Угрозы средней и меньшей дальности

Реализуют ли США обещание выйти из договора РСМД

Россия, несколько европейских стран и Китай предостерегли США от выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Изменит ли теперь Дональд Трамп свое решение и как могут развиваться события, разбирался РБК

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

В первый день начавшегося 22 октября визита в Москву помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Они ​«обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом», говорится в сообщении посольства США по итогам встречи. В московском графике советника по нацбезопасности также встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.

Визит проходит на фоне нарастания неопределенности вокруг будущего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — в субботу о намерении США выйти из него заявил американский президент Дональд Трамп, сославшийся на нарушения договора Россией. В понедельник Москва и некоторые европейские страны довольно жестко отреагировали на эту инициативу.

Как могут развиваться события дальше — в прогнозе РБК.

Договор РСМД Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписан в 1987 году в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В соответствии с его положениями США и СССР, а потом и его правопреемница Россия отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Договор является бессрочным, каждая из сторон имеет право выйти из него, если решит, что «связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы». Уведомление об этом шаге должно быть сделано за шесть месяцев.

Сценарий 1. Трамп прислушается к России и европейским партнерам Вероятность: крайне низкая

Россия, Китай, представители ЕС и ведущих европейских стран предостерегли Трампа от выхода из ДРСМД, сославшись на нежелательные последствия такого решения для европейской и мировой безопасности. Представитель МИД Китая Хуа Чуньин также сообщила 22 октября, что выход США из договора будет иметь негативные последствия для международных отношений и поддержания стратегической стабильности.

«Мир не нуждается в новой гонке вооружений, которая никому не принесла бы пользы, а наоборот, принесла бы еще большую нестабильность», — предостерегла внешнеполитическая служба Еврокомиссии. «Договор, заключенный в 1987 году, является одним из основополагающих столпов евроатлантической системы контроля за вооружениями и в этом качестве служит одной из гарантий мира и безопасности на Европейском континенте», — говорится в заявлении МИД Испании (есть в распоряжении РБК). Будущее договора стало темой телефонного разговора французского президента Эмманюэля Макрона и Трампа, сообщает Reuters. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон возложил ответственность за проблемы в реализации договора на Россию, но все равно выступил за его сохранение. В воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал досадными намерения американского лидера выйти из ДРСМД. Соглашение служило важным гарантом европейской системы безопасности более 30 лет и представляет особую важность для Европы, напомнил Маас (заявление опубликовано на сайте МИД ФРГ). Германия неоднократно обращала внимание на невыполнение Россией договоренностей в рамках ДРСМД, но теперь она призывает США задуматься о негативных последствиях разрыва соглашения, добавил глава немецкой дипломатии.

«Любое действие в этой сфере (контроль над вооружениями. — РБК) будет встречать противодействие, поскольку стратегическая стабильность должна быть обеспечена на основе паритета. Такой паритет будет выдержан при всех обстоятельствах», — предупредил в понедельник Сергей Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Если ДРСМД будет разорван, это станет первым случаем, когда администрация Трампа выйдет из международного договора по контролю над вооружениями. Однако последние события показывают, что Вашингтон редко отменяет решения такого рода. Когда страны Евросоюза призывали Трампа не выходить из Парижского соглашения по климату, эти уговоры не подействовали. Не повлияли на американского лидера и призывы России и ЕС не разрывать ядерную сделку с Ираном. Президент Макрон был одним из самых активных противников выхода США из соглашения, несколько раз говорил с Трампом по телефону и убеждал в поспешности разрыва соглашения с Ираном в ходе визита в Вашингтон, однако безуспешно.

Трамп едва ли станет пересматривать свое решение и в этот раз, считают эксперты. «Оно хорошо вписывается в общий подход американского президента к внешней политике — отказываться от соглашений, невыгодных, по его мнению, для США», — говорит директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Сценарий 2. США останутся в реформированном договоре РСМД

Вероятность: низкая

Реформирование ДРСМД может сделать его более приемлемым для США. 20 октября американский президент отметил, что Вашингтон не станет ускорять темпы наращивания вооружений в том случае, если на это согласятся Китай и Россия, передал его слова Reuters.

Теоретически шанс сохранить ДРСМД имеется, считает содиректор программы Фонда Карнеги по вопросам ядерного нераспространения Джеймс Эктон. Для этого стороны должны снять взаимные претензии.

