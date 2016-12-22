Сбербанк второй раз за год поднял ставки по рублевым вкладам

В последний раз Сбербанк повышал ставки в конце августа — тогда банк принял такое решение впервые за почти четыре года. О повышении ставок на промовклады также объявил ВТБ

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Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам на 0,15–0,5 процентного пункта (п.п.), говорится в поступившем в РБК сообщении банка. Диапазон ставок в итоге составил 3,4–5,15%.

Одновременно с этим банк запустил новый рублевый промовклад «Рекордный» со ставками в диапазоне 6,5–7,15%. Его можно открыть на срок от семи месяцев до полутора лет.

Директор дивизиона банка «Занять и сберегать» Наталья Алымова пояснила, что решение связано с повышением ключевой ставки со стороны ЦБ и с тенденциями на рынке.

В последний раз банк поднимал ставки по вкладам 24 августа, это стало первым таким решением с декабря 2014 года. С января 2015 года ставки постепенно снижались.

Ставки по двум промовкладам решил поднять и ВТБ, сообщила РБК старший вице-президент банка Юлия Деменюк. «С сегодняшнего дня мы приняли решение о повышении ставок по промовкладам «Максимум» и «Максимум онлайн», это продиктовано макроэкономическими факторами и рыночной конъюнктурой», — сказала она, также назвав основной причиной повышение ставки со стороны ЦБ.

«Мы полагаем, что сейчас промовклады более востребованы, а вопрос привлечения и сохранения средств вкладчиков очень важен для нашего банка. В связи с чем было решено увеличить ставку именно по ним в среднем на 0,6 п.п.», — добавила Деменюк.