ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,52 65,59 EUR Нал. 76,25 75,24 USD Бирж. 65,85 -0,26 EUR Бирж. 75,69 +0,19 USD ЦБ. 66,09 +0,10 EUR ЦБ. 75,68 +0,37 EUR/USD 1,15 +0,01 BTC/USD Бирж. 6566,00 +91,95 IMOEX 2432,36 +0,83% RTSI 1163,58 +1,08% Brent 73,50 +2,18% DJIA 25635,01 +0,68% Nasdaq 7375,96 +0,67%
Выборы в конгресс США. Главное
Лента новостей
Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 14:35, РБК и Mastercard Полиция провела операцию в больнице Дюнкерка после угроз взорвать бомбу 14:31, Общество Порошенко предрек широкое применение Россией тактики блокады на Азове 14:30, Политика Цены на Brent впервые в августа упали ниже $72: что происходит 14:15, Quote В Таджикистане объяснили недоступность соцсетей ремонтом оборудования 14:07, Общество Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 14:05, РБК и Volkswagen В чемпионате России по футболу произошла пятая тренерская отставка 14:04, Спорт Ударившего полицейского авиадебошира оштрафовали на 320 тыс. руб. 14:02, Общество Идея по инвестированию: как заработать на токене Tierion 13:56, Крипто Глава Минприроды оценил запасы нефти и газа в России 13:49, Экономика Бастрыкин поручил оценить работу колонии после фото Цеповяза с икрой 13:49, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 13:40, РБК и Thomson Reuters Порошенко подписал закон о лишении россиян свободы за незаконный въезд 13:36, Политика Обвиняемые по делу Серебренникова не признали вину в хищениях 13:27, Общество Кремль не увидел «радужных перспектив» в отношениях с США после выборов 13:27, Политика Как бренд UShatáva изменил российский модный ландшафт 13:24, Стиль «Защитник Москвы» потерял место в конгрессе США 13:19, Политика Private banking: как управляют капиталом состоятельных людей 13:13, РБК и FW Raiffeisen Кремль призвал сохранять трезвость после статьи «Новой газеты» 13:13, Политика Незнакомый сценарий: подорожает ли биткоин в конце года 13:07, Крипто Минстрой сообщил о нехватке в регионах топлива на зиму 13:06, Экономика Глава Минприроды пригрозил остановить экспорт леса в Китай 12:58, Общество КамАЗ поставит в Москву почти 600 автобусов к 2021 году 12:54, Бизнес Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 12:52, РБК и Philips Кремль прокомментировал задержание Рыболовлева в Монако 12:49, Общество Как прошли крупнейшие учения НАТО в Норвегии 12:48, Фотогалерея  7 онлайн-сервисов, которые сделают вас умнее 12:48, Pink Песков заявил «форум рубит свои основы» после отказа Давоса в приглашении 12:42, Политика
Выборы в конгресс США. Главное
Политика, 14:43
0
Выборы в конгресс США. Главное
Две палаты американского конгресса будут контролироваться разными партиями: большинство в сенате сохранят республиканцы, большинство в палате представителей перейдет к демократам, показали предварительные итоги голосования
  • 6 ноября граждане США избрали новый состав 435-местной палаты представителей, а также 35 сенаторов (из 100). С зимы 2016 года республиканцы контролировали большинство кресел в обеих палатах конгресса (51 — в сенате, 236 — в палате представителей). Срок полномочий членов нижней палаты — два года, сенаторов — шесть лет.
  • Республиканцы, как следует из предварительных итогов выборов, лишились преимущества в палате представителей. По подсчетам The New York Times, они потеряли 26 мест, которые перешли к демократам. На 14:00 мск Демократическая партия уже получила 219 мест, тогда как Республиканская — 193, подведение итогов еще по нескольким округам не закончено. По данным CNN, после подсчета всех голосов демократы могут занять 221 место.
  • Республиканцам удалось сохранить большинство в сенате. По данным портала RealClearPolitics, партия Дональда Трампа будет контролировать там не менее 52 мест.
  • Демократы также уверено выступили на выборах губернаторов — на этих промежуточных выборах переизбирались 36 губернаторов (всего их по числу штатов — 50). По предварительным данным, они сумели отобрать у республиканцев контроль над семью штатами. По подсчетам RealClearPolitics, демократы в итоге будут возглавять 23 штата, республиканцы — 27. До этих выборов демократы контролировали 16 штатов, тогда как республиканцы — 33. Еще один штат возглавлял независимый кандидат.
  • Среди проигравших выборы — член палаты представителей от Калифорнии Дана Рорабакер, долгие годы выступавший в пользу развития связей с Россией.
  • Президент Дональд Трамп положительно оценил итоги голосования. «Потрясающий успех сегодня вечером. Спасибо вам всем!», — написал он в Twitter. В другом сообщении он написал, что только пять раз в последние 105 лет президентской партии удавалось увеличить свое представительство в сенате в ходе промежуточных выборов.
  • Власти США не заметили вмешательства в системы голосования или в другое оборудование, обеспечившее проведение выборов, сообщила во вторник министр по нацбезопасности Кирстен Нильсен.
  • Результаты выборов не дают оснований надеяться на улучшение российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Можно предположить с большой долей уверенности, что, конечно, каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается. Но это не значит, что мы не стремимся к диалогу, не хотим диалога». По его словам, «больше осложнить (отношения) вряд ли получится». Песков заверил, что Россия не вмешивалась в американские выборы.
  • 6 ноября Госдепартамент США сообщил Конгрессу о несоблюдении Россией положений американского закона о запрете военного применения химического оружия от 1991 года. Официальный представитель ведомства Хизер Нойерт заявила, что в ближайшее время санкции в отношении России будут ужесточены.
  • В социальных сетях Facebook и Instragram заблокированы подозрительные аккаунты в дополнение к 115 аккаунтам, доступ к которым был закрыт в минувшие выходные, сообщил во вторник представитель социальной сети Натаниэль Глайхер (его слова приводит Reuters). Компании потребуется еще время, чтобы установить, имели ли они отношение к российскому «Агентству интернет-исследований» и другими организациями. В феврале Минюст США обвинил 13 россиян и девять юрлиц, включая «Агентство интернет-исследований» (ликвидировано в конце 2016 года, источники РБК ранее называли его одним из юрлиц «фабрики троллей»), Concord Management and Consulting и Concord Catering, во вмешательстве в американские выборы 2016 года.
Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: США Россия , Выборы , Конгресс
Главное
Глава Минприроды пригрозил остановить экспорт леса в Китай Общество
Материалы по теме
Тест для Трампа: как изменится политика США после выборов в конгресс Политика
Павел Демидов Выбор крайних: что готовят демократы Трампу на выборах в конгресс Мнение
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter