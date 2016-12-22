Обвал цен на нефть. Главное

Что случилось?
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Во вторник, 13 ноября, январские фьючерсы на нефть Brent подешевели на $4,65 (-6,6%) и закрылись на отметке $65,47 за баррель, декабрьские фьючерсы на американскую нефть WTI упали на $4,24 (-7,1%) — до отметки $55,69 за баррель
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Нефть Brent, международный эталон, обвалилась почти на 25% от максимума начала октября ($86,29) и официально вошла в «медвежий цикл» (bear market — падение на 20% относительно недавнего пика), если ориентироваться на цены закрытия торгов
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WTI подешевела 12-ю торговую сессию подряд — рекорд по продолжительности падения в днях за всю историю торговли этим инструментом с 1983 года. Американская нефть тоже находится в «медвежьей» фазе
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Еще месяц назад на рынке говорили о вероятном возвращении нефтяных котировок к $100 за баррель — такой сценарий виделся обоснованным в преддверии повторных жестких санкций против Ирана
Что изменилось?
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В начале ноября США полностью восстановили санкции против Ирана, снятые в 2015 году в результате международной ядерной сделки. Первоначально администрация Дональда Трампа заявляла, что цель — сократить нефтяной экспорт Ирана до нуля, но в итоге были сделаны исключения: восьми странам (Южная Корея, Япония, Индия и др.) разрешили покупать иранскую нефть еще в течение полугода
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В октябре ОПЕК и Международное энергетическое агентство предупредили, что мировой спрос на нефть вырастет меньше, чем прогнозировалось, на фоне признаков замедления глобального экономического роста
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Опасаясь, что предложение на рынке нефти будет расти быстрее спроса, Саудовская Аравия предложила сократить производство нефти ОПЕК на декабрьской встрече картеля. На это отреагировал президент США Дональд Трамп: он предостерег ОПЕК от сокращения нефтедобычи, заявив, что цены на нефть должны быть ниже.
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Спекулятивные инвесторы (хедж-фонды) на прошлой неделе резко развернули свои позиции, сократив ставки на рост нефтяных цен до минимума с августа 2017 года