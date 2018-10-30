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Губернаторы идут «на пенсию» по-новому
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Газета
Губернаторы идут «на пенсию» по-новому
Газета № 189 (2913) (3010) Политика, 29 окт, 16:46
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Губернаторы идут «на пенсию» по-новому
Бывшие главы Липецкой и Курской областей станут сенаторами
Бывшие главы Липецкой и Курской областей станут сенаторами, причем по новой схеме. Для экс-губернаторов место в верхней палате не только почетная «пенсия», но и возможность заниматься лоббизмом в пользу своих регионов
Олег Королев (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Из губернаторов в сенаторы

Бывших глав Липецкой и Курской областей — Олега Королева и Александра Михайлова — ждут в Совете Федерации. Они могут стать сенаторами еще до Нового года. Об этом РБК сообщили источник в аппарате верхней палаты и два собеседника, близких к региональным властям.​

И Королев, и Михайлов попадут в верхнюю палату по схеме, которая описана в законе о порядке формирования Совета Федерации, но ранее не применялась. Речь о том, что сенатором от региональной исполнительной власти может стать любой из местных законодателей, если представители «губернаторской тройки» — кандидатов в Совет Федерации, предложенных при регистрации на выборах, — откажутся занять это кресло. После этого глава региона имеет право предложить его любому из депутатов областного парламента.

Соответственно, Михайлов и Королев теперь должны получить такой статус. Они оба возглавляли списки «Единой России» на выборах в областные парламенты, так что имеют право получить мандаты сложивших полномочия депутатов.

Уступить Королеву и Михайлову свои места в Совете Федерации должны Ираида Тихонова (Липецкая область) и Виталий Богданов (Курская). Тихонова досрочно прекратит свои полномочия 7 ноября, уточнил один из собеседников РБК. Ее в​ регионе считают человеком Королева, отметил в разговоре с РБК Олег Хомутинников, депутат липецкого облсовета и координатор «Открытой России» в области. «Думаю, Королев сам подобрал себе место в Совфеде, поскольку Кремль не помог ему с трудоустройством после отставки, в отличие от других ушедших губернаторов», — полагает депутат.​

О том, что Богданов уступит свое кресло Михайлову, ранее сообщала со ссылкой на свои источники газета «Коммерсантъ».

Королев ушел в отставку с поста губернатора 2 октября. Объявляя о своем решении, он сказал: «Пора уступить дорогу молодежи». Источники РБК указывали, что он ушел с этой должности из-за слишком долгого пребывания у власти — 66-летний Королев руководил регионом последние 20 лет. На его место пришел 51-летний вице-президент Сбербанка, глава Среднерусского банка Сбербанка Игорь Артамонов.

Михайлов, возглавлявший Курскую область 18 лет, подал в отставку 11 октября. Он тоже достиг пенсионного возраста — ему 67 лет. Курский губернатор был довольно слабым руководителем, к тому же слишком долго пребывал во главе области, объяснял один из близких к Кремлю источников РБК. За день до своей отставки Михайлов подписал указ о предоставлении ему дополнительных гарантий после прекращения полномочий — в течение трех лет он сможет продолжать пользоваться услугами автопарка администрации Курской области, а также вместе с супругой покупать авиа- и железнодорожные билеты до Москвы и обратно два раза в год за счет администрации.

Почетная пенсия

Перемещение из губернаторов в сенаторы — обычная практика в российской политике. Только за последние полтора года сенаторами стали несколько ушедших в отставку глав регионов, в том числе Владимир Городецкий (Новосибирская область), Александр Карлин (Алтайский край), Егор Борисов (Якутия), Сергей Митин (Новгородская область), Вячеслав Наговицын (Бурятия), Виктор Назаров (Омская область) и Андрей Турчак (Псковская область).

Место в верхней палате дают по принципу заслуг и возраста, считает политолог Константин Калачев. Совет Федерации в большей степени источник статуса, чем орган власти, поэтому сенаторство позволяет закрепить символически высокий статус экс-губернатора, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Таким образом отставные губернаторы получают символическую гарантию неприкосновенности и сохраняют принадлежность к элите. Но такие гарантии не распространяются на окружение экс-губернатора и не защищают его команду от зачисток, оговаривается эксперт.

По мнению Виноградова, пост сенатора можно считать почетной формой пенсии с преимуществами в виде присутствия в Москве, контактов с федеральными чиновниками и, иногда, — попаданием в партийные выборные списки. На такой «пенсии» уволенные губернаторы могут заниматься лоббизмом и отстаивать интересы своих регионов в верхней палате при наличии желания помогать преемнику, добавил Калачев.

Авторы: Евгения Кузнецова, Анна Трунина, Владимир Дергачев.
Теги: Липецкая область , Совет Федерации , сенатор , Курская область
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