США не раз указывали, что Россия нарушает договор, разработав и поставив на вооружение ракету 9М729. Россия объясняла в ответ, что ракета не испытывалась на запрещенную по ДРСМД дальность. Москва, в свою очередь, обращает внимание на то, что США размещают в Польше и Румынии установки Mk-41, которые в случае необходимости могут использоваться для запуска запрещенных договором крылатых ракет.

Фото: ТАСС

В качестве одного из компромиссов Эктон предложил, чтобы Россия сократила дальность полета 9М729, например путем снижения объема топлива. «Взамен США должны предоставить доступ российским инспекторам и дать тем убедиться, что пусковые установки Mk-41 в Польше и Румынии не могут запускать крылатые ракеты», — написал он в Twitter. Впрочем, вероятность спасения ДРСМД довольно мала, сетует Эктон. В конце концов, считает эксперт, план Болтона и Трампа сводится не к стремлению надавить на Россию, чтобы вернуть ее в рамки соглашения, а к попыткам «похоронить договор и высвободить США из-под его лимитов». В американской администрации едва ли ждут от Москвы раскаяния насчет невыполнения ДРСМД, заключил Эктон. «Вряд ли это решение Трампа было задумано как предмет для торга с Москвой», — соглашается Тренин.

К тому, чтобы остаться в ДРСМД, администрацию Трампа может подтолкнуть привлечение к договору новых участников, в частности Китая. О необходимости расширить состав участников договора Болтон, в частности, писал в 2011 году в газете The Wall Street Journal. Он утверждал, что документ ограничивает способности Москвы и Вашингтона укреплять свой потенциал, тогда как угроза в связи с наращиванием вооружений все более очевидно исходит от Ирана и Китая.

Шансы на спасение ДРСМД путем расширения соглашения за счет Китая крайне малы, считает Роберт Фарли, старший преподаватель в Школе дипломатии и международной торговли имени Паттерсона при Университете Кентукки. Как отметил специалист, такие вооружения, как крылатые ракеты наземного базирования и баллистические ракеты средней дальности, являются несущим элементом стратегии Пекина на Тихоокеанско​м театре, поэтому Китай не пойдет на присоединение к ДРСМД без каких-либо серьезных уступок со стороны Вашингтона, констатирует эксперт в своей статье для издания The Diplomat.

Сценарий 3. США выйдут из договора

Вероятность: высокая

Большинство экспертов склоняется к мнению, что Трамп все-таки примет решение о выходе из ДРСМД. Юридический процесс выхода США из договора еще не начат и займет шесть месяцев, но шансов отыграть назад немного, отмечает в колонке для РБК консультант «ПИР-Центра» Андрей Баклицкий. Причем ДРСМД вряд ли будет спасен, даже если Москва пойдет на всевозможные уступки, считает эксперт. Главная причина отказа Вашингтона от договора связана не с развертыванием Россией запрещенных ракет, а с нежеланием «текущей американской администрации и лично Джона Болтона ограничивать себя любым контролем над вооружениями», заключил он.

«Складывается впечатление, что если в ближайшее время не будет принято мер для спасения ДРСМД, то, скорее всего, он будет денонсирован Вашингтоном под предлогом его нарушения другой стороной», — утверждает в статье на сайте Московского центра Карнеги руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО имени Примакова Алексей Арбатов. ​

Если США действительно выйдут из соглашения, последствия окажутся катастрофическими, уверен Арбатов. «Мир окажется в состоянии новой гонки наступательных ядерных вооружений, которая будет дополнена соперничеством по наступательным и оборонительным стратегическим системам в неядерном оснащении, а также развитием космического оружия и средств кибервойны», — опасается он. Участниками гонки станут не только США и Россия, но и Китай, страны НАТО, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея, указывает эксперт.

Выход Вашингтона из ДРСМД станет серьезной ошибкой, говорил ранее эксперт вашингтонского Brookings Institution Стивен Пайфер. Подозрения относительно невыполнения Россией положений договора обоснованны, но разрыв соглашения со стороны Вашингтона повлечет за собой сразу несколько нежелательных последствий, объяснял он: вся тяжесть ответственности за выход ляжет на США, Вашингтон и Москва лишатся возможности проводить взаимные инспекции, к тому же у Вашингтона нет ​пока ракетных комплексов, которые могут представлять прямую опасность для России.​​