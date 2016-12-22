Выборы в конгресс США. Главное
Политика, 14:43
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Выборы в конгресс США. Главное
Две палаты американского конгресса будут контролироваться разными партиями: большинство в сенате сохранят республиканцы, большинство в палате представителей перейдет к демократам, показали предварительные итоги голосования
- 6 ноября граждане США избрали новый состав 435-местной палаты представителей, а также 35 сенаторов (из 100). С зимы 2016 года республиканцы контролировали большинство кресел в обеих палатах конгресса (51 — в сенате, 236 — в палате представителей). Срок полномочий членов нижней палаты — два года, сенаторов — шесть лет.
- Республиканцы, как следует из предварительных итогов выборов, лишились преимущества в палате представителей. По подсчетам The New York Times, они потеряли 26 мест, которые перешли к демократам. На 14:00 мск Демократическая партия уже получила 219 мест, тогда как Республиканская — 193, подведение итогов еще по нескольким округам не закончено. По данным CNN, после подсчета всех голосов демократы могут занять 221 место.
- Республиканцам удалось сохранить большинство в сенате. По данным портала RealClearPolitics, партия Дональда Трампа будет контролировать там не менее 52 мест.
- Демократы также уверено выступили на выборах губернаторов — на этих промежуточных выборах переизбирались 36 губернаторов (всего их по числу штатов — 50). По предварительным данным, они сумели отобрать у республиканцев контроль над семью штатами. По подсчетам RealClearPolitics, демократы в итоге будут возглавять 23 штата, республиканцы — 27. До этих выборов демократы контролировали 16 штатов, тогда как республиканцы — 33. Еще один штат возглавлял независимый кандидат.
- Среди проигравших выборы — член палаты представителей от Калифорнии Дана Рорабакер, долгие годы выступавший в пользу развития связей с Россией.
- Президент Дональд Трамп положительно оценил итоги голосования. «Потрясающий успех сегодня вечером. Спасибо вам всем!», — написал он в Twitter. В другом сообщении он написал, что только пять раз в последние 105 лет президентской партии удавалось увеличить свое представительство в сенате в ходе промежуточных выборов.
- Власти США не заметили вмешательства в системы голосования или в другое оборудование, обеспечившее проведение выборов, сообщила во вторник министр по нацбезопасности Кирстен Нильсен.
- Результаты выборов не дают оснований надеяться на улучшение российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Можно предположить с большой долей уверенности, что, конечно, каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается. Но это не значит, что мы не стремимся к диалогу, не хотим диалога». По его словам, «больше осложнить (отношения) вряд ли получится». Песков заверил, что Россия не вмешивалась в американские выборы.
- 6 ноября Госдепартамент США сообщил Конгрессу о несоблюдении Россией положений американского закона о запрете военного применения химического оружия от 1991 года. Официальный представитель ведомства Хизер Нойерт заявила, что в ближайшее время санкции в отношении России будут ужесточены.
- В социальных сетях Facebook и Instragram заблокированы подозрительные аккаунты в дополнение к 115 аккаунтам, доступ к которым был закрыт в минувшие выходные, сообщил во вторник представитель социальной сети Натаниэль Глайхер (его слова приводит Reuters). Компании потребуется еще время, чтобы установить, имели ли они отношение к российскому «Агентству интернет-исследований» и другими организациями. В феврале Минюст США обвинил 13 россиян и девять юрлиц, включая «Агентство интернет-исследований» (ликвидировано в конце 2016 года, источники РБК ранее называли его одним из юрлиц «фабрики троллей»), Concord Management and Consulting и Concord Catering, во вмешательстве в американские выборы 2016 года.