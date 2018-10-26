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Развитие востока дошло до Забайкалья
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Газета
Развитие востока дошло до Забайкалья
Газета № 187 (2911) (2610) 25 окт, 09:19
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Развитие востока дошло до Забайкалья
Президент сменил главу еще одного российского региона
Врио губернатора Забайкальского края назначен Александр Осипов, прежде работавший в Минвостокразвития. Политологи уверены, что варягу предстоит сложная борьба за победу в депрессивном и протестно настроенном регионе
Александр Осипов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

​Варяг с юга

Владимир Путин назначил Александра Осипова временно исполняющим обязанности главы Забайкальского края.

На встрече, которая прошла вечером в среду, 24 октября, согласно сообщению на сайте Кремля, бывший первый замглавы Минвостокразвития заявил президенту, что приоритетом в его работе станет реализация крупных проектов в регионе. В их числе он назвал освоение Быстринского полиметаллического и Аргунского уранового месторождений. Также он попросил поддержки Путина в создании территорий опережающего развития и в выделении субсидий для инвестпроектов. Кроме того, Осипов предложил распространить на регион «инструменты поддержки», которые были даны портовой зоне Владивостока — круглосуточный режим работы пунктов пропуска, свободная таможенная зона, ускоренный режим досмотра транспорта.

Осипов хорошо себя зарекомендовал в Минвостокразвития, и с этим может быть связано его нынешнее назначение, сказал РБК политолог Ростислав Туровский. «Он был одной из ключевых фигур в Минвостокразвития при министре Александре Галушке», — пояснил эксперт. По его мнению, нельзя считать, что у Осипова нет опыта работы с Забайкальем — этот регион всегда находился в сфере интересов министерства, и, в частности, федеральная целевая программа развития охватывала и Дальний Восток, и весь Байкальский регион. «Хотя министерство напрямую Забайкальем не занималось, информацию о регионе оно имело», — подчеркнул Туровский.

Александру Осипову 49 лет, он родился в Ростове-на-Дону, никогда не работал в Забайкалье. В 2005 году стал выпускником программы MBA в РАНХиГС по специальности «финансовый менеджмент». С 1991 по 1995 год работал в Федеральной налоговой службе. Затем ушел в бизнес — работал финансовым директором United Panel Group — теплоэлектроэнергетического холдинга группы «Итера»​. С 2009 года — вице-президент, председатель экспертного совета «Деловой России». В 2010-м возглавил совет директоров независимой энергосбытовой компании «Энергосбережение».​ В 2013 году был назначен первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока; покинул эту должность в июне 2018 года.

Прежний губернатор Забайкалья Наталья Жданова подала в отставку 11 октября. До того источники РБК сообщали, что она может покинуть свой пост досрочно. Однако президент не отреагировал на ее заявление сразу. После объявления об отставке Жданова ушла в плановый отпуск, из которого так и не вышла, пока Путин не принял ее заявление.

Кремль долго не мог подобрать замену Ждановой, объясняет один из близких к администрации президента источников РБК: «Регион депрессивный, желающих ехать туда нет».

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Собеседники РБК, близкие к руководству региона, ранее называли причинами отставки Ждановой сложную социально-экономическую ситуацию в Забайкалье, а также то, что сильной поддержкой со стороны населения она так и не заручилась, инвестиционный климат в регионе не улучшился.

Политтехнолог и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин заявил РБК, что Жданова была «не таким уж плохим губернатором», но часто не получала средств на проекты в регионе, о которых просила федеральную власть. «В рамках того, что ей предоставлял Кремль, она вполне хорошо себя проявляла, — считает он. — У нее не получилось, но с деньгами все умеют, а вот без денег сложно».

Отставка Ждановой стала очередной в ходе осенней ротации губернаторского корпуса. Путин также принял отставки глав Хакасии, Астраханской, Сахалинской, Курганской, Курской, Липецкой областей, Кабардино-Балкарии, Приморского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга и Башкирии. У всех у них, кроме Ждановой и главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова, полномочия истекали в следующем году. Новая волна губернаторских отставок запланирована на весну.

Депрессивный регион

К началу 2019 года госдолг Забайкалья составит 28 млрд руб. Летом региональное министерство финансов заявило, что планирует взять девять кредитов на 15,3 млрд руб. «для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств». В рейтинге благосостояния регионов край занимает 71-е место из 85.

Регион «очень непростой, депрессивный с самых разных точек зрения — с экономической, криминальной, перспективной», сказал РБК Колядин. Назначение туда варяга может быть связано с тем, что в администрации президента столкнулись с трудностями при поиске преемника Ждановой, считает он.

«Сейчас и в передовые регионы не сильно рвутся люди, потому что зона губернаторской ответственности очень большая, претензии власти жесткие. Но, наверное, Осипов надеется изменить облик региона, и ему наверняка пообещали финансовые ресурсы», — добавил Колядин.

По его мнению, для рейтинга Осипова не страшно отсутствие опыта публичной политики. Если новый врио начнет реализовывать в Забайкалье, например, программу «Комфортная городская среда», ремонтировать дороги, красить фасады — «это будет полным изумлением для электората, который будет готов будет за него проголосовать», убежден Колядин. «Такие регионы, не балованные, очень позитивно начинают реагировать, когда для них начинают что-то делать, — сказал он. — Так что Осипов сможет в этом регионе выиграть».

На новой должности Осипов может использовать свой опыт в сферах привлечения инвестиций и развития международных связей, считает Туровский. «Вопрос не в том, что ему не с чем прийти в регион, а в том, что ему сложно будет в публичном и электоральном поле, — уверен эксперт. — Регион отличается протестными настроениями: и общество, и элиты могут негативно воспринять варяга». Туровский напомнил, что в Забайкалье сильная парламентская оппозиция (коммунисты и либерал-демократы получили в законодательном собрании края почти такое же представительство, как и «Единая Россия»), и потому Осипов может столкнуться с конкурентной кампанией кандидатов от КПРФ и ЛДПР. «Там кандидаты от парламентской оппозиции вполне способны выиграть выборы, так что ему нужно быть настороже», — заключил политолог.

Вице-президент «Деловой России» Николай Остарков рассказал РБК, что хорошо знает Осипова по совместной работе. «Он работал в Минвостокразвития, а я — в агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций, общались постоянно, много и плодотворно». Осипов работал в том числе и с Забайкальем, так как регион был включен во многие проекты министерства, подтвердил Остарков.

Перспективы своего бывшего коллеги на посту главы региона Остарков оценил так: «Трудно ему будет, но он справлялся и с более сложными задачами». По словам Остаркова, Осипов с министром развития Дальнего Востока Александром Галушкой «раскручивали министерство, разворачивали его, и огромное количество инноваций провели через наше сопротивляющееся законодательство». «Так что он и здесь справится», — уверен Остарков.

Авторы: Евгения Кузнецова, Андрей Гатинский.
При участии: Наталья Галимова.
Теги: Забайкальский край , Владимир Путин , Наталья Жданова
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