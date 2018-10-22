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Смесь немецкого с нижегородским
Газета № 183 (2907) (2210) Бизнес, 19 окт, 20:17
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Смесь немецкого с нижегородским
Volkswagen поможет группе ГАЗ выйти из-под действия ограничений Соединенных Штатов
США должны дать России ответ — как вывести группу ГАЗ из-под санкций, заявил вице-премьер Дмитрий Козак после встречи с послом США Джоном Хантсманом. Один из возможных вариантов — продажа доли в группе концерну Volkswagen
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Козак вступился за ГАЗ

Вице-премьер Дмитрий Козак и посол США в России Джон Хантсман в пятницу, 19 октября, обсудили варианты вывода из-под санкций группы ГАЗ Олега Дерипаски. Об этом журналистам рассказал сам Козак, передает корреспондент РБК.

«Санкционное законодательство США таково, что все сделки по реструктуризации подсанкционных предприятий должны согласовываться с OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, отвечающее за санкционную политику. — РБК). Варианты такой реструктуризации и сроки ее реализации по группе ГАЗ были предметом обсуждения с американским послом в пятницу», — отметил Козак.

На встрече речь шла о получении «обратной связи» от США о том, какой вариант реструктуризации компании может быть согласован. «Мы вынуждены сотрудничать с американскими властями по этим вопросам. В любом случае требуется переходный период после согласования условий реструктуризации для осуществления соответствующих корпоративных процедур», — сказал Дмитрий Козак.

Он пояснил, что российское правительство рассматривает различные варианты вывода группы ГАЗ из-под действия американских санкций. «Рассматриваем различные варианты, в том числе и с участием государства, и с участием других потенциальных покупателей», — сказал он. Среди вариантов, по его словам, — продажа доли в группе ГАЗ немецкому концерну Volkswagen. «Такой диалог был, но пока решения нет», — сказал он.

Представитель группы ГАЗ отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службы Volkswagеn, посольства США в России и OFAC.​

Дмитрий Козак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сразу после встречи Козака с Хантсманом стало известно, что Минфин США продлил для американских инвесторов срок завершения контрактов и операций с акциями и долговыми инструментами группы ГАЗ, который истекал 23 октября, до 12 декабря.

Группа ГАЗ — крупнейший российский производитель коммерческих автомобилей, объединяет 13 предприятий. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили (LCV), грузовики, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты, собирает легковые машины. Чистая прибыль группы в 2017 году по МСФО выросла в 3,3 раза, до 3,5 млрд руб., выручка — на 9,6%, до 164,6 млрд руб.

Претенденты на завод

Американские санкции в отношении группы ГАЗ, подконтрольной «Русским машинам» Олега Дерипаски (владеет 65,56%), были введены в апреле 2018 года. Тогда под ограничения попали и другие активы бизнесмена — UC Rusal и En+ — и он сам. «Речь идет о сохранении десятков тысяч рабочих мест. Правительство России, как и правительство любой другой страны, не может бездействовать по вопросу обеспечения занятости граждан», — объяснил Козак. По его данным, у группы ГАЗ около 600 поставщиков иностранных компонентов, которые должны были бы с 23 октября прекратить поставки, иначе их могли обвинить в нарушении санкционного режима. По его словам, «запас прочности» у компании есть, но только на несколько недель. Варианта сохранения всех рабочих мест в случае ввода санкций просто не существовало, подчеркнул он. В группе ГАЗ работают более 40 тыс. человек (с учетом других предприятий «Русских машин», которые также попали под санкции, — около 50 тыс. человек).

Продажа Volkswagen доли в группе ГАЗ позволит российской компании выйти из-под санкций, если сделку одобрит Минфин США, а немецкий концерн сможет расширить сотрудничество с ней в сфере коммерческого транспорта (автобусы, грузовики) в России, отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. ГАЗ и Volkswagen сотрудничают по контрактной сборке с 2011 года, в рамках этого партнерства на ГАЗ построены сборочный и кузовной цеха, модернизирован окрасочный цех, организовано производство компонентов. ​Совместные инвестиции составили €300 млн. ​В июне 2017 года Volkswagen и ГАЗ подписали соглашение о продлении контрактного производства легковых автомобилей на мощностях нижегородского завода до 2025 года.

«Для ГАЗ сейчас любой вариант, который позволит снять ограничения, будет являться приемлемым, поэтому нельзя исключать и передачу некоторой доли в руки государству», — добавляет Беспалов.

В пятницу, 19 октября, 100% группы ГАЗ на Московской бирже стоили 6,93 млрд руб.

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В начале июня агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Дерипаска планирует продать часть своей доли в ГАЗ, чтобы добиться снятия американских санкций. По данным агентства, миллиардер вел переговоры с миноритарными акционерами, в том числе с председателем совета директоров группы ГАЗ Зигфридом Вольфом. Официально в компании это не комментировали.

Отсрочка для UC Rusal

12 октября Минфин США продлил срок вступления в силу санкций в отношении еще двух компаний Олега Дерипаски — UC Rusal и En+ — также до 12 декабря (прежний срок — 12 ноября). К этому времени американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов этих компаний, а контрагенты — завершить с ними контракты. Дерипаска продолжает переговоры с Минфином США о снятии ограничений.

Ранее представители Минфина США заявили, что санкции могут быть сняты, если Дерипаска откажется от контроля над двумя компаниями. Бизнесмен согласился снизить свою долю в En+ (вместе с семьей владеет около 77% En+, которая контролирует UC Rusal и энергетические активы) ниже 50%. Но пока стороны не согласовали, как это будет оформлено. По данным источников Bloomberg, сейчас обсуждается вариант передачи акций Дерипаски в En+ в слепой траст под управлением американского банка. При этом бизнесмен уже покинул совет директоров компаний и вывел из него своих менеджеров.

Авторы: Тимофей Дзядко, Валерия Комарова.
При участии: Полина Химшиашвили, Светлана Бурмистрова, Олег Макаров.
Теги: Дерипаска
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