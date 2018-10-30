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Газета № 189 (2913) (3010) Бизнес, 29 окт, 18:02
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Нефтяники попросили у правительства разрешения повысить цены на бензин
Нефтяники сообщили правительству о необходимости поднять цены на топливо на 4–5 руб. за литр. Потери отрасли из-за заморозки цен эксперты оценили в 150 млрд руб. Правительство планирует удерживать цены экспортными пошлинами
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака ​на прошлой неделе, 24 октября, нефтяники сообщили правительству о возможном росте розничных цен на бензин и дизель на 4–5 руб. за литр, рассказал РБК один из участников совещания и подтвердил источник, близкий к другому участнику совещания. Они предложили правительству поднять цены с нового года, объясняет один из собеседников РБК. Еще один участник встречи рассказал, что компании «просто жаловались правительству на свои проблемы и в 4–5 руб. оценили убытки при продаже литра топлива». «Но поднимать цены по принципу «мне плохо, поэтому плевать на всех» все-таки не будут», — уверен он.

После резкого роста цен на бензин весной правительство договорилось с нефтяниками, что они будут сдерживать цены с 1 июня. Эта договоренность до сих пор действует. Но из-за снижения курса рубля и дорогой нефти литр АИ-92, например, в октябре компании продают в среднем на 4 руб. дешевле, чем могли бы продать на экспортных рынках, подсчитали для РБК аналитики Vygon Consulting. Такой дисконт им пришлось сделать впервые: до введения в феврале 2017 года бюджетного правила скачки цен на нефть нивелировались курсом рубля, так что рублевая стоимость литра бензина и дизеля была относительно стабильной. А в этом году из-за заморозки цен с 1 июня нефтяные компании недополучили около 150 млрд руб., подсчитал директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. До конца года цены могут вырасти еще на 2–3 руб. за литр, оценивал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Видео: РБК

Но правительство не согласно с мнением нефтяных компаний о необходимости компенсировать недополученные доходы и продолжает вынуждать их субсидировать цены на заправках. «С учетом дохода от экспорта нефти и нефтепродуктов компаниям [нужно] проявить альтруизм», — заявил Козак в понедельник, 29 октября (цитата по ТАСС).

Нефтяники недополучают доходы на внутреннем рынке в переработке, но в 2018 году они заработали 1,5 трлн руб. девальвационной прибыли в добыче: резервы для временного сдерживания цен у них имеются, говорит источник, близкий к правительству. Летом правительство согласилось предоставить компаниям субсидию (демпфирующий акциз) в 2019 году примерно на 400 млрд руб. для сдерживания цен на топливо, а осенью после жалоб компаний увеличило ее примерно до 600 млрд руб. в год. Но уже тогда стало ясно, что это последняя поблажка: половину дополнительной субсидии правительство решило вернуть за счет роста НДПИ.

Таким образом, правительство фактически легализовало негласный механизм субсидии для проблемной переработки за счет более выгодной добычи. Теперь власти грозят компаниям на следующей неделе ввести заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты и нефть, сказал Козак. Но нефтяники уже согласились продавать нефтепродукты независимым АЗС по ценам для своих дочерних компаний, следует из его слов. Гендиректор «Газпромнефти» Александр Дюков заявил в понедельник, что компания не планирует повышать цены.

Осенью, несмотря на договоренности с правительством, некоторые АЗС начали отпускать цены. Второго периода напряженности на рынке нефтяники ожидают в начале 2019 года, когда вырастут акцизы и НДС и начнет действовать налоговый маневр в нефтяной отрасли. Но, по оценкам Vygon Consulting, с нового года бюджетная субсидия (демпфирующий акциз) снизит уровень налоговой нагрузки в рознице, а дисконт к экспортной цене АИ-92 составит не 4 руб., как сейчас, а всего 20 коп. на литр.

Такого же мнения придерживается и Минфин. «Механизм ее [субсидии] работы очень простой: если нефтеперерабатывающий завод поставляет на внутренний рынок бензин или дизельное топливо пятого класса, за десять дней до уплаты акциза он получит субсидию от государства в среднем в размере 10 тыс. руб. на тонну. Акциз на дизельное топливо с 1 января 2019 года составит 8,5 тыс. руб. Получается, субсидия государства на 1,5 тыс. руб. больше акциза. Если говорить о бензине, субсидия составит 80% от размера акциза», — рассказал в пятницу директор департамента Минфина Алексей Сазанов.

Но демпфер ведет себя по-разному в различных экономических параметрах, правительству придется следить, чтобы механизм сработал корректно, говорят федеральный чиновник и консультант одного из министерств.

Представители Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС не ответили на вопросы РБК.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова.
Теги: Дмитрий Козак , бензин , цены на бензин
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