Центр Кудрина опубликовал «семь приоритетов» для Путина

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина впервые опубликовал комплексную версию своей программы. В ней говорится о бюджетном маневре, продаже госсобственности, росте пенсионного возраста и контрактной армии

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина впервые опубликовал стратегию, которую он готовил для президента Владимира Путина, пока не в полном виде. В краткой версии программы на сайте ЦСР эксперты структурировали свои предложения в семь приоритетов и представили ключевые результаты по каждому из них к 2024 году.

«Это резюме, сокращенная версия, но, конечно, как каждый реферат, он отражает содержание исходного документа. Мы исходили из того, что краткая версия — это публичный документ для широкой аудитории, поэтому не включили в него технические меры, переписали его неэкспертным языком», — пояснил РБК директор департамента коммуникационной политики ЦСР Павел Демидов. В мае аналитический центр сделает публичными дополнительные материалы, в частности более детализированные меры своей программы, отметил он, при этом некоторые из них уже​ публиковались. Приоритеты стратегии нашли отражение в послании президента, добавил Демидов.

Бюджетный маневр и продажа госактивов

Первый блок касается качества жизни — он включает меры по увеличению ожидаемой продолжительности жизни на пять лет и росту среднего размера пенсий до уровня в два раза выше прожиточного минимума (на треть в реальном выражении). Предложения по этому приоритету включают, например, новые программы лекарственного обеспечения, адресную поддержку для семей с доходом ниже прожиточного минимума и использование материнского капитала как ежемесячного пособия. ЦСР формулирует и предложение по увеличению пенсионного возраста, к 2034 году он должен достичь 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин (за счет этого предлагается увеличить сами пенсии). Среди первых шагов по реализации своих проектов эксперты Кудрина называют​ бюджетный маневр, включающий рост расходов на образование с 3,5 до 4,4% ВВП, на здравоохранение — с 3,1 до 4% ВВП, на инфраструктуру — с 2,5 до 3% ВВП.

ЦСР во втором приоритетном проекте указывает на необходимость роста числа россиян, готовых стать предпринимателями, вдвое (во столько же должна вырасти и доля малого и среднего бизнеса в ВВП — до 40%, но к 2030 году). Доля государства в экономике должна снизиться до 25% (сейчас 46%, по оценкам ЦСР на 2016 год). Из своих предложений ЦСР выделяет, в частности, планы обязать государство продавать доли в предприятиях, в которых его присутствие не нужно, и меры по развитию «эффективной системы льгот и преференций, систем краудфандинга и отдельных кредитных бирж» для небольших компаний.

Открытость экономики и помощь заключенным

Блок предложений ЦСР по технологической инициативе включает рост производительности труда на треть и трансформацию частных компаний в активных экспортеров (по планам ЦСР, выручка 75 крупнейших из них составит 250 млрд руб.). Как писал РБК, это планируется обеспечить за счет обновления ключевых отраслей промышленности, изменения форматов институтов развития. Четвертый приоритет затрагивает открытость российской экономики: несырьевой экспорт должен вырасти вдвое до $200 млрд, а экспорт продовольствия — на 60%. Пятая мера касается изменения механизма госуправления через внедрение новых методик и практик, которыми займется специальный Центр эффективности госуправления, а также повышения прозрачности контроля и надзора.

Приоритетное направление по развитию городов подразумевает сокращение времени в пути из пригорода в центр крупного города в среднем до одного часа, а также рост обеспеченности жильем с 25 до 30 кв. м на человека. Блок по судам и безопасности — последнее, седьмое направление из программы ЦСР — включает меры по ресоциализации бывших заключенных, упрощению отчетности для полиции и изменению кадрового состава судей (ими, как считают в ЦСР, должны становиться не бывшие секретари судов, как это зачастую бывает сейчас, а выпускники специального Федерального центра подготовки судей). ЦСР также предлагает формировать вооруженные силы на 100% из контрактников​. «Расходы на оборону и вооружение будут гибко планироваться и корректироваться каждый год, что позволит и тратить меньше, и защищаться эффективнее», — указывают авторы доклада.

За пределами кабинетов

ЦСР Кудрина не раз критиковали за отсутствие его программы в публичном доступе — в частности, об этом говорил бизнес-омбудсмен Борис Титов, также готовивший стратегию для Владимира Путина и опубликовавший документ еще в 2016 году. Например, избирательный штаб Титова, который выдвигался в президенты, раздал своим агитаторам методички с указанием, что Кудрин «свою программу развития России с повышением пенсионного возраста тащит через кабинеты кулуарно». Кудрин же объяснял, что ЦСР готовит свои предложения для президента, и решать, какие из них брать в свою программу, будет он.

В мае прошлого года Путин, отвечая на вопрос журналистов о «кулуарном» обсуждении стратегии, сказал, что любые предложения такого уровня «должны проходить широкое общественное обсуждение». «Что касается того, что программа Кудрина не обсуждалась публично, — вы ему и попеняйте на это!» — заявил тогда Путин. Вскоре Кудрин и Титов представили президенту свои стратегии в Кремле.

Программа ЦСР проходила через разные форматы обсуждения, указывает Демидов — о них говорили на крупных экономических форумах и стратегических сессиях в Москве и регионах, а всего в подготовке предложений участвовали 1,7 тыс. экспертов. Кроме того, многие меры из стратегии (всего их более 300), содержались и в публичных докладах ЦСР, добавляет он. «Какие-то меры именно по итогам экспертных и общественных обсуждений были исключены или изменены, другие дорабатывались весь последний год, что мы общались с министерствами и ведомствами по поручению президента», — сказал собеседник РБК.