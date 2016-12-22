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Минфин США в очередной раз продлил срок продажи бумаг En+ и Rusal
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Минфин США в очередной раз продлил срок продажи бумаг En+ и Rusal
Новые санкции США, 16:18
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Минфин США в очередной раз продлил срок продажи бумаг En+ и Rusal
Американские инвесторы должны избавиться от акций российских компаний до 12 декабря. Предыдущий срок истекал 12 ноября
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Минфин США до 12 декабря продлил срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов компаний Олега Дерипаски En+ и UC Rusal, а контрагенты — завершить контракты. Сообщение об этом размещено на сайте Управления по контролю над иностранными активами Минфина США.

Это не первый раз, когда ведомство продляет срок завершения инвесторами и контрагентами сделок с этими компаниями. При этом дедлайн по бизнес-операциям для другой компании Дерипаски — группы ГАЗ — не продлили, он наступает 23 октября.

В апреле 2018 года Минфин США включил Дерипаску и его основные активы в санкционный список SDN, призвав контрагентов этих компаний завершить все сделки с ними до 5 июня, а инвесторов избавиться от акций и долговых обязательств до 7 мая. Однако затем Минфин несколько раз переносил крайние сроки: инвесторам — сначала до 6 июня, потом до начала августа, а контрагентам — сразу до 23 октября. В конце июля Минфин США в третий раз продлил дедлайн инвесторам до 23 октября, а в сентябре объявил о еще одном переносе обоих дедлайнов — до 12 ноября, объяснив это тем, что En+ и UC Rusal проинформировали правительство США о «существенных изменениях», которые в перспективе могут привести «к значительным изменениям» в структуре владения компаний.

Минфин США допустил, что санкции с компаний могут быть сняты, если Дерипаска откажется от контроля над компаниями. Бизнесмен согласился снизить до уровня ниже 50% свою долю в En+, но стороны еще не согласовали, каким образом это будет оформлено. Так, по данным источников Bloomberg, сейчас обсуждается вариант передачи акций Дерипаски в En+ Group в слепой траст под управлением американского банка. При этом бизнесмен уже покинул совет директоров компаний и вывел из него зависимых от него лиц.

Как ранее писал РБК, срок годовых контрактов UC Rusal на поставку алюминия зарубежным потребителям завершается 1 октября. Контрактация у UC Rusal обычно проходит в сентябре—ноябре, сообщали ранее аналитики Fitch. Отсрочки вступления в силу санкций, выдаваемые Минфином США на считаные недели, конечно, не позволят UC Rusal заключить долгосрочные контракты: контрагентам не нужны риски и неопределенность, пояснил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Однако, по его словам, компания сможет продолжать продавать металл на спотовом рынке, сохранив уровень производства и не создав дефицита металла в мире.

«Думаю, что UC Rusal теперь ждет довольно длительный период продления санкций, потому что эти санкции для США снять гораздо тяжелее, чем наложить. Поскольку по правилам санкции должен снять конгресс по просьбе президента США, а подобная просьба вполне тянет на «содействие России» и может стать поводом для импичмента Дональда Трампа», — объясняет эксперт.

В августе одно из предприятий UC Rusal, которое специализировалось на поставках алюминия в США, — Надвоицкий алюминиевый завод — остановило работу из-за потери клиентов. В сентябре фольгопрокатный завод UC Rusal в Армении («Арменал») начал сокращать мощности и переводить сотрудников на частичную занятость из-за падения спроса на продукцию на фоне санкций США.
 

Авторы: Наталья Демченко, Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal , En+ , Санкции
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