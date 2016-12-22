Обвал цен на нефть. Главное

Цены на нефть во вторник упали на 7% на фоне резкой перемены настроений на рынке. Еще месяц назад трейдеры допускали возвращение к $100 за баррель, а теперь речь идет о перепредложении нефти — цены опустились до $55–65

Фото: Eric Gay / AP

Что случилось?

Во вторник, 13 ноября, январские фьючерсы на нефть Brent подешевели на $4,65 (-6,6%) и закрылись на отметке $65,47 за баррель, декабрьские фьючерсы на американскую нефть WTI упали на $4,24 (-7,1%) — до отметки $55,69 за баррель

Нефть Brent, международный эталон, обвалилась почти на 25% от максимума начала октября ($86,29) и официально вошла в «медвежий цикл» (bear market — падение на 20% относительно недавнего пика), если ориентироваться на цены закрытия торгов

WTI подешевела 12-ю торговую сессию подряд — рекорд по продолжительности падения в днях за всю историю торговли этим инструментом с 1983 года. Американская нефть тоже находится в «медвежьей» фазе

Еще месяц назад на рынке говорили о вероятном возвращении нефтяных котировок к $100 за баррель — такой сценарий виделся обоснованным в преддверии повторных жестких санкций против Ирана

Что изменилось?