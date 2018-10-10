Рецессии проложили курс

ИсследованиеЭксперты АКРА представили прогноз развития российской экономики

Средний курс доллара в 2019 году составит от 64 до 83 руб. в зависимости от масштабов расширения санкций и последствий торговых войн, оценили эксперты АКРА. В худшем сценарии Россию ждет рецессия — ВВП упадет на 2,5%

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В случае масштабного расширения антироссийских санкций ВВП по итогам 2019 года может упасть на 2,5%, а курс доллара в среднем за год может составить 83 руб. Об этом говорится в пессимистичном сценарии макропрогноза, который во вторник, 9 октября, представили эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), передал корреспондент РБК.

Ужесточение санкций ожидается в любом случае

Экономисты в своем новом прогнозе разработали три сценария: базовый, альтернативный и альтернативный + финансовый стресс. Все они, в том числе базовый, в той или иной мере учитывают расширение американских санкций против России в ноябре. «Риск расширения санкций в рамках базового сценария макроэкономического прогноза мы закладываем впервые. До этого мы предполагали, что в базовом сценарии будет лишь сохранение санкций. Но сейчас, на мой взгляд, это достаточно вероятное событие, и мы должны его учитывать в нашем прогнозировании», — заявила руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.

Санкции, которые сейчас обсуждаются в американском конгрессе, включают ограничения на покупку новых российских ОФЗ и блокировку счетов российских госбанков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, госкорпорация ВЭБ и Промсвязьбанк) в юрисдикции США. Как оценивало АКРА, первая мера может спровоцировать выход иностранных инвесторов из 8–10% российских госбумаг. Что касается санкций в отношении госбанков, то, как заявила во вторник Порохова, они держат на корсчетах в банках-нерезидентах менее 1% активов (порядка 600 млрд руб. — эти средства и могут подвергнуться заморозке), которые, однако, обеспечивают обороты на 17–18 трлн руб. в месяц. Санкции, ограничивающие расчеты с нерезидентами, поставят вопрос «о конкурентной позиции российских госбанков на российском рынке», отметила она.

Базовыми предпосылками для всех сценариев АКРА стали старение населения, переход в режим низкой инфляции, санкции, реализация майского указа, повышение пенсионного возраста и ставки НДС, «разворот на восток» (рост доли азиатских стран в экспорте, импорте, прямых инвестициях, госдолге). В части санкций базовый и альтернативный прогнозы включают ввод в ноябре ограничений на покупку российского госдолга, а альтернативный + финансовый стресс — еще и санкции в отношении госбанков. Рассмотреть новые ограничения конгресс может в ноябре после промежуточных выборов.

Другая ключевая компонента всех сценариев прогноза — последствия торговых войн США и Китая, которые в той или иной мере (в зависимости от сценария) могут привести к падению спроса на экспорт из России. АКРА считает это одним из самых «неуправляемых» рисков, заявил эксперт группы исследований и прогнозирования Дмитрий Куликов. В альтернативные сценарии также заложены шоки предложения на сырьевых рынках, которые приведут к падению цен на нефть до $40 и ниже в течение года-полутора (сейчас нефть стоит $84,5).

Со стрессом и без

Согласно наиболее пессимистичному варианту «альтернативный + финансовый стресс», в 2019 году ВВП сократится на 2,5%, инфляция на конец года составит 8%, вдвое превысив таргет ЦБ, а ключевая ставка (в сентябре ЦБ повысил ее до 7,5%) достигнет 12%. Средний курс доллара составит 83 руб. На пике волатильности он может быть и выше, предупредил Куликов, однако ЦБ подавит это повышением ставки. Еще один ощутимый риск, заложенный в этот сценарий, — возможное наступление рецессии в США, которую все больше ожидают экономисты. В стрессовый сценарий АКРА также включены долговой кризис в Китае и бюджетные кризисы в отдельных странах Европы, которые будут сопровождаться финансовым стрессом.

«В моменте этот сценарий кажется очень похожим [...] на сценарий, который реализовался в 2014 году, хотя там была одна причина — падение цен на нефть. Здесь же — комплекс причин и что-то очень похожее [в качестве результатов]», — сказал Куликов. Это «альтернативный, но реалистичный» прогноз, подчеркнул он.

Возвращение в 2015-й Последний раз рецессия в России наблюдалась в 2015–2016 годах, когда ВВП упал на 2,7%. В 2015-м сокращение экономики составило 2,5%, а инфляция на конец года достигла 13,6%. При этом курс рубля так сильно все равно не проседал — в среднем он составлял 61,3 руб. за доллар в 2015 году и 67,2 руб. в 2016-м. Падение ВВП в 2019 году уже допускал ЦБ. Оно возможно в случае расширения санкций, ухудшения ситуации в развивающихся экономиках и ускорении оттока капитала из них — эти факторы наряду с нефтью по $35 были заложены в консервативный прогноз регулятора.

В базовом же сценарии АКРА экономический рост в 2019 году составит 1,4%, средний курс доллара — 64 руб., а инфляция — 4,6%. Ключевая ставка на конец следующего года будет находиться на том же уровне, что и сейчас, — 7,5%. В отличие от других сценариев в базовом АКРА представило прогноз вплоть до 2022 года. Из него следует, что темпы роста ВВП в последующие годы будут колебаться в районе все тех же 1,4–1,5%, цена нефти Urals составит $61–63, а курс доллара — 60–62,6 руб. При этом базовый сценарий становится «все менее и менее вероятным», сказал Дмитрий Куликов, хотя он по-прежнему остается наиболее вероятным из всех имеющихся прогнозов. Это объясняется не только внешними факторами, но и неопределенностью во внутренней бюджетной и монетарной политике, объяснил экономист.

В альтернативном сценарии, который рассчитало АКРА, рост составит скромные 0,7%. Среднегодовой курс рубля достигнет 73 руб. за доллар, инфляция — 5,7%, а ставка ЦБ на конец года — 8,5%.

Для сравнения: Минэкономразвития в базовом прогнозе на шестилетку ждет более позитивных результатов. Рост ВВП в 2019 году замедлится до 1,3%, однако в 2020-м достигнет 3%, а в последующие годы будет стабильно превышать 3%. Даже в консервативном сценарии МЭР рост экономики с 2021 года превысит 2% (впрочем, в него не заложено расширение санкций).

Пока индекс финансового стресса, который рассчитывает АКРА, находится значительно ниже критического уровня. В случае расширения санкций финансовая система России не должна перейти в состояние нестабильности, так как обычно триггером становится падение цен на нефть, сказала Наталья Порохова.