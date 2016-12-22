Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Росприроднадзора Артема Сидорова, который возглавлял это ведомство с сентября 2015 года. Чиновник освобожден от должности по собственной просьбе, говорится в распоряжении премьера

Артем Сидоров (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 2 июля распоряжение об отставке замминистра природных ресурсов, руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова «по его просьбе». У РБК есть копия распоряжения, представитель главы Минприроды Наталья Хлопунова подтвердила, что такой документ подписан. По ее словам, исполняющим обязанности руководителя Росприроднадзора назначен Амирхан Амирханов. ​

Сидоров написал заявление об отпуске с последующим увольнением, рассказал РБК источник в Минприроды еще 21 июня. «Новый министр [Дмитрий Кобылкин] хочет нового человека на этом посту. Пока решение о кандидатуре на замену не принято, но уже ясно, что Сидоров не останется», — говорил тогда другой источник, знакомый с ситуацией в Минприроды.

В числе потенциальных претендентов на пост руководителя Росприроднадзора два источника, близких к Минприроды, называют замруководителя Ростехнадзора Светлану Родионову и заместителя полпреда президента в УрФО Александра Калиберду, который ранее работал природоохранным прокурором Ямало-Ненецкого округа.

Но процедура назначения нового руководителя ведомства может занять от двух недель до полутора месяцев, оговариваются собеседники РБК: кандидатуры, представленные Медведеву, должны пройти процедуру одобрения и согласования. Представитель Медведева не ответила по существу на вопрос РБК про преемника Сидорова.

Сидоров возглавлял Росприроднадзор с сентября 2015 года. До этого он работал в правительстве Татарстана, где пять лет руководил министерством экологии и природных ресурсов и стал известен благодаря масштабным кампаниям по борьбе с несанкционированными свалками и незаконной добычей полезных ископаемых.

Министром природных ресурсов и экологии России в середине мая была назначен Дмитрий Кобылкин, который ранее был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. Его предшественник Сергей Донской, по данным РБК, переходит на работу в «Росгеологию».