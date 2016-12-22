Эксперты оценили вероятность санкций США против российской нефти

Среди санкций, которые готовится ввести против России Госдепартамент США, может оказаться запрет на импорт российской нефти, предупредили своих клиентов аналитики FGE. В 2017 году США закупили российской нефти на $7–8 млрд

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Второй раунд американских санкций из-за «дела Скрипалей» должен быть объявлен в ближайшее время, под санкции могут попасть поставки российской нефти или нефтепродуктов в США, написала в записке для клиентов международная консалтинговая компания FGE, специализирующаяся на анализе рынков нефти и газа. «Новые санкции могут потенциально включать запрет на импорт любых российских товаров в США <…> и/или дальнейшее ограничение экспорта американских технологий и непродовольственных товаров в Россию. Применительно к нефтяному сектору это означает, что приблизительно 350–400 тыс. баррелей в сутки экспорта нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты находятся под риском», — указывает старший аналитик FGE в Лондоне Дора Полга в клиентской записке от 12 ноября (есть у РБК).

На возможность санкций против импорта российской нефти обращало внимание и отраслевое агентство S&P Global Platts.

6 ноября Госдепартамент США подтвердил, что против России будет введен второй пакет санкций по Закону о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года. В сентябре Госдеп обещал, что эти санкции будут «суровыми» (первый раунд был скорее символическим). По закону администрация Дональда Трампа обязана применить хотя бы три из следующих шести мер:

политика возражения против предоставления России финансовой помощи со стороны таких международных финансовых институтов, как МВФ, Всемирный банк или ЕБРР

запрет американским банкам предоставлять кредиты российскому правительству

ограничения на экспорт всех американских товаров и технологий

ограничения на импорт в США любых товаров российского происхождения, что « может включать нефть или любые нефтепродукты »

приостановка или понижение уровня дипломатических отношений

запрет на полеты российских государственных авиакомпаний в США

Бывший старший советник OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за санкции), эксперт Atlantic Council Брайан О’Тул предполагает, что администрация выберет две наименее жесткие меры — голосование против кредитов России в международных финансовых институтах и понижение статуса дипломатических отношений, а по третьей мере воспользуется оговоренным в законе правом на исключение. Но для этого правительству США нужно будет объяснить конгрессу, что неприменение санкций отвечает «интересам национальной безопасности США».

В 2017 году США ввезли 142 млн баррелей российских нефти и нефтепродуктов (3,8% всего импорта нефти и нефтепродуктов в США). Если исходить из средней стоимости российской нефти Urals в 2017 году ($53 за баррель), стоимость нефтяного импорта из России могла составить $7,5 млрд. При этом, по данным ФТС, экспорт нефти и нефтепродуктов в США в прошлом году составил $3,6 млрд. Разница может объясняться не только различиями в методологии учета, но и тем, что часть российской нефти, которая попадает на американский рынок (и засчитывается американцами по стране происхождения — как импорт из России), была изначально экспортирована не в США (то есть учитывается российскими таможенниками как экспорт в другие страны).

В августе 2018 года (последние доступные данные), США импортировали 515 тыс. барр./сут. российской нефти и нефтепродуктов — максимум с июля 2016 года. Это 4,9% всего импорта нефти и нефтепродуктов в США за август, следует из данных Управления энергетической информации США. Это соответствует 4,6% всей российской нефтедобычи за тот же месяц.

Если США действительно ограничат импорт российской нефти, эти санкции не будут распространяться на поставки по существующим контрактам, следует из закона о контроле за химическим оружием.

Но вряд ли администрация рискнет вводить такую меру, считает О’Тул. «Ограничение до 5% поставок [нефти и нефтепродуктов] в условиях сокращающегося предложения на рынке приведет к росту цен для США, а Россия сможет легко найти других покупателей. Это только навредит США», — сказал РБК эксперт.

Представитель Госдепа сказал РБК, что они «не делают преждевременных объявлений о санкциях, но намерены продвигаться в соответствии с требованиями закона». В августе между уведомлением конгресса о намерении ввести против России санкции по делу Скрипалей и первым раундом санкций прошло три недели.