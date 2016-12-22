Банки в июле ввезли в Россию рекордный с 2014 года объем наличных евро

В июле российские банки закупили самый большой с 2014 года объем наличных евро: более чем на 2 млрд в долларовом эквиваленте. Основная причина — угроза американских санкций, вводящих ограничения на расчеты в долларах для госбанков

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Российские банки в июле 2018 года ввезли в страну рекордный с 2014 года объем наличных евро — почти на $2,1 млрд по курсу на конец июля, следует из статистики ЦБ. До этого месячный объем закупок евро преодолевал планку $2 млрд только в декабре и ноябре 2014 года на фоне масштабной девальвации рубля и в марте того же года, когда против России были введены первые санкции из-за присоединения Крыма. Всего с начала 2018 года банки закупили за рубежом евро на $7,2 млрд при вывозе европейской валюты на $1 млрд.

Резкий июльский рост закупок наличных евро произошел на фоне снижения ввоза долларов, которые банки активно ввозили в первые месяцы текущего года. В июле объем вывезенных из России наличных долларов превысил их ввоз: $946,5 млн против $925,5 млн. В целом же с начала года объем ввезенной наличной американской валюты ($14 млрд) почти в два раза превышает объем закупленной европейской, вывезено за этот период было $3,2 млрд наличными.

Альтернатива доллару

Рост объемов закупок наличных евро банками в июле связан прежде всего с желанием российских компаний диверсифицировать свои валютные активы из-за увеличения риска по операциям с долларами на фоне возможных американских санкций, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, наличные — самый высоколиквидный актив, который в любой момент может быть переведен на расчетные счета.

Об угрозе новых американских санкций, которые могут затронуть в том числе и банковский сектор, было известно с апреля, и на фоне опасений заморозки расчетов в долларах банки и компании решили подстраховаться, закупив евро, согласен макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук добавляет, что, хотя речь идет об американских санкциях, отток средств из банков может произойти и в евро, поэтому они запасаются наличными, к тому же вывоз капитала из страны увеличивается.

«В отличие от 2014 года сейчас мы не видим снижения цен на нефть, но санкционный фактор висит дамокловым мечом, как и тогда», — говорит эксперт. В марте 2014 года, сразу же после введения санкций США, по данным ЦБ, банки закупили наличных евро на $5,2 млрд против $320,7 млн закупленных долларов.

Сезонный фактор также влияет на рост закупок наличной валюты банками летом, напоминает Антон Покатович, указывая, что во время отпусков спрос на валюту со стороны населения всегда растет.

На тенденцию к превалированию ввоза в Россию наличных евро над вывозом обратил внимание и Европейский центральный банк (ЕЦБ) в своем докладе «Тенденции использования евроналичности за последние десять лет». В нем говорится, что в России евро используется главным образом как средство накопления. Согласно данным ЕЦБ, совокупные продажи банкнот евро в 2017 году составили €52 млрд. 20% от этого объема (€10,4 млрд) пришлось на страны Восточной Европы, преимущественно на Россию.

Дедолларизировать экономику

На фоне обострения ситуации с санкциями на первый план вновь вышла тема дедолларизации российской экономики. ​Главным спикером по этой теме стал глава ВТБ Андрей Костин, который уже неоднократно предлагал меры по противодействию американской валюте и снижению ее роли в российской экономике. Так, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил, что специалисты банка подготовили предложения, как увеличить использование рубля в международных расчетах, и попросил поручить правительству и ЦБ рассмотреть их и поддержать курс на дедолларизацию. Для противодействия риску санкций необходимо развивать расчеты с другими странами в российской валюте и других национальных валютах, но не в долларах, подчеркивал глава ВТБ, выступая на Московском финансовом форуме.

На прошлой неделе стало известно, что компания «Сургутнефтегаз» обратилась к своим контрагентам с предложением дать согласие на расчеты по контрактам в евро вместо долларов, если появится такая необходимость. Компания попросила контрагентов подписать приложение к контракту с согласием на возможное проведение расчетов в евро.

По итогам сентября тренд на сокращение ввоза банками наличных долларов в пользу евро, скорее всего, продолжится, считает Сергей Романчук. По его словам, на это может повлиять реакция на недавние заявления о судьбе валютных депозитов: в сентябре в рамках Восточного экономического форума Андрей Костин заявил, что в случае расширения санкций в отношении России возвращение валютных депозитов вкладчикам госбанков возможно в другой валюте. «Я убежден, что все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте — это уже другой вопрос», — сказал он в интервью телеканалу Bloomberg. Впоследствии глава ЦБ Эльвира Набиуллина и президент Сбербанка Герман Греф этот вариант отвергали, отмечая, что варианты конвертации валютных вкладов в рубли не рассматривались.