодцова.

Собеседник РБК в Минприроды утверждает, что кандидатура самого Амирханова дважды вносилась министром Дмитрием Кобылкиным в правительство с целью снять с него приставку «врио», но одобрения пока не последовало. По словам чиновника, процедура предусматривает возможность внести третий раз фамилию этого чиновника, если не появится других согласованных кандидатов на эту должность. ​

Сам врио главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов подтвердил РБК получение распоряжения о продлении своего трудового контракта на год. «Да, документ о продлении моих полномочий на год сегодня пришел в Минприроды. Ничего в объеме моих полномочий не поменялось», — отметил он в беседе с РБК.

Амирхан Амирханов родился 13 ноября 1952 года в Дагестане. Кандидат биологических наук. С 1992 года — замминистра природных ресурсов. Заслуженный эколог, награжден орденами и медалями. В 2010 назначен заместителем руководителя Росприроднадзора, после увольнения в начале июля 2018 года главы Росприроднадзора Артема Сидорова временно исполняет обязанности главы Росприроднадзора.

Авторы: Людмила Подобедова, Антон Фейнберг.
Теги: Росприроднадзор , Амирхан Амирханов , Дмитрий Кобылкин , кадровые решения
Главное
Министр природы рассказал о влиянии «мусорной реформы» на платежи ЖКХ Общество
Материалы по теме
Медведев отправил в отставку главу Росприроднадзора Бизнес
Глава Росприроднадзора уйдет в отставку Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter