ЦБ допустил ужесточение санкций на фоне падения цен на нефть до $35

В соответствии с рисковым сценарием ЦБ, стоимость нефти может упасть вдвое, опустившись до $35 за баррель. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева предупредила также о возможности срыва программы заимствований

Центробанк в своих прогнозах исходит из того, что санкции, введенные ранее в отношении России, будут сохранены, заявила, выступая в Совете Федерации, первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева. Рисковый же сценарий, по ее словам, составлен исходя из того, что санкции в ближайшие три года будут усиливаться, а вот цена на нефть резко упадет.

«Дополнительно мы также рассматриваем и рисковый сценарий, предполагающий снижение цены на нефть до $35 за баррель и усиление санкций», — сказала Юдаева.

В начале октября 2018 года стоимость барреля российской нефти марки Urals колеблется выше отметки $80. Базовый сценарий ЦБР предполагает снижение стоимости барреля Urals до среднего уровня $55 в 2020-2021 годах. При реализации рискового сценария ЦБ стоимость барреля Urals уже в 2019 году может упасть более чем в два раза. По оценке ЦБ, такое падение приведет к ускорению инфляции и прекращению роста ВВП страны.

​Кроме того, Юдаева предупредила, что видят риски неисполнения программы государственных заимствований.

«В условиях волатильных рисков есть вероятность, что бюджет не сможет в полной мере привлечь с рынков те объемы заимствований, которые запланированы в бюджете. Безусловно, у бюджета могут найтись другие ресурсы для того, чтобы выполнить свои обязательства, но, тем не менее, наверное, при планировании бюджета нужно задуматься и о некотором плане действий на случай реализации этого риска», — подчеркнула Юдаева.

Проект бюджета России на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусматривает привлечение в 2019 году через выпуск облигаций федерального займа 2,47 трлн руб., в 2020-м году — 2,42 трлн руб., в 2021 году — 2,6 трлн руб. Программа внешних заимствований предусматривает привлечение ежегодно до $3 млрд. ​