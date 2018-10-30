Для ЦСР нашли нового Кудрина

Известный аналитический центр может возглавить выходец из Sberbank CIB

Кандидатура Александра Кудрина, покинувшего аналитическое подразделение Sberbank CIB, предложена на пост президента Центра стратегических разработок, рассказали источники РБК. Но финальное решение пока не принято

Александр Кудрин (Фото: официальная страница Sberbank CIB в Facebook )

В Минэкономразвития и Центре стратегических разработок (ЦСР) обсуждают кандидатуру нового президента ЦСР. В частности, рассматривается кандидатура Александра Кудрина, ранее возглавлявшего аналитическое подразделение Sberbank CIB, сообщили РБК три источника, близких к ЦСР, и федеральный чиновник.

Нынешний президент ЦСР Павел Кадочников покинет свой пост. Сам Кадочников подтвердил РБК свой уход из ЦСР, уточнив, что сосредоточится на работе во Всероссийской академии внешней торговли, где он занимает пост проректора. «Большой проект по подготовке стратегии успешно завершен. У ЦСР начинается новый этап с новым руководителем», — сказал Кадочников. Говоря о кандидатуре Кудрина, он отметил, что «Александр — безусловно, выдающийся экономист и аналитик», но обсуждать возможность его назначения отказался.

Окончательное решение по кандидатуре Кудрина не принято, уточнили собеседники РБК.

Решений в отношении кандидатуры президента ЦСР не принято, сообщила РБК и пресс-служба самого центра. Этот вопрос будет обсуждаться на совете фонда, который пройдет на этой неделе.

Павел Кадочников (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев.

Александр Кудрин уточнил РБК, что сейчас работает в Высшей школе экономики, где ведет семинар по современным методам финансового анализа. «Не скрою, что я веду переговоры еще с некоторым числом потенциальных работодателей», — сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Центр стратегических разработок — одна из крупнейших российских аналитических групп. ЦСР под руководством Алексея Кудрина, сейчас возглавляющего Счетную палату (Алексей и Александр Кудрины — однофамильцы), готовил экономическую программу для нового президентского срока Владимира Путина, часть из его предложений вошли в новый майский указ (по оценке Алексея Кудрина, около 50%).

Уход Кудрина из Sberbank CIB

Александр Кудрин возглавлял аналитическую службу Sberbank CIB до конца мая. Он покинул компанию вскоре после увольнения аналитика Александра Фэка. Фэк — автор критических отчетов о «Роснефти» и о бенефициарах инфраструктурных проектов «Газпрома».

После выхода отчета о «Газпроме» Фэка уволили из Sberbank CIB, глава Сбербанка Герман Греф объяснял это «несоответствием выводов и фактов» в обзоре. Александр Кудрин Sberbank CIB покинул по соглашению сторон. Вскоре после этого он был признан лучшим аналитиком по России по версии журнала Institutional Investor. Кудрин объяснял, что премия никак не связана с его увольнением из Sberbank CIB, так как соответствующий опрос проводился за несколько месяцев до выхода отчета.

До Sberbank CIB — с начала 2000-х — Кудрин работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог». Она была преобразована в Sberbank CIB в 2012 году, после того как ее купил Сбербанк.

Перемены в ЦСР

Павел Кадочников в должности президента ЦСР непосредственно руководил центром, а Алексей Кудрин занимал пост председателя совета центра. Пока что, как следует из информации на сайте организации, Кудрин, в мае возглавивший Счетную палату, по-прежнему числится председателем совета ЦСР. При подготовке президентской программы ЦСР не был аффилирован госорганами, он примерно на 10% финансировался из бюджета, а остальную часть поступлений обеспечивали взносы российских организаций и граждан.

Центр стратегических разработок был создан в 1999 году по инициативе Владимира Путина, в разное время им руководили Герман Греф (сейчас — глава Сбербанка), Дмитрий Козак (ныне вице-премьер) и Дмитрий Мезенцев (сейчас — член Совета Федерации). Алексей Кудрин возглавил ЦСР в 2016 году. Среди учредителей ЦСР — Высшая школа экономики, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, а также Аналитический центр при правительстве.

Недавно ЦСР перешел под контроль Минэкономразвития — распоряжение о вхождении министерства в состав учредителей организации в середине октября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Алексей Кудрин еще в сентябре объяснял, что «речи о сворачивании работы ЦСР не идет, теперь центр будет больше работать с заказами и поручениями правительства». Новым председателем совета ЦСР станет глава Минэкономразвития Максим Орешкин, говорили источники РБК. Собеседник в финансово-экономическом блоке правительства объяснял, что экспертный потенциал ЦСР должен помочь министерству укрепить позиции в качестве основного экспертного центра правительства.

Новый статус ЦСР ниже, чем он был при Алексее Кудрине, говорит директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «ЦСР был независимой площадкой и позиционировался как независимый разработчик стратегии развития государства, которая представлялась лично президенту. Теперь он встроится в механизм государственного стратегического планирования. Понятно, что решение скорее формальное, никто не закладывал идеологическую составляющую, но переформатирование ЦСР фиксирует его нынешнее положение», — отмечает собеседник РБК. Полномочия организации будут шире, чем у аналитического департамента внутри структуры Минэкономразвития, но это «уже не заявка на конкуренцию с правительством, как это было при [Алексее] Кудрине», добавляет он.

В то же время возможное назначение Александра Кудрина может свидетельствовать о том, что ЦСР остается местом концентрации системных, но не полностью форматных экспертов, говорит Миронов: «У них свои позиции, они не желают закрывать глаза на недостатки в стране. Такое назначение подчеркивает определенную независимость и стремление ЦСР к выражению не мейнстримной, а своей собственной позиции».