В план развития инфраструктуры не вошли два проекта почти на 3 трлн руб.

В инфраструктурный план на 6 трлн руб., который утвердило правительство, не вошли два мегапроекта — железная дорога Краснодар — Грозный и автотрасса Джубга — Сочи. Они не прошли отбор, потому что недостаточно проработаны

Участок автомобильной дороги Джубга — Сочи (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

В комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, который в четверг, 11 октября, утвердило правительство, не вошли как минимум два крупных проекта — скоростная магистраль из Краснодара до Грозного и Махачкалы и автодорога Сочи — Джубга, следует из документа, опубликованного на сайте правительства. Обе трассы были в проекте этого документа, который в августе Минэкономразвития внесло в правительство.

Строительство скоростной магистрали Краснодар — Грозный — Махачкала инициировал в июне 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров, который написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать его. Стоимость проекта может составить 1,2 трлн руб.

При этом строительство железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) включено в план развития магистральной инфраструктуры, но только при дополнительных внебюджетных источниках финансирования и подтверждении прогнозной грузовой базы. 24 сентября глава Минтранса Евгений Дитрих уже сообщал, что мост на Сахалин внесли в план, но в бюджете на него нет денег.

Минтранс оценивал строительство и реконструкцию участков автомобильной дороги Джубга — Сочи в 1,6 трлн руб. Впрочем, в министерстве сочли его «чрезвычайно капиталоемким» и нецелесообразным, говорил представитель ведомства еще 1 августа. В начале октября Дитрих сообщал, что прорабатываются альтернативные варианты дорогостоящего проекта. Однако, как сообщали «Ведомости», трассу от Джубги до Сочи включили в список проектов, которые правительство предложило российским бизнесменам в рамках плана помощника президента Андрея Белоусова.

«Такие проекты, как трасса Джубга — Сочи и ВСМ в Грозный, пока не прошли отбор, потому что по ним еще нет необходимого уровня проработки, что особенно важно с учетом высокой стоимости реализации», — сказал РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства. Но в план еще могут вноситься изменения даже после его утверждения, пояснил он.

Сроки реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2024 года. Транспортная часть оценивается в 6,3 трлн руб., данные по энергетической не приводятся. В конце сентября Дитрих заявлял, что из этих денег 1,57 трлн руб. уже были ранее предусмотрены правительством по программе, 1,45 трлн руб. — средства, которые выделяются дополнительно на реализацию плана, а оставшиеся примерно 3 трлн руб. — это частные инвестиции.​