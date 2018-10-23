Те еще новости

Какие последствия будет иметь закон об информационных агрегаторах

Депутаты предложили ограничить 20% долю иностранного капитала в новостных агрегаторах, крупнейшим из которых является сервис «Яндекс.Новости». Чем обернется для интернет-компании законодательная инициатива — разбирался РБК

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Депутаты из фракций ЛДПР и «Единая России» Андрей Луговой, Борис Пайкин, Антон Горелкин и Михаил Старшинов внесли в понедельник, 22 октября, в Госдуму поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Законодатели предлагают запретить иностранцам владеть более 20% в новостных агрегаторах.

Для владельцев СМИ подобное ограничение действует с 2016 года. «На мой взгляд, новостные агрегаторы ничем не отличаются от СМИ. И поэтому я считаю, что ограничение участия иностранцев в новостных агрегаторах вполне обоснованно», — заявил РБК Луговой.

Идея об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах обсуждалась давно, но все время откладывалась, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента. Сейчас катализатором, по его словам, стали события в Керчи: «Важно не только то, что пишут в новостях, но и то, какие у них заголовки». Очевидно, что «чем ярче, «кровавее» заголовок, тем больше рекламы и больше денег», поясняет собеседник РБК. Соответственно, важно, чтобы у агрегатора «был понятный субъект ответственности». «Одно дело, когда собственник российский, и другое — когда иностранный, иностранцев сложнее привлечь к ответственности», — говорит близкий к Кремлю источник.

Сам законопроект, по его словам, «не является пустой затеей», но окончательно его судьба будет решаться «в процессе обсуждения» в Госдуме. В качестве прецедента, когда с перспективами законопроекта определялись не сразу, собеседник РБК приводит в пример законопроект об ответных мерах на санкции США, который к третьему чтению был существенно переработан и смягчен.

Кого это затрагивает

В законе «Об информации…» есть статья 10-4 «Особенности распространения информации новостными агрегаторами», где уже изложены требования к подобным сервисам. Но распространяются они только на ресурсы, чья аудитория на территории России достигает 1 млн пользователей в сутки. Таковых, согласно реестру новостных агрегаторов, который ведет Роскомнадзор, всего четыре: «Яндекс.Новости», «Mail.Ru Новости», «Рамблер/Новости» и «СМИ2». Сервис «Google Новости» из-за небольшой аудитории в реестр не внесен.

Ежедневная аудитория сервиса «Яндекс.Новости» на десктопах и мобильных устройствах в августе этого года превышала, по данным исследовательской компании Mediascope, 3 млн россиян в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. Аналогичный показатель «Mail.Ru Новости» — 2,3 млн, «Рамблер/Новости» — 735 тыс., «СМИ2» — 712 тыс. человек. Корректно измерить аудиторию сервиса «Google Новости» на мобильных устройствах не представляется возможным, уточняют в Mediascope.

Сейчас статья 10-4 требует, чтобы владельцем новостного агрегатора было российское юрлицо или гражданин России. Но иностранцам не запрещено выступать учредителем такого российского юрлица.

Владельцем Rambler Group, управляющей порталом «Рамблер», через цепочку офшоров является Александр Мамут. Инициатива депутатов не окажет влияния на деятельность портала «Рамблер», уверяет представитель Rambler Group Александр Дмитриев. Бенефициары холдинга «Е-генератор», владельца «СМИ2», — российские граждане, уточнил исполнительный директор «Е-генератора» Павел Власов-Мрдуляш.

Сложнее всех придется двум крупнейшим интернет-гигантам. Головной компанией для ООО «Яндекс», которое управляет как всем поисковиком, так и сервисом «Яндекс.Новости», является зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V., чьи акции торгуются на американской бирже NASDAQ. Крупнейшим акционером «Яндекса» является один из ее основателей Аркадий Волож с 10,35% акций (дают 49,23% голосов), но он, как сообщал РБК, получил гражданство Мальты. Таким образом, если законопроект будет принят, нынешняя структура собственности «Яндекса» не позволит интернет-компании оставаться владельцем новостного агрегатора.

Не соответствует предлагаемым изменениям и структура собственности Mail.Ru Group, чья головная компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах и чьи депозитарные расписки торгуются на Лондонской фондовой бирже. Согласно последнему раскрытию информации, 35% акций Mail.Ru Group (эквивалентны 15,7% голосов) у структур южноафриканской Naspers и китайской Tencent, еще 49,8% (20,9% голосов) — у держателей расписок. Пресс-секретарь Mail.Ru Group Оксана Кличникова отказалась от комментариев.

Если такой закон будет принят, совет директоров компании рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства, заявил пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский.

Какие сценарии может реализовать «Яндекс», чтобы соответствовать возможным новым требованиям законодательства?

