Минтранс назвал сроки начала поставок бензина по Крымскому мосту

Бензовозы начнут поставлять топливо в Крым по мосту в течение ближайших нескольких месяцев. Несмотря на то что движение грузового транспорта здесь началось 1 октября, бензовозы на полуостров по мосту не пустили

Сотрудники службы безопасности на Крымском мосту (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Движение бензовозов по Крымскому мосту должно начаться меньше чем через два месяца, заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает ТАСС. Ранее использование паромов для переправки бензовозов в Крым власти региона называли причиной высоких цен на топливо.

«Полагаю, что в течение полутора-двух месяцев они (бензовозы. — РБК) продолжат пользоваться паромной переправой, а после этого мы запустим, в том числе [на Крымском мосту] автомобили, перевозящие опасные грузы», — сказал Дитрих.

Несмотря на то что движение грузовых автомобилей открылось по Крымскому мосту 1 октября, грузовики с нефтепродуктами сюда допущены не были. Как заявлял руководитель ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков, причиной этого стала неготовность инфраструктуры. Как уточнил источник РБК, близкий к одному из профильных ведомств, со стороны Керчи к 1 октября так и не был достроен стационарный досмотровый комплекс. Генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров пояснил, что для допуска бензовозов на мост нужно специальное разрешение, однако в связи с тем, что маршрут по мосту в Крым является новым, эта схема пока не отработана.

В связи с этим поставки бензина на полуостров продолжаются с использованием паромной переправы. После открытия грузового движения по мосту работа керченской паромной переправы почти полностью остановилась. Согласно заявлению Алексея Волкова, рейсы будут выполняться при необходимости.

В июне на фоне общего роста цен на топливо в России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике цены на бензин и дизель выросли сильнее, чем в других регионах. Он рассказал, что с 1 марта по 8 июня розничные цены на местных заправках выросли на бензин марки АИ-92 на 5,5 руб. за литр, на АИ-95 — на 5,17 руб. за литр, на дизель — на 5,08 руб. за литр. В связи с этим он попросил вице-премьера Дмитрия Козака закрепить за Крымом одну из вертикально интегрированных нефтяных компаний, чтобы она могла поставлять топливо напрямую, минуя биржу. А в апреле ФАС возбудила дело против десяти компаний, осуществлявших трейдерные поставки нефтепродуктов на полуостров. Поставщиков заподозрили в нарушении закона «О защите конкуренции».