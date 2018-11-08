Палата за санкции

Как итоги выборов в США повлияют на ужесточение антироссийских ограничений

Переход контроля над палатой представителей США в руки Демократической партии повышает вероятность усиления санкций против России, сказали РБК эксперты. Но рубль пока умеренно растет благодаря снятию неопределенности

Фото: Mike Blake / Reuters

Предварительные результаты промежуточных выборов в двухпартийный конгресс США показали, что демократы впервые за восемь лет получат контроль над палатой представителей, тогда как республиканцы укрепят свое большинство в сенате. Это значит, что президент Дональд Трамп теряет преимущество в виде единого республиканского парламента, которым он пользовался в предыдущие два года. На предстоящие два года конгресс становится «разделенным», что обычно влечет за собой блокировку многих инициатив.

Риски новых санкций

Перераспределение сил в конгрессе «создает угрозу усиления санкций против России», написали аналитики BCS Global Markets в ежедневном обзоре. С этим согласны эксперты, опрошенные РБК. Новый статус-кво, вероятнее всего, означает усиление санкционного давления на Россию, а также общего давления на администрацию Трампа в российском вопросе, сказал РБК бывший старший советник OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за санкции), эксперт Atlantic Council Брайан О’Тул.

«Демократы очень хотели добавить антироссийских санкций, но палата представителей, находясь под контролем республиканцев, сдерживала этот настрой, — объясняет научный сотрудник европейского аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова. — Переход палаты представителей под контроль демократов позволит им сильнее продвигать санкционные инициативы, хотя республиканское большинство в сенате будет служить противовесом».

О’Тул напоминает, что «минувшим летом в соответствующих комитетах сената сложились импульсы к новым санкциям, но они не получили должной поддержки в палате представителей, да и [лидер республиканского большинства в сенате Митч] Макконнелл не выступил в пользу этих мер». Но теперь поддержка в палате представителей будет обеспечена, а Макконнелл, возможно, будет вынужден с этим согласиться, считает эксперт.

Летом группа сенаторов от обеих партий представила проект Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля (DASKAA). Один из пунктов законопроекта — угроза блокировки счетов и активов российских госбанков. В августе сенатор-республиканец Кори Гарднер и сенатор-демократ Крис Кунс внесли законопроект, наделяющий президента США правом вводить санкции против иностранного государства за кибератаки (в преамбуле документа упоминается Россия). До этого, в начале 2018 года, был представлен законопроект DETER, который угрожает санкциями против российского госдолга, если национальная разведка США выявит попытки России повлиять на американские избирательные процессы. Всего с начала 2018 года в конгресс было внесено более десятка законопроектов с новыми санкциями против России, следует из данных GovTrack.

Новые расследования против России

Рубль, который в августе — начале сентября ослабел более чем на 10% на фоне ожидания новых санкций, пока отреагировал на результаты выборов в США умеренно позитивно. В середине дня рубль укрепился к доллару на 0,4%, до 65,86 руб. за доллар. Однако к вечеру курс вернулся к 66 руб. за доллар (рост для рубля лишь на 0,2% по состоянию на 17:00 мск).

«Институциональная перемена — переход палаты представителей под контроль демократов — очень важна тем, что фактически означает конец возможностей для Трампа продвигать новые законодательные инициативы», — рассуждает профессор-лектор Американского университета в Вашингтоне, специализирующийся на политике, Джеймс Куэрк. Теперь демократы, в частности, «могут инициировать множество слушаний, [парламентских] расследований и т.д.», говорит эксперт. Перед тем как продвигать новые санкции, палата представителей может, например, начать заново расследование влияния России на президентские выборы 2016 года, отмечает Куэрк.

Сам Дональд Трамп заявил в Twitter о результатах выборов как о «громадном успехе». Это может быть преувеличением в типичном для Трампа стиле, но республиканцы действительно укрепили свое большинство в сенате. По данным The New York Times (по состоянию на 17:00 мск), республиканцы завоевали два дополнительных места в сенате. «Демократы не смогут сделать ничего продуктивного без сотрудничества со стороны республиканского сената и Белого дома», — указывает Куэрк.

Когда возможны новые санкции

Новый конгресс приступит к работе не сразу: до конца года будет продолжаться так называемая сессия «хромой утки» (lame-duck), в которой будут участвовать законодатели текущего созыва. Обновленный состав конгресса соберется 3 января 2019 года. Глава французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин считает, что «вопрос санкций может отойти на какое-то небольшое время на задний план с учетом накопившихся внутренних проблем, по которым у демократов много претензий к действующей администрации». Однако проекты законов DETER и особенно DASKAA, скорее всего, дойдут до голосования, считает эксперт. «Любопытно, будет ли разыграна карта вмешательства России в промежуточные выборы как обоснование новых санкций», — добавляет он.

Компания Facebook накануне сообщила, что заблокировала более 100 аккаунтов в Facebook и Instagram «из-за опасений, что они связаны с базирующимся в России Агентством интернет-исследований», также известным как «фабрика троллей». В октябре Минюст США и американские спецслужбы объявили о предъявлении обвинений россиянке Елене Хусяйновой за попытки повлиять на мнение американских избирателей через социальные сети перед промежуточными выборами в конгресс.

О'Тул из Atlantic Council также отмечает, что жесткость нового конгресса в вопросе санкций против России будет зависеть от того, насколько жестким окажется второй раунд санкций администрации Трампа за применение химического оружия в британском Солсбери. В августе Госдепартамент США ввел первый этап этих санкций по Закону о контроле за химическим и биологическим оружием, но они оказались по большому счету символическими. 6 ноября Госдеп подтвердил предстоящее введение второго этапа санкций, который может включать в себя запрет на экспорт американских товаров в Россию и запрет на полеты в США российских государственных авиакомпаний. Соответственно, если второй пакет «химических» санкций будет достаточно жестким, то конгресс поведет себя более сдержанно, но если он опять окажется мягким, то законодатели будут настроены более решительно, рассуждает О'Тул.