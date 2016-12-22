Власти утвердили план развития транспортной инфраструктуры на ₽6,3 трлн

Стоимость энергетической части плана не указывается. Документ определил 11 федеральных проектов по модернизации и расширению транспортной и энергетической инфраструктур на ближайшие шесть лет

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Кабинет министров утвердил комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на следующие шесть лет. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства.

План разделен на две части — транспортную и энергетическую. Всего в него включены 11 федеральных проектов, девять из них касаются транспортной инфраструктуры, два оставшихся направлены на энергетику. Над проектами работали Минэкономразвития, Минтранс, Минэнерго, а также другие органы и организации.

«Приоритет транспортной части комплексного плана — инновационное преобразование отрасли инфраструктурного строительства. В этих целях планируется внедрение и широкое применение передовых технологий и лучших практик, цифровизация транспортной отрасли и логистических процессов», — говорится в справке к документу.

Транспортная часть плана оценивается в 6,3 трлн руб., по энергетической цифры не приводятся. В конце сентября глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял, что из этих денег 1,57 трлн руб. уже были ранее предусмотрены правительством по программе, 1,45 трлн руб. — средства, которые выделяются дополнительно на реализацию плана, а оставшиеся примерно 3 трлн руб. — это частные инвестиции. Сроки реализации плана обозначены рамками с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2024-го.

Идея развития транспортной и энергетической инфраструктур была заложена в майских указах президента Владимира Путина. В конце августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин направил премьер-министру Дмитрию Медведеву проект плана. Его первая версия оценивалась в 6,8 трлн руб., позже эту сумму сократили.

Всего в план правительство внесло сотни объектов транспортной инфраструктуры: например, строительство скоростной трассы Москва — Нижний Новгород — Казань, которая войдет в состав международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай, мост через Волгу в обход Тольятти, строительство участка платной автомагистрали «Меридиан», увеличение мощностей морских портов, строительство ледокольного флота и многие другие.