Ротация уйдет на зимние каникулы

Кремль запланировал новую волну отставок губернаторов на весну

Кремль запланировал следующую волну губернаторских отставок на весну 2019 года. Нынешнюю ротацию планируется завершить до конца ноября, рассказали источники РБК

Борис Дубровский (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

В администрации президента обсуждается возможность новых отставок губернаторов весной следующего года, рассказали РБК два источника, близких к Кремлю. Сейчас отставки проходят по критерию эффективности/неэффективности глав субъектов, весной ротация будет производиться по электоральному принципу — способности глав регионов переизбраться на новый срок, поясняет один из близких к Кремлю источников РБК.

Нынешнюю серию отставок и назначений планируется «закрыть до конца ноября», сказал РБК еще один собеседник, близкий к администрации президента, и подтвердил федеральный чиновник. В частности, Кремлю предстоит определиться с временно исполняющим обязанности главы Сахалина.

Пост губернатора Сахалинской области освободился 26 сентября, после того как глава региона Олег Кожемяко был назначен врио губернатора Приморья. В качестве своего сменщика Кожемяко видел бы кандидатуру мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, рассказывал сам политик в программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» в конце сентября: «Я думаю, что в течение недели назначат врио губернатора. Если бы мое мнение учитывалось, я бы предлагал человека, который имеет опыт управления крупным муниципальным образованием, который известен сахалинцам, у которого есть хорошая родословная, потому что отец известен, уважаем среди людей старшего возраста, — мэра Надсадина Сергея Александровича».

Затянувшаяся ситуация с назначением нового врио главы Сахалинской области связана с напряжением Кремля на фоне проигрышей кандидатов от власти во вторых турах, говорит РБК федеральный чиновник, имеющий отношение к региону. «В том, что рассматриваемые [на пост главы Сахалинской области] кандидаты потянут работу по управлению регионом, сомнений нет, опасаются [в Кремле], что они не пройдут процедуру выборов», — пояснил он.

Стоит вопрос об отставке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, но решения пока нет, рассказывает близкий к Кремлю источник. Дубровский старается, но у него проблемы с рейтингом, особенно низкий уровень поддержки у него в столице региона Челябинске, добавляет собеседник. Переизбранию Дубровского могут помешать внутриэлитные конфликты, поясняет еще один близкий к Кремлю источник. Пока Кремль не принял решения о его отставке, губернатор Челябинской области нанял московских политтехнологов для улучшения собственного имиджа, уточняет он.

Может уйти в отставку губернатор Мурманской области Марина Ковтун, рассказывали ранее источники РБК. «Идет подбор [на пост врио губернатора], как только определятся [с заменой Ковтун], будет ротация», — говорил близкий к руководству региона собеседник РБК.

Марина Ковтун (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Уйдет в отставку губернатор Оренбургской области Юрий Берг, говорили в конце сентября источники РБК. Вопрос с его уходом «подвесили», потому что нет определенности по кандидатуре сменщика, утверждают федеральный чиновник и близкий к Кремлю источник. Ранее собеседники РБК называли в качестве сменщика Берга депутата Госдумы Владимира Гутенева.

Кандидатом на отставку является глава Республики Алтай Александр Бердников, говорят три собеседника, близких к Кремлю. При этом в президентской администрации считают, что отправить его в отставку в равной степени можно как осенью, так и весной: Алтай не считается сложным с точки зрения внутриэлитных балансов, территориально небольшой, поэтому нет жесткой необходимости «заводить» нового человека за год до выборов, поясняет один из источников РБК. Пока Бердников будет «работать до получения особых указаний», сообщил близкий к властям республики собеседник РБК. Ранее о намерении Кремля отправить в отставку Бердникова сообщал «Дождь».

С конца сентября в отставку ушли девять губернаторов: Александр Жилкин (Астраханская область), Юрий Коков (Кабардино-Балкария), Олег Кожемяко (Сахалинская область, назначен врио главы Приморского края), Алексей Кокорин (Курганская область), Олег Королев (Липецкая область), Александр Михайлов (Курская область), Наталья Жданова (Забайкальский край), Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург), Рустем Хамитов (Башкирия). У всех, кроме Ждановой и Кокова, полномочия истекали в следующем году.

Кроме того, в 2019 году истекают полномочия у Марины Ковтун, Бориса Дубровского, Александра Бердникова, Юрия Берга, Андрея Бочарова (Волгоградская область), Владимира Владимирова (Ставропольский край), Алексея Орлова (Калмыкия), Сергея Аксенова (Крым) и Олега Кувшинникова (Вологодская область). Кувшинников может пойти на новый срок, это предварительно согласовано в Кремле, рассказали два близких к администрации президента источника РБК.

Эксперты Центра электоральных практик и Политической экспертной группы в своем недавнем докладе причислили к «двоечникам» по критериям избираемости шесть губернаторов, у которых полномочия истекают в 2019 году и которые пока не ушли в отставку, равно как и не объявили о намерении баллотироваться на новый срок, — глав Алтая, Оренбургской, Мурманской, Челябинской областей, Калмыкии и Ставрополья.

Осенние отставки связаны с решением управленческих задач: регионам нужно дать новый толчок и подходы к развитию, добавить динамики, говорит политтехнолог Григорий Казанков. А весной смена губернаторов нежелательна, поскольку больше рисков. «Опасно за несколько месяцев (до старта избирательной кампании. — РБК) вводить нового человека, которого никто не знает», — добавляет он. Это как раз и означает, что весенние отставки будут происходить по электоральному критерию — только если человек неизбираем, уточняет эксперт. При этом неизбираемость губернатора необязательно означает, что он неэффективен: «Например, Савченко (губернатор Белгородской области с 1993 года. — РБК) нельзя назвать неэффективным. Но через какое-то время он может стать неизбираемым, если скажется усталость людей». То же самое, по словам Казанкова, можно было сказать об экс-главе Хабаровского края Вячеславе Шпорте, который «был неплохим губернатором, но не смог переизбраться на новый срок». «Не была однозначно плохим губернатором Светлана Орлова, она была активная, принесла во Владимирскую область много денег, но электоральных вариантов [переизбраться], как выяснилось, не было», — констатирует эксперт.

Решение о том, когда именно отставлять того или иного губернатора — за год или за полгода до выборов, во многом зависит от региона, его специфики, ситуации в элитах, говорит председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский. «Где-то важнее, чтобы человек «зашел» пораньше, взял контроль [над ситуацией], успел выстроить под себя политическую конструкцию, в конце концов, сформировал под себя бюджет региона на следующий год. А где-то можно и даже нужно завести нового врио весной, потому что важнее, чтобы до выборов у новичка продолжался «медовый месяц» [с избирателями]», — считает эксперт.

Иногда свою роль играют нюансы подбора кадров, ведь часто вопрос не в том, кого снять, а кого именно назначить, добавляет Бадовский: «Где-то подбор может затягиваться или же планируемая кандидатура освободится от текущих проектов только к весне».

Есть и некий лимит управляемости, говорит эксперт: «Администрировать одновременно более десятка новых назначений непросто: речь идет не только о том, чтобы назначить человека, — надо сопровождать его вхождение в должность, реформирование команды, выстраивание новых отношений с федеральными министерствами, медийную стратегию, работу политтехнологических команд и так далее».