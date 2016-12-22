Правительство увеличит субсидию для сдерживания цен на бензин

Правительство решило увеличить субсидию нефтяникам для сдерживания цен на бензин. При текущих ценах на нефть это позволит компаниям получить дополнительно 200 млрд руб.

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В пятницу, 14 сентября, вице-премьер Дмитрий Козак, представители министерств и крупнейших нефтяных компаний обсудили налоговый маневр в отрасли и ситуацию на рынке нефтепродуктов, рассказал журналистам представитель Козака Илья Джус. По его словам, участники приняли принципиальное решение: изменить расчет одного из ключевых параметров маневра — демпфирующей надбавки, которая влияет на цены на топливо, сказал Джус.

Надбавка была придумана как инструмент сглаживания колебания цен на бензин и дизель внутри России, которые сейчас зависят от цен на нефть и курса рубля. Расходы на такое сглаживание решено было разделить поровну между государством и компаниями. В случае роста цен на нефть и ослабления рубля нефтяникам становится выгоднее экспортировать бензин, при этом на внутреннем рынке по социальным причинам им приходится сдерживать цены. Попытка нефтяников увеличить внутренние цены вслед за экспортными в мае закончилась ручным регулированием со стороны правительства и разработкой долгосрочных мер, к которым относится и введение с 2019 года демпфирующей надбавки.

Было решено, что если нетбэк (экспортная цена топлива минус расходы на транспорт и пошлину) превысит условную цену внутреннего рынка, нефтяники получат половину выручки, которую они не дополучили, поставляя топливо на внутренний рынок, а не на экспорт. На эту сумму будет снижена закупка валюты и трансфер в ФНБ, который предусмотрен бюджетным правилом, объяснял директор департамента Минфина Алексей Сазанов.

Законом о налоговом маневре (должен заработать с 2019 года) условная цена внутреннего рынка была установлена 56000 руб. за тонну бензина и 50000 руб. за тонну дизеля. 14 сентября эти цены решено было снизить на 5600 и 5000 руб. соответственно, объяснил представитель вице-премьера. Это означает, что дополнительная выручка, часть которой смогут получить нефтяники, вырастет. Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов оценивал дополнительные доходы нефтяников от изменения индикативной цены в 200 млрд руб.

Сроки введения демпфирующей надбавки и источники финансирования еще обсуждаются, сказал Илья Джус. Ранее источники РБК говорили, что из-за роста цен на нефть и ослабевшего рубля субсидию могут ввести раньше на три месяца — не с 2019 года, как это предусмотрено законом о налоговом маневре, а с октября. В этом случае нефтяники могут получить 100 млрд руб., оценивал Ежов.