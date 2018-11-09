Выборная санкционная кампания

Госдепартамент США анонсировал новые ограничения для России из-за Украины

Три физлица и девять организаций попали под американские санкции в связи с конфликтом в Донбассе и российской «попыткой интегрировать Крымский регион». Они вводятся в преддверии выборов в ДНР и ЛНР, которые жестко критикует Запад

Курт Волкер (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в четверг анонсировал введение новых санкций из-за ситуации на Украине. Они коснулись трех физических лиц и девяти организаций, которые или участвовали в бизнес-проектах на те​​рритории Крыма, или нарушали права человека на полуострове и на Донбассе, сказал он журналистам, но не привел подробностей. Все они «поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины через частные инвестиционные и приватизационные проекты или которые причастны к серьезным нарушениям прав человека», сказал Волкер.

В анонсе санкций, который опубликован на сайте ​Минфина США, Россия напрямую названа оккупантом восточных территорий Украины.​

Спецпредставитель США убежден: Россия все еще отказывается исполнять минские соглашения. В частности, она так и не вывела свой контингент с востока Украины. В связи с этим дипломат указал на готовность Америки усиливать экономический прессинг на Россию, чтобы ускорить урегулирование: «Мы готовы сохранять имеющиеся ограничения и время от времени ужесточать санкционный режим, если Россия не предпринимает шаги в сторону завершения конфликта».

По утверждению Волкера, новые санкции подкрепляют позицию, занятую в отношении Крыма Госдепартаментом США. «Мы готовы к продолжительной конфронтации с Россией по поводу статуса Крыма», — заявил Волкер в четверг.

В июле 2018 года госсекретарь США Майк Помпео выступил с так называемой Крымской декларацией, в которой подчеркнул, что «США отказываются признавать претензии Кремля на суверенитет в отношении украинского Крыма».

Кто попал под новые санкции США Под санкции попали следующие физические лица — Александр Басов (его сочли причастным к работе Министерства госбезопасности ЛНР), проживающий в Керчи Андрей Сушко и Владимир Зарицкий из Житомира. В перечне юрлиц — санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», «Гарант-СВ», Управленческая компания инфраструктурных проектов, ООО «Южный Проект», курорт «Мрия» и Министерство государственной безопасности ЛНР.

Санкции введены в преддверии выборов в ДНР и ЛНР

О новых санкциях Волкер сообщил за четыре дня до выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, которые пройдут 11 ноября.

Главный претендент на пост главы ДНР — Денис Пушилин. Он стал временно исполняющим обязанности главы республики в сентябре, когда этот пост стал вакантным после убийства Александра Захарченко. До этого Пушилин возглавлял верховный совет ДНР и представлял самопровозглашенную республику на переговорах в Минске.

В ЛНР главный претендент — Леонид Пасечник. Он также исполняет обязанности главы самопровозглашенной республики с ноября 2017 года.

Волкер назвал предстоящие выборы нелегитимными. По его словам, они противоречат минским соглашениям, которые призывают восстановить конституционный строй Украины. Кроме того, сепаратистские территории находятся в состоянии оккупации, а поэтому там невозможно добиться прозрачности избирательных процессов, добавил Волкер.

Волкер также не исключил, что в будущем против России могут быть введены дополнительные санкции за проведение выборов в Донецке и Луганске. «Я не хочу исключать никаких опций», — отметил он.

Против проведения выборов в ДНР и ЛНР выступают ЕС и участники «нормандского формата» — Германия, Франция и Украина. 30 октября США, Франция, Великобритания, Швеция, Нидерланды и Польша обсудили предстоящие выборы на заседании Совбеза ООН. Они назвали их незаконными и не вписывающимися в минские договоренности. Президент Украины Петр Порошенко предстоящее голосование ранее называл «фейковым» . Конфликт на юго-востоке Украины, по его мнению, можно урегулировать только после проведения честных и прозрачных демократических выборов в соответствии с украинским законодательством.

В четверг выборы в Донбассе и Луганске также подверглись критике со стороны председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези. «Мы очень обеспокоены заявлениями о проведении 11 ноября выборов в некоторых районах Донецка и Луганска. Такое решение противоречило бы духу и букве минских соглашений», — отмечается в его заявлении.

«В комплексе мер по выполнению минских соглашений предусмотрено согласование сторонами лишь проведения местных выборов. О выборах глав государств и депутатов парламентов там нет ни слова», — парировал Пушилин (цитата по ТАСС). Для России, как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чрезвычайно важно, кто будет руководить этими регионами. Минским соглашениям выборы в ДНР и ЛНР, как считают в Москве, не противоречат.​

Когда в урегулировании конфликта может быть прогресс

Отсутствие подвижек в урегулировании конфликта невыгодно ни Москве, ни украинцам, отметил Волкер. Россия несет серьезный экономический урон из-за санкций, а вооруженные столкновения угрожают безопасности простых граждан в регионе, констатировал он. Волкер привел данные, что с июля 2017 года по октябрь 2018-го в результате конфликта на востоке Украины погибли около 450 гражданских лиц.

Создать подходящие условия для реализации минских соглашений позволило бы введение на территорию Украины международного контингента ООН для обеспечения там безопасности, однако Москва тормозит этот процесс, отметил Волкер. Предложенная Россией альтернатива — введение ограниченного контингента ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ — по его мнению, недостаточна для стабилизации обстановки на Украине.

До президентских и парламентских выборов на Украине, которые пройдут в 2019 году, говорить о подвижках в мирном процессе преждевременно, считает эксперт Российского совета по международным делам, доцент РГГУ Александр Гущин. Предстоящие выборы, по его мнению, могут в конечном итоге способствовать мирному процессу, так как для Донбасса они могут стать фактором стабилизации внутриполитической обстановки и в какой-то мере, при условии более активной политики самих республиканских властей и Москвы, содействовать улучшению социальной ситуации, говорит Гущин.

«Вызывает недоумение тот факт, что санкции объявляет Волкер. Это приводит к тому, что его постепенно перестают рассматривать в Москве как переговорщика, с которым можно вести диалог о поиске разумных решений урегулирования конфликта в Донбассе. Его фигура, напротив, начинает считаться довольно токсичной», — прокомментировал заявление Волкера замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Во-вторых, отмечает он, попытки США вести диалог с позиции силы до сих пор не привели ни к какому результату, не изменили позиции Кремля и продолжают усложнять переговоры. Новые санкции лишь усиливают ощущение тупика у всех участников переговоров, резюмировал он.​​