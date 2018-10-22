Бухгалтер с фабрики

Три вопроса о новой подозреваемой во вмешательстве в американские выборы

Елена Хусяйнова является главным бухгалтером проекта по вмешательству не только в президентские выборы в 2016 году, но и в предстоящие выборы в конгресс, считает Вашингтон. Кто такая Хусяйнова и в чем ее обвиняют — разобрался РБК

Фото: Jim Bourg / Reuters

В чем обвиняют Хусяйнову?

Жительница Санкт-Петербурга Елена Хусяйнова (Elena Khusyaynova) обвиняется в сговоре с целью навредить политической системе в США и вмешаться в выборы в 2016 и 2018 годах, заявили в Министерстве юстиции США. Голосование на выборах в этом году состоится 6 ноября.

Хусяйнова, считают в Вашингтоне, была главным бухгалтером «Проекта Лахта», который в Минюсте описывают как «финансируемую олигархом Евгением Пригожиным и двумя подконтрольными ему компаниями, Concord Management and Consulting и Concord Catering», операцию по вмешательству в выборы».

В сообщении Минюста говорится, что с января 2016 года по июнь 2018-го бюджет «Проекта Лахта» составил $35 млн, но не все средства пошли на операции в США. Из этих средств за первое полугодие 2018 года было потрачено $10 млн. Цель проекта — посеять в обществе недоверие к кандидатам на выборах и препятствовать законным функциям органов власти, считают в Минюсте.

В рамках этой операции были созданы тысячи учетных записей в социальных сетях и электронных почтовых ящиков, которые велись от имени граждан США. В обвинении не содержится сведений о том, участвовали ли в операции граждане США. Власти получили «исключительное содействие» со стороны частных компаний, включая Facebook и Twitter.

Хусяйнова, считают в Минюсте, отвечала за финансовые документы, в которых были прописаны расходы на деятельность в США, включая выплаты активистам, оплату рекламы в соцсетях и продвижение сообщений, оплату доменных имен, покупку серверов. Деятельность велась как минимум через 11 компаний.

В опубликованных Минюстом США документах уточняется, что Хусяйнова обвиняется по ст. 371 19-й главы первой части 18-го раздела Уголовного кодекса — заговор с целью совершения преступления против США. Она предусматривает штраф и/или лишение свободы на срок до пяти лет. Однако, пока она находится в России, ей ничего не угрожает, так как Конституцией запрещено выдавать в другие страны подозреваемых. Американские ​​Минюст и ФБР будут дожидаться, пока она покинет Россию, пишет The New York Times.

Concord Management неоднократно заявляла о своей непричастности к вмешательству в выборы в США. Пригожин в ноябре 2017 года говорил, что принадлежащие ему структуры не связаны с «деятельностью, направленной на вмешательство в выборы».

Дональд Трамп, комментируя предъявленные россиянке обвинения, заявил, что к его штабу она отношения не имела, а работа хакеров не повлияла на результат выборов.

В феврале 2018 года Минюст США предъявил первые обвинения по делу о вмешательстве. Обвиняемыми стали Пригожин и еще 12 граждан России, сотрудники Агентства интернет-исследований, Concord Management и Concord Catering. Они касались деятельности в период с 2014 по 2016 год. По версии властей США, обвиняемые вмешивались в выборы и оказывали влияние на общественное мнение, чтобы не допустить победы Хиллари Клинтон и способствовать победе Дональда Трампа.

Как работал проект?

«Проект Лахта» работал по меньшей мере с 2014 года, говорится в обвинительном заключении. С 2016 года «Конкорд» переводил деньги на его работу как минимум через 114 счетов. Рекламу в соцсетях для продвижения своих групп участники предполагаемого заговора начали покупать в 2015 году, а с января по июнь 2018 года заплатили по меньшей мере 3,7 млн руб. за рекламу на Facebook.

