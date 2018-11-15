Отвязались от нефти

Что случилось?
Накануне, 13 ноября, мировые цены на нефть обвалились примерно на 7%, до уровней $55 (американская WTI) и $65 за баррель (североморская Brent). По фьючерсам WTI это было крупнейшее однодневное падение в процентах с сентября 2015 года, по фьючерсам Brent — с июля 2018 года (11 июля котировки Brent упали еще сильнее).
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Оба нефтяных бенчмарка потеряли по $20 с начала октября. В процентном отношении нефть Brent сейчас находится на 23% ниже октябрьского пика, WTI — на 26% ниже. Это означает, что технически нефть вошла в «медвежий» тренд (падение на 20% относительно недавних максимумов).
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Нефтяные котировки растеряли весь рост, накопленный с начала 2018 года: фьючерсы Brent торгуются на 1% ниже уровня начала года, фьючерсы WTI — на 7% ниже (данные на 17:00 мск).
Почему нефть упала?
Совпало несколько причин, находящихся в плоскости макроэкономики, геополитики, финансовых спекуляций.
- Беспокойства по поводу замедления глобальной экономики
Более медленный экономический рост в мире означает меньший спрос на нефть. 13 ноября Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в ежемесячном докладе сократила прогноз по росту мирового потребления нефти в 2019 году на 70 тыс. барр./день, до 1,29 млн барр./день, и предупредила, что предложение на рынке будет расти быстрее спроса на фоне опережающего роста поставок из стран-конкурентов (главным образом США).
- Рекордные темпы нефтедобычи в США и России
США, Россия и Саудовская Аравия качают нефть с рекордной скоростью, с лихвой перекрывая снижение добычи в Венесуэле и выбытие иранских поставок (из-за санкций США против Ирана), заявило 14 ноября Международное энергетическое агентство (МЭА). По оценке МЭА, добыча США резко выросла в прошлом месяце, потенциально достигнув 11,6 млн барр./день. Это больше, чем у России, которая в октябре производила 11,4 млн барр./день нефти и конденсата (новый постсоветский рекорд).
- Послабления в режиме иранских санкций
В начале ноября США полностью восстановили санкции против Ирана, снятые в 2015 году, и предполагалось, что администрация президента Дональда Трампа будет добиваться фактического обнуления иранского экспорта нефти. Но в итоге были сделаны исключения: восьми странам (Южная Корея, Япония, Индия и др.) разрешили покупать иранскую нефть еще в течение полугода.
- Словесные интервенции Трампа
В понедельник, 12 ноября, Дональд Трамп призвал ОПЕК не сокращать поставки нефти в ответ на падение цен. «Надеюсь, что Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать производство нефти. Цены на нефть должны быть намного ниже [чем сейчас] исходя из предложения», — написал президент США в Twitter. Распродажи нефтяных фьючерсов в начале недели были во многом спровоцированы этим твиттом Трампа, отмечало агентство Reuters.
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Разворот финансовых спекулянтов
Спекулятивные инвесторы на рынке нефтяных фьючерсов резко сократили ставки на повышение цен. Так, за неделю, окончившуюся 6 ноября (последние доступные данные), хедж-фонды сократили чистую длинную позицию (разница между ставками на рост и ставками на снижение цен) по фьючерсам и опционам на нефть WTI на 18%, Brent — на 15%.
Что будет с нефтью дальше?
В среду, 14 ноября, нефть уже отскочила от вчерашних минимумов: по состоянию на 19:00 мск январские фьючерсы Brent торгуются на отметке $67,35 (+2,9%), декабрьские фьючерсы WTI — на уровне $57,22 (+2,8%).
«Она [цена на нефть] уже растет, <...> она уже корректируется. Я думаю, что во многом это была неопределенность, связанная с Ираном, которая влияла на падение уровня цены. Сейчас это все корректируется», — отметил в среду глава «Роснефти» Игорь Сечин.
- Участники рынка считают, что группа ОПЕК+ (нефтяной картель плюс Россия) на следующем заседании в декабре договорится о скоординированном сокращении добычи для балансировки рынка.
- По данным Reuters, участники ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи на величину до 1,4 млн барр./день — более существенное сокращение, чем предполагалось ранее.
В среднесрочной перспективе цены вернутся на уровни $70–80 за баррель, сказал РБК руководитель международной практики KPMG по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. Именно этот ценовой уровень отражает баланс спроса и предложения, текущее же падение обусловлено краткосрочными спекулятивными действиями трейдеров, считает Усов.
