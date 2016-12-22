«Яндекс» допустил реструктуризацию сервиса новостей

Пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский прокомментировал РБК внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект, ограничивающий 20% долю иностранного капитала в новостных агрегаторах.

«Если закон будет принят, совет директоров компании рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства», — сказал он.

Соответствующий законопроект был внесен в Думу днем 22 октября. Его авторами выступили депутаты Андрей Луговой и Борис Пайин (оба — ЛДПР), а также Антон Горелкин и Михаил Старшинов (оба из «Единой России»).

Цель инициативы, как указано в пояснительной записке к законопроекту, — ограничить участие в деятельности владельца новостного агрегатора иностранных государств, международных организаций, а также иностранных юридических лиц, российских юрлиц (если в их уставном капитале доля иностранного участия составляет более 20%), иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан России, у которых также есть гражданство другого государства.

Сейчас этому требованию не соответствуют информационные сервисы «Яндекс», Mail.Ru Group, Rambler & Co и СМИ2.