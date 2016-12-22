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ЦБ допустил рецессию в России в случае расширения санкций
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ЦБ допустил рецессию в России в случае расширения санкций
Экономика, 16:03
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ЦБ допустил рецессию в России в случае расширения санкций
ВВП может перейти к падению в условиях рискового сценария развития экономики, предупреждает ЦБ. Рецессию могут вызвать расширение санкций и ухудшение ситуации в странах — торговых партнерах России
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Центробанк описал рисковый сценарий для российской экономики: в условиях расширения санкций и ухудшения ситуации в странах — торговых партнерах она может столкнуться с рецессией, указывает регулятор в сентябрьском докладе о денежно-кредитной политике.

ЦБ практически не приводит конкретных условий рискового сценария, но указывает, что в него «заложены предпосылки о значительном ухудшении внешних условий для российской экономики, более слабой динамике роста мировой экономики и объемов международной торговли по сравнению с базовым сценарием». Это может быть связано с такими факторами, как «расширение внешнеторговых ограничений, ухудшение макроэкономической ситуации в странах с развивающимися рынками и повышение оттока капитала из них, риски дальнейшего расширения международных санкций в отношении России». В рисковый прогноз также включено падение цен на нефть до $35 за барр. в 2019 году и их дальнейшее закрепление на этом уровне.

«В 2019 году при условии реализации рискового сценария вероятно более существенное ускорение роста цен, чем в базовом сценарии, а также выход темпов прироста ВВП в отрицательную область», — говорится в докладе. Масштабов возможного падения экономики регулятор также не приводит. Последний раз рецессия в России наблюдалась в 2015 (ВВП тогда упал на 2,5%) и 2016 годах (-0,2%).

Влияние внешних условий

В пятницу Центробанк впервые с 2014 года решил повысить ключевую ставку — с 7,25 до 7,5%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, в частности, обратила внимание на возросшие инфляционные риски «со стороны внешних условий». В августе Госдепартамент США объявил о планах ввести против России санкции в связи с делом об отравлении семьи Скрипалей. Кроме того, американские сенаторы подготовили законопроект о расширении санкций, которые могут затронуть иностранные инвестиции в российский госдолг и ограничить долларовые расчеты российских госбанков.

Негативные последствия сгладит бюджетное правило (механизм закупки валюты на сверхдоходы от нефти дороже $40,8), ожидает регулятор. Темпы роста, по его прогнозу, вновь станут положительными в 2020 году, а в 2021-м — приблизятся к уровню базового сценария (1,5–2%).

В рисковом сценарии ожидаются ускорение оттока капитала, сокращение внутреннего спроса, ослабление рубля и рост курсовых и инфляционных ожиданий. Инфляционные риски приведут к ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ, говорится в докладе. Риски возникнут и для бюджетной политики и будут связаны с неопределенностью с финансированием дефицита бюджета, «в том числе в части рыночных источников финансирования, что связано с ограниченными возможностями размещения ОФЗ и еврооблигаций в запланированных объемах». ЦБ в случае рискового сценария готов «задействовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты».

Более вероятное развитие событий

Впрочем, ЦБ в основном опирается на свой базовый макроэкономический сценарий, который предполагает устойчивый рост в странах — торговых партнерах, нормализацию денежно-кредитной политики в развитых экономиках и снижение цен на нефть до $55 США в 2020–2021 годах. Однако и по этому прогнозу ЦБ заложил замедление экономики, понизив свои ожидания до 1,2–1,7% с 1,5–2%. В 2020–2021 году регулятор ожидает более быстрого роста — на 1,8–2,3%, при этом регулятор рассчитывает, что он «будет обеспечиваться преимущественно повышением производственного потенциала российской экономики». ЦБ также повысил прогноз по инфляции на 2019 год с 4–4,5% до 5–5,5% (с 2020 года темпы роста цен должны вернуться к таргету в 4%).

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Центробанк , рецессия , макропрогноз
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