Если ОПЕК+ договорится снизить добычу с 2019 года, цены снова пойдут вверх. Но «России будет сложнее других участников ОПЕК+ снизить добычу, поскольку процесс потребует консервации работающих скважин», говорит Усов. «Снижение возможно за счет прекращения эксплуатации малодебитных и убыточных скважин, но это может потребовать корректировки лицензионных обязательств», — сказал эксперт.
Как отразится падение нефти на российской экономике?
Скорее всего никак. В последние годы экономика перестала зависеть от цены нефти так сильно, как до 2013 года. Бюджетная политика настроена исходя из консервативного долгосрочного прогноза по ценам на нефть — $40 за баррель в ценах 2017 года. А бюджетное правило Минфина помогло в значительной степени разорвать историческую связь между курсом рубля и ценой нефти.
- Экономический рост
Восстановление цен на нефть с 2015 года не транслировалось в столь же уверенный рост ВВП России — за последние пять лет чувствительность экономического роста к нефтяным ценам почти снизилась в три раза, подсчитали аналитики Citibank. Если в период с 2006 по 2013 год повышение цены нефти на $10 давало 1,4 п.п. к росту ВВП, то в 2013–2018 годах эффект от сопоставимого роста нефтяных цен сократился до 0,5 п.п. экономического роста, написали аналитики Citi Иван Чакаров и Артем Заигрин в обзоре 8 ноября (есть у РБК).
Однако, возможно, падение цен на нефть влияет на экономику сильнее, чем повышение цен. «Рост цен на нефть на рост ВВП не влияет, но их снижение может уменьшить ВВП. Такое несимметричное влияние», — заявил 13 ноября председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. С ним согласна руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина: «Явная зависимость российской экономики от цен на нефть наблюдалась до кризиса 2014 года. Уже к 2013 году, несмотря на высокие цены на нефть, рост стал замедляться. Сейчас высокие цены не дают особенного толчка к росту экономики, но падение действительно тормозит рост, поскольку сокращаются частные инвестиции».
- Бюджет
В проекте федерального бюджета, одобренном 14 ноября во втором чтении Госдумой, заложен прогноз по средней цене российской нефти Urals в 2019 году в $63,4 за баррель при среднегодовом курсе доллара 63,9 руб. То есть бюджет 2019 года сверстан исходя из рублевой стоимости Urals в 4051 руб., при этом планируется профицит в 1,8% ВВП. А сейчас даже после падения нефти стоимость Brent составляет 4475 руб.
Хотя цена Brent в рублях сильно упала по сравнению с недавними историческими максимумами (5670 руб. в начале октября), она находится сейчас на тех же уровнях, что была совсем недавно — в июле или апреле этого года.
Более дешевая нефть разве что может затормозить темпы накопления резервов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) — в него «поступит меньше сверхприбыли», говорит Суслина. «Действующее бюджетное правило изымает сверхдоходы из экономики и аккумулирует на валютных счетах для последующей передачи в ФНБ. Фактически последние два года мы живем, как будто нефть стоит $40, и порядка 3–4 трлн руб. в год не поступают в экономику», — объясняет макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. В октябре первый вице-премьер Антон Силуанов допускал, что уже в конце 2019 года объем ФНБ приблизится к 7% ВВП, после чего власти получат право направлять деньги из фонда на инвестиции.
- Рубль
Цены на нефть уже не являются ключевым фактором для курса рубля. «На курс влияет множество других факторов. Пока не вижу предпосылок, что курс будет снижаться», — говорит старший аналитик BCS Global Markets Кирилл Таченников.
До санкций рубль зависел от цен на нефть: если нефть дорожала, то и рубль укреплялся, и наоборот. Бюджетное правило снизило чувствительность рубля к ценам на нефть, а в 2018 году рубль падал, несмотря на растущие цены на нефть, «и остается избыточно слабым из-за санкционного фона», говорит Мурашов.
Действительно, накануне, 13 ноября, рубль подешевел всего лишь на 0,4%, выдержав обвал нефтяных котировок, а в среду, 14 ноября, укрепился на 1,4% — больше всех среди валют развивающихся стран — на фоне новости о том, что конгресс США, скорее всего, не успеет рассмотреть новые санкции против России до конца года. По состоянию на 20:40 мск рубль укрепился на 1,36% с начала дня и торгуется на отметке 67,21 руб. за доллар.