Хусяйнова и другие лица, предположительно, выдавали себя за американских политических активистов, скрывая свое российское происхождение. Они вели аккаунты в соцсетях и распространяли материалы на политические и общественные темы, «раскалывая американское общество». Также содержались призывы голосовать за или против определенных кандидатов как в 2016-м, так и в 2018 году, следует из сообщения Минюста.

Кто такая Елена Хусяйнова Издание ФАН, которое фигурировало в расследовании журнала РБК про «Фабрику медиа», называет Хусяйнову своим главным бухгалтером, работающим в агентстве с момента его создания в мае 2014 года. По данным «Новой газеты», сын Хусяйновой Тимур вел на YouTube в 2017 году канал «Работа над ошибками», где публиковал ролики с критикой Алексея Навального. В январе 2018 года канал был заблокирован администрацией YouTube, после чего «Работа над ошибками» переехала во «ВКонтакте». Елена Хусяйнова не ответила на звонки РБК.

Среди тем, по которым шла работа, — иммиграция, контроль за оборотом оружия, проблемы ЛГБТ-сообщества. По всем этим темам, занимающим американское общество, участники проекта не продвигали какую-то одну точку зрения, их целью было возбудить дискуссию, говорится в обвинении. Для своих сообщений они выбирали наилучшее время, чтобы охватить как можно больше пользователей социальных сетей, для каждой темы формулировались правила отработки.

Так, в августе 2017 года участники заговора предлагали распространять ссылку на статью «Маккейн считает, что думать о том, что стена остановит незаконную миграцию, — сумасшествие» (с таким заголовком материал был опубликован, в частности, в издании The Daily Caller 4 августа 2017 года). В руководстве, которое цитирует обвинение, сенатора Джона Маккейна предлагалось характеризовать как выжившего из ума старика, цель которого — уничтожить надежды консервативных избирателей на то, что президент Трамп сможет решить проблемы миграции. Были также ссылки на материалы, публикуя которые, участники заговора должны были хвалить президента Дональда Трампа и очернять спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое российское вмешательство в выборы 2016 года.

Для продвижения своей повестки заговорщики, как утверждают Минюст, создали несколько фальшивых аккаунтов в Facebook и Twitter. Один из них — Helen Chritopherson. Как утверждалось на странице в Facebook, эта женщина проживала в Нью-Йорке, а родным городом ее был Чарльстон в Южной Каролине. Аккаунт использовался для того, чтобы контактировать с различными пользователями и группами.

Последние указанные в обвинительном акте примеры деятельности заговорщиков относятся к весне этого года. Например, в марте в одном из аккаунтов Twitter — @KaniJJackson — разместили сообщение о том, что следующая встреча президента Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может не состояться, потому что спецпрокурор Мюллер не остановил свою работу.

Что грозит России?

В обвинении указано, что попытки вмешательства в выборы и политическая деятельность заговорщиков продолжаются до сих пор, то есть во время кампании по выборам в конгресс. Они пройдут 6 ноября, будут избраны палата представителей и треть состава сената. В Минюсте подчеркнули, что обвинение не содержит предположений о том, что Хусяйнова или другие лица смогли оказать влияние на исход выборов.

Американские конгрессмены уже предупреждали, что в случае получения доказательств вмешательства России в выборы они примут законы, ужесточающие санкции. Сенатор-республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен в январе 2018 года внесли законопроект «Защита выборов от угроз путем обозначения красных линий» (DETER). ​Согласно его тексту, если директор по национальной безопасности выявит попытки России повлиять на избирательные процессы в США, то Белый дом в течение десяти дней должен заблокировать средства крупнейших российских банков (Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк и др.) и энергетических компаний («Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ и др.), а также ввести запрет на покупку американцами российского долга. Хотя из-за календаря работы конгресса принять новый законопроект в ближайшие недели конгрессмены вряд ли успеют.

В России также исходят из того, что выдвинутые обвинения необходимы для принятия новых санкций. «В Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции <...> Демонстрируя враждебность к России и презрительно относясь ко всему миру, они лишь будут получать все более жесткий отпор», — заявил в субботу замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Обвинения российский дипломат назвал «постыдной клеветнической кампанией».