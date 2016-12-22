Прачечные и магазины: необычные избирательные участки в США
Политика, 12:07
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Прачечные и магазины: необычные избирательные участки в США
Промежуточные выборы в конгресс прошли в США 6 ноября. Также в этот день американцы выбирали губернаторов 36 штатов и голосовали по вопросам местного значения. В каких необычных помещениях находились некоторые избирательные участки — в фоторепортаже РБК
Избирательный участок в прачечной в Чикаго, Иллинойс
Участок в пивоварне в Чикаго, Иллинойс
Кабины для голосования на пожарной станции в Уэст-де-Мойн, Айова
Помещение недалеко от Лас-Вегас-Стрип, Невада
Избирательный участок в магазине товаров для дома и автомобиля в Дубьюке, Айова
Избиратели заполняют бюллетени в Бронксе, Нью-Йорк
Избирательный участок в здании футбольного клуба в Луисвилле, Кентукки.