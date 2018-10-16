Деньги на подходе

Правительство утвердило план модернизации магистрали к Крымскому мосту

Реконструкция дальних подходов к Крымскому мосту, которые включили в план развития транспортной инфраструктуры, обойдется в 86,4 млрд руб. Это позволит сократить время в пути от Краснодара до моста почти в полтора раза

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Дальние автоподходы к Крымскому мосту со стороны материка включены в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, который на прошлой неделе утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев. Речь идет о трассе А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, говорится в сообщении ФКУ «Упрдор «Тамань» (госзаказчик строительства моста), поступившем в РБК.

На развитие дороги в этом плане предусмотрено 86,4 млрд руб., сообщил РБК представитель Минтранса.

Дорога от Краснодара через Славянск-на-Кубани до Темрюка протяженностью около 150 км раньше была частью региональной трассы Р-251. Сейчас этот маршрут к мосту кратчайший, но лишь на 20% дороги есть четыре и более полос, остальные участки двух- и трехполосные и проходят через населенные пункты, говорится в сообщении ФКУ «Упрдор «Тамань». Поэтому средняя скорость движения по маршруту составляет около 60 км/ч, а в летний сезон — ниже 40 км/ч.

По данным на 2016 год, средняя интенсивность движения составляла около 20 тыс. машин в сутки на маршруте Краснодар — Славянск-на-Кубани и 10–12 тыс. машин в сутки на участке Славянск-на-Кубани — Темрюк. По предварительным оценкам дорожников, в перспективе 15–20 лет трафик может вырасти в два-три раза, до 60 тыс. машин.

В рамках плана будет реконструировано 136 км дороги, в результате время проезда от Краснодара до Крымского моста должно сократиться почти в 1,5 раза, до 1 часа 50 минут. В феврале для проведения необходимых работ трасса была включена в перечень федеральных дорог, сейчас завершается ее переход под оперативное управление ФКУ «Упрдор «Тамань».

«Прежде всего мы должны обеспечить бесперебойное и безопасное движение по этой дороге в том виде, в котором она существует сейчас. Одновременно займемся восстановлением ее транспортно-эксплуатационных характеристик. Уже приступили к проработке программы перспективного развития маршрута», — сообщил и.о. начальника ФКУ «Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

Источник, знакомый с подготовкой проекта, уточнил РБК, что итоговая стоимость реализации будет определена по результатам технико-экономического обоснования (ТЭО). Приступить к реконструкции и строительству трассы планируется до конца 2019 года.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает, что реконструкция действующего маршрута до Крымского моста необходима, но средств на это может потребоваться больше, до 110–115 млрд руб. «По сути, предполагается строительство дороги практически с нуля, в противном случае она просто не будет отвечать заявленной пропускной способности и скоростному режиму», — добавляет он.

По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, подряд на реконструкцию и строительство трассы будет разыгран по частям между крупными региональными и федеральными игроками, такими как «Мостотрест» Аркадия Ротенберга (субподрядчик Крымского моста), «ДСК Автобан» Алексея Андреева (подрядчик ЦКАД), ВАД Валерия Абрамова и Виктора Перевалова (подрядчик трассы «Таврида») и другими. ​

В «Мостотресте» в понедельник, 15 октября, не удалось получить комментарий. В пресс-службах «ДСК Автобан» и ВАД пока не ответили на запросы РБК.

Мост в Крым Автодорожная часть Крымского моста введена в эксплуатацию 15 мая 2018 года — на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Общая стоимость проекта — 228,3 млрд руб​. Генподрядчиком выступил «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Первоначально мост открыли для легковых автомобилей и автобусов. С 1 октября его открыли для грузовых машин, но, как писал РБК, бензовозам проезд не разрешили. Позже глава Минтранса Евгений Дитрих уточнил, что движение грузовиков с бензином по Крымскому мосту должно начаться меньше чем через два месяца. Железнодорожную часть Крымского моста планируется запустить в 2019 году.

​19 сентября ФКУ «Упрдор «Черноморье» объявило конкурс на реконструкцию дороги Новороссийск — Керчь, подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Стоимость работ составит 8,4 млрд руб. Победителем стала тверская Дорожная строительная компания. Дорога должна быть введена в эксплуатацию до конца 2021 года.

11 октября правительство утвердило комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Транспортная часть оценивается в 6,3 трлн руб. В утвержденный план не попали два крупных транспортных проекта стоимостью около 3 трлн руб. — железная дорога Краснодар — Грозный и автомобильная трасса Джубга — Сочи.

Строительство ближнего автоподхода со стороны Крыма было закончено в мае 2018 года. Участок в 8,6 км соединит мост со строящейся 250-километровой трассой «Таврида», которая пройдет по маршруту Керчь — Симферополь — Севастополь. ​Генподрядчиком выступила компания ВАД. Стоимость «Тавриды» — около 149,3 млрд руб. На август было выполнено 70% работ. Рабочее движение на первой очереди трассы по двум полосам от Керчи до Симферополя должно открыться в декабре 2018 года, ввод в эксплуатацию всех 250 км — декабрь 2020 года. Пропускная способность дороги составит 40 тыс. автомобилей в сутки, время в пути от Керчи до Симферополя составит около двух часов (сейчас — четыре часа). До открытия «Тавриды» автомобилисты пользуются дорогами Керчь — Феодосия и Феодосия — Симферополь.