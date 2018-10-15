Депозиты подорожали вслед за кредитами

Три вопроса о повышении ставок по вкладам

За неделю сразу несколько крупных банков подняли ставки по розничным вкладам. Это происходит из-за оттока средств населения и ужесточения денежно-кредитной политики. Рост стоимости денег для банков толкает вверх и кредитные ставки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На сколько выросли ставки по депозитам?

Банки продолжают активно поднимать ставки по вкладам как в рублях, так и в долларах. Крупнейший банк страны Сбербанк в пятницу, 12 октября, второй раз за год поднял ставки по всем рублевым вкладам на 0,15–0,5 п.п. Диапазон ставок в итоге составил 3,4–5,15%. В последний раз банк поднимал ставки по вкладам 24 августа, и это стало первым таким решением с декабря 2014 года.

В пятницу банк также заменил свой самый доходный промовклад «Онлайк» со ставкой 6,5–6,7% годовых на вклад «Рекордный», на котором рубли можно разместить под 6,5–7,15% годовых.

Другой госбанк, ВТБ, 12 октября также улучшил условия по двум промовкладам — «Максимум» и «Максимум онлайн» — в среднем на 0,6 п.п. Максимальная доходность по промовкладам составляет 7,10–7,2% годовых с учетом капитализации процентов.

Крупнейший частный банк — Альфа-банк — в пятницу повысил ставки по всей линейке розничных вкладов в рублях и долларах. Максимальное увеличение доходности по вкладам составило 0,65 п.п. Максимальная процентная ставка по депозиту в рублях выросла до 8,01% годовых, в долларах — до 3,52% годовых.

Днем ранее, в четверг, Россельхозбанк повысил ставки рублевых вкладов на 0,1–0,55 п.п., до 6–8% годовых, по вкладу «Доходный». Доход 7–8% годовых банк начисляет по вкладам от двух до четырех лет в конце срока.

Газпромбанк во вторник, 9 октября, повысил ставки по двум долларовым вкладам. Так, диапазон ставки по самому доходному долларовому вкладу «Инвестиционный доход» увеличился сразу на 0,95–1,15 п.п, доходность по нему теперь составляет 3,45–3,95% годовых, свидетельствует мониторинг исследовательской компании Frank RG. По вкладу «Сбережения» доходность составляет 1,8–3%, а повышение составило 0,75–0,80 п.п.

Банк «ФК Открытие» повысил ставки по линейке розничных рублевых вкладов на 0,2–0,4 п.п., а максимальная ставка по самому доходному вкладу «Открытый» колеблется от 7,7 до 8,2% в зависимости от суммы.

РБК опросил другие крупнейшие по объему депозитов физлиц банки относительно их планов повысить ставку по вкладам и ожидает ответа.

Почему банки так активны?

Повышение ставок происходит на фоне оттока средств физлиц с банковских вкладов. Согласно статистике ЦБ, в сентябре вклады населения снизились на 0,8%, до 26,9 трлн руб., в августе отток составил 0,6%. Отток, по словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, был вызван не только «медийным эффектом» от обсуждения плана «девалютизации», но и из-за тарифной политики банков, которые еще весной снизили ставки по вкладам. «Крупные банки уже стали пересматривать свою политику, и мы ожидаем, что в октябре-ноябре динамика вкладов вернется в норму», — говорил Поздышев. Вклады физлиц в иностранной валюте в долларовом эквиваленте, по данным ЦБ, снизились за сентябрь на 0,7%. Отток с валютных счетов был и в августе — объем валюты на счетах физлиц и корпоративных клиентов трех крупнейших российских госбанков (Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка) сократился на $7,4 млрд.

На ставки оказывает влияние сразу несколько факторов, среди которых сентябрьское решение ЦБ поднять ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5%, и текущие потребности банков в фондировании, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. «Сейчас мы имеем активный рост объемов розничного кредитования и ипотеки, начавшееся ужесточение монетарной политики Банка России, а также определенную нервозность населения, в частности в отношении валютных вкладов», — отмечает эксперт. Комментарий ЦБ в пользу повышения ставки был достаточно жестким и указал на существенное усиление проинфляционных рисков, а также на намерение регулятора оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, напоминает директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока «ФК Открытие» Дмитрий Харлампиев.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

О влиянии решения ЦБ на повышение ставок по депозитам говорят и сами банки. «Вслед за решением ЦБ о повышении ключевой ставки и с учетом рыночной тенденции роста ставок по депозитам Сбербанк увеличил ставки действующей линейки и запустил акцию», — поясняет директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Наталья Алымова.

Недавние заявления представителей ЦБ могли убедить рынок, что возвращения регулятора к смягчению денежно-кредитной политики можно ждать нескоро. Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин 8 октября сказал, что ЦБ может вернуться к снижению ключевой ставки только в конце 2019-го — начале 2020 года.

Если в течение последних двух лет ставки снижались, то сейчас идет смена тренда — ЦБ поднимает ставку, что также движет ставки в банках вверх, говорит генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. С другой стороны, если ставка ЦБ в первую очередь влияет на рублевые вклады, то отток средств населения с валютных вкладов в августе-сентябре заставляет банки повышать ставки и по долларовым вкладам, говорит эксперт. Динамика ставок по рублевым вкладам будет зависеть от инфляционных рисков и решения ЦБ на конец года, которое сейчас не является однозначно предсказуемым для рынка, говорит Грибанов. Что касается ставок по долларовым вкладам, то тут ключевую роль будет играть финальное решение США по санкциям, считает он. Если не будет реализован сценарий с блокировкой корреспондентских счетов госбанков в иностранных банках, то это может успокоить население и ставки могут начать, наоборот, снижаться, рассуждает эксперт.

Вырастут ли ставки по кредитам?

По мнению Вячеслава Путиловского, до конца года ставки по банковским вкладам в рублях в среднем могут увеличиться еще в пределах 1 п.п. в случае, если не будет шоковых сценариев аналога 2014–2015 годов. Он добавляет, что удорожание фондирования для банков, очевидно, ведет к росту кредитных ставок — именно это наблюдается сейчас и будет происходить в среднесрочной перспективе. ​

Ставки по кредитам действительно уже начали расти. В конце сентября госкорпорация «Дом.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования) повысила ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья на вторичном рынке с 9–9,25 до 10–10,25%. Выросли также ставки на покупку жилья в новостройках (на 0,25–0,5 п.п.) — с 8,75–9,25 до 9,25–9,5%.

По мнению Дмитрия Харлампиева, нельзя исключать, что серьезные инфляционные риски и внешние условия, например ужесточение санкционного режима, более агрессивное ужесточение политики ФРС США, а также реакции на них финансовых рынков, могут подтолкнуть Банк России к дальнейшему повышению ставки, а следовательно, повышению стоимости фондирования. «Однако, учитывая высокие текущие темпы расширения розничного и ипотечного кредитования в последнее время, умеренное повышение ставок едва ли окажет заметное негативное влияние на спрос в данных сегментах», — считает эксперт.