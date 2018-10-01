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Недовольные отсиделись дома
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Недовольные отсиделись дома
Газета № 168 (2892) (0110) 07:00
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Недовольные отсиделись дома
Левада-центр оценил влияние пенсионной реформы на выборную активность
Две трети россиян не признали наличие связи между пенсионной реформой и их участием в прошедших выборах. При этом противники повышения пенсионного возраста в основном остались дома и на избирательные участки не пошли
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

На большинство реформа не повлияла

63% опрошенных Левада-центром россиян заявили о том, что объявление о повышении пенсионного возраста не повлияло на их участие в выборах в единый день голосования 9 сентября. 33%, напротив, признали влияние реформы на их решение участвовать в выборах, 4% затруднились ответить. Итоги опроса есть у РБК.

Из-за пенсионной реформы люди меньше стали поддерживать власть, рейтинги упали у институтов власти и «Единой России»; при этом противники повышения пенсионного возраста в день голосования в основном остались дома, отмечает социолог Левада-центра Денис Волков.

Как проходил опрос

Левада-центр 20–26 сентября опросил 1,6 тыс. человек по репрезентативной всероссийской выборке в 136 населенных пунктах, 52 регионах России. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

«Пенсионная реформа скорее подхлестнула негативные настроения, которые были в регионах второго тура, но падение рейтингов и ухудшение настроения мы фиксировали до объявления пенсионной реформы. Она усилила страхи и процессы, которые уже стали развиваться, — поясняет социолог. — Все показатели пошли вниз в начале года, избирательная кампания президента немного отыграла падение, но затем рейтинги продолжили падать. Сказывался общий пессимизм перед нарастанием проблем в экономике, и пенсионная реформа только их усилила».

Волков отмечает, что в целом недовольны реформой все социальные группы, но выше недовольство среди работающих (от самых молодых и до предпенсионного возраста) и среди малоимущих. Спокойнее всего к реформе относятся пенсионеры, которым реформа ничем не грозит. «В первую очередь на выборах голосовали пенсионеры», — подчеркнул он.

Недовольные реформой остались дома в первом туре выборов, но там, где дело дошло до второго, пришли голосовать, понимая, что могут изменить итоги, отмечает политолог Николай Миронов. Он согласен с Волковым в том, что недовольство властью росло еще до объявления о реформе, с осени 2014 года, когда произошла девальвация рубля.

Россияне начали критически относиться к нынешнему социально-экономическому курсу задолго до пенсионной реформы, подтверждают данные ВЦИОМа, рассчитывающего индекс одобрения внутренней политики властей. Этот индекс рассчитывается как разница между суммой ответов с положительной и отчасти положительной оценкой политики властей и ответами с негативной оценкой. Пиковых значений индекс достигал со второго квартала 2014 года по второй квартал 2015 года (71–72 пункта). В сентябре 2017 года индекс достиг минимума за десять лет (35–34 пункта). Перед выборами президента в ноябре 2017 года индекс отскочил до 54 пунктов, а после объявления пенсионной реформы, в июле 2018 года, рухнул до рекордно низкого порога в 22 пункта. В июле индекс одобрения экономической политики властей опустился до нуля (количество отрицательных ответов впервые сравнялось с числом положительных), а индекс одобрения социальной политики — до 10 пунктов.

«Люди стали беднеть с 2014 года, но это шло достаточно мягко, постепенно. Стабильность не была потеряна. А после выборов президента сразу начался вал непопулярных мер, и это сдетонировало — тем более что обещали одно, а начали делать другое», — рассуждает Миронов. Он добавил, что, по его мнению, процент тех, кто сказал, что реформа повлияла на выборную активность, достаточно велик, учитывая, что часть респондентов давали «социально одобряемый» ответ.

Большинство за выборами не следили

На вопрос, следили ли респонденты Левада-центра за выборами 9 сентября, 16% ответили, что «внимательно следили», еще 27% «следили без особого внимания». Более половины респондентов — 57% опрошенных — ответили отрицательно.

Опрошенные РБК эксперты сходятся в том, что повышение пенсионного возраста стало дополнительной, но не главной причиной того, что в четырех регионах кандидаты от партии власти не выиграли в первом туре.

Политолог Вячеслав Смирнов считает, что ко вторым турам выборов глав регионов привели в том числе ​негативное отношение к действующим губернаторам и популистская риторика КПРФ и ЛДПР. Реформа стала одним из ключевых факторов протестного голосования, но негативное отношение к конкретному человеку и его антирейтинг чаще гораздо весомее, заключил Смирнов.

Пенсионная реформа в целом не очень сильно повлияла на российских избирателей, исключением стали семь-восемь регионов, где запрос на альтернативу кандидату от власти «выстрелил», считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Там, где критики власти обнаружили, что не являются одиночками и способны на что-то влиять, во втором туре произошел рост поддержки кандидатов оппозиции в 2,5 раза и более, — указал политолог. — Региональная специфика присутствовала, но все же не была определяющей».

​9 сентября состоялись выборы 26 глав регионов, семи депутатов Госдумы, 16 региональных парламентов, четырех мэров региональных столиц и несколько тысяч муниципальных глав и депутатов. В Хабаровском крае, Владимирской области, Приморье и Хакасии действующие главы регионов не смогли набрать более 50% голосов «за», был объявлен второй тур. В Приморье его итоги отменили, и в декабре проведут повторные выборы, в Хакасии кандидат от власти Виктор Зимин из-за рисков проиграть коммунисту снялся за несколько дней до голосования, во Владимирской области и Хабаровском крае у кандидатов от «Единой России» выиграли представители ЛДПР.

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Единороссы на выборах в заксобрания почти везде ухудшили результат, подсчитал РБК. В первую очередь потеря влияния партии власти произошла в Иркутской области, где «Единая Россия» проиграла КПРФ. Еще в двух регионах КПРФ также лидировала на выборах в заксобрания: в Ульяновской области у нее 42,3%, у «Единой России» — 22,9%; в Хакасии — 31,1 против 27,2%.

Повышение пенсионного возраста

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня, объяснив его дефицитом бюджета ПФР и необходимостью индексировать пенсии. В первом чтении Госдума приняла законопроект 19 июля. Реформа пред​усматривала постепенное повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). В конце августа Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу, повысив пенсионный возраст для женщин вместо восьми на пять лет — до 60 лет. Всего президентом было предложено восемь поправок, в том числе введение административной или уголовной ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста, уменьшение на три года стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» голосовали против либо воздержались. За два дня, 26–27 сентября, Дума приняла законопроект о реформе во втором и третьем чтениях.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: пенсионная реформа , Левада-центр , Выборы , второй тур , Опрос
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