Сценарий 1. Формально дистанцироваться от новостного агрегатора

«Яндекс» уже сталкивался с ограничениями для иностранцев. Когда в 2014 году Госдума запретила иностранцам владеть более 20% в российских СМИ, интернет-компания выступала учредителем зарегистрированных в Роскомнадзоре информационных агентств «Яндекс.Пробки» и «Яндекс.Медиа».

В конце 2015 года у этих информагентств сменился учредитель — им стало ООО «Аналитический центр», зарегистрированное по тому же адресу, что и сам «Яндекс». Учредителем «Аналитического центра» тогда стал сотрудник интернет-компании Павел Пахарь. С августа этого года ЕГРЮЛ указывает учредителем ООО «Аналитический центр» его гендиректора Анну Кожанову.

В этом году «Аналитический центр» зарегистрировал еще одно СМИ — сетевое издание «Яндекс.Спорт», свидетельствует соответствующий реестр Роскомнадзора.

Таким образом, интернет-компания может выделить из своего российского ООО «Яндекс» новостной агрегатор и передать его тому же «Аналитическому центру».

Такой сценарий, в частности, не исключил экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко. «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Такси» выделены же в самостоятельные истории. Нет никаких сложностей, думаю, и с новостями», — заявил Клименко РБК. По его мнению, главная цель изменения законодательства — не «Яндекс». «Яндекс», на мой взгляд, должен быть искренне благодарен депутатам за помощь в выделении из основного бизнеса такого токсичного актива, как новости. Можно было бы предположить, что целью является Google, но профессионалы рынка новостей знают, что влияние Google на этот рынок мизерное. Трафик слишком мал», — добавил Клименко.

Сценарий 2. Найти правильного инвестора

«Яндекс» также может выделить новостной агрегатор в отдельное юрлицо и продать его стратегическому инвестору. Прецеденты уже есть: в 2013 году «Яндекс» продал Сбербанку за $60 млн 75% минус 1 руб. своей платежной системы «Яндекс.Деньги». В апреле этого года на базе маркетплейса «Яндекс.Маркет» было создано совместное предприятие со Сбербанком. В нем стороны получили по 45%, оставшиеся 10% были зарезервированы за менеджментом. В рамках сделки «Яндекс» получил 30 млрд руб. инвестиций.

На прошлой неделе появилась информация о возможном интересе к покупке Сбербанком крупного пакета в «Яндексе». Газета «Ведомости» тогда предполагала, что Сбербанк может стать для «Яндекса» «белым рыцарем», спасающим интернет-компанию от прямого госконтроля. На новостях о возможной сделке капитализация «Яндекса» снизилась за несколько дней почти на $3 млрд. В понедельник, 22 октября, основатель поисковика Аркадий Волож заявил о том, что не намерен продавать свою долю.

Но даже если интерес Сбербанка окажется реальным, то ему также придется искать посредника для сделки, поскольку наличие банка в акционерах не гарантирует соответствие новой структуры собственности заявленным депутатами требованиям. Банк России контролирует лишь 50% и одну акцию Сбербанка, 45,64% — у юрлиц-нерезидентов, указывает кредитная организация на своем сайте.

Сценарий 3. Провести полную реструктуризацию

Чтобы соответствовать предложенным депутатами требованиям, «Яндекс» может отказаться от иностранной юрисдикции и провести делистинг. Хотя главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян считает такой сценарий маловероятным.

Из-за законодательных ограничений в 2016 году уйти с NASDAQ пришлось телевизионному холдингу «СТС Медиа». Но сначала компании пришлось найти покупателя и на пакет своего стратегического инвестора — шведской Modern Times Group (владельца около 38% телехолдинга) и доли миноритариев (36%). В итоге 75% «СТС Медиа» за $193,5 млн приобрел холдинг ЮТВ, единственным владельцем которого сейчас является Иван Таврин. Сделка с последующим делистингом растянулась почти на год.

Сценарий 4. Закрыть сервис

Наконец, «Яндекс» просто может закрыть свой информационный сервис. В отчете за 2016 год, описывая возможные риски, интернет-компания предупреждала, что хотя агрегатор отбирает контент на основе автоматического алгоритма, кем-то он может быть воспринят как выражение политической точки зрения, что приведет к «политически мотивированным» действиям.

Для «Яндекса» новостной агрегатор не является ключевым источником дохода, полагает директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group Сергей Ефимов. Если по размеру аудитории главная страница «Яндекса» больше, чем «Яндекс.Новости» в 2,3 раза, то по «исходящему трафику» главная страница (медийная и контекстная реклама) больше, чем новостной раздел в восемь раз, отмечает эксперт, добавляя, что объем рекламной выручки в структуре новостного агрегатора при этом «не такой уж большой». Ефимов оценивает долю рекламных доходов только сервиса «Яндекс.Новости» в общей выручке интернет-компании максимум в 5%. В 2017 году консолидированная выручка «Яндекса» составила 94 млрд руб., из них 87,4 млрд руб. обеспечила реклама.