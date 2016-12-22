Возвращение второго тура: как прошли выборы в России

Главной неожиданностью прошедшего единого дня голосования стали итоги выборов в Хабаровском крае — ни один из кандидатов в губернаторы не набрал 50%. При этом кандидат от ЛДПР получил больше голосов, чем глава региона

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

​В воскресенье, 9 сентября, единый день голосования, в России состоялись более 4,5 тыс. выборов и референдумов. В 26 регионах выбрали глав, в 16 состоялось голосование за членов местных законодательных собраний, в семи одномандатных округах состоялись довыборы в Госдуму.

Из регионов, опубликовавших предварительные результаты по явке на 20:00 мск, самая высокая зарегистрирована в Кемеровской области, где выбирали главу региона, — 70,1% (на 22 п.п. меньше, чем в 2015 году), самая низкая в Новосибирской области — 29,4%.

Хабаровский край поддержал ЛДПР

Выборы прошли в общем без серьезных нарушений, заявили в Центризбиркоме, однако в разговоре с журналистами в информационном центре ЦИКа председатель ЦИКа Элла Памфилова охарактеризовала их словами «страсти кипят».

И действительно, несмотря на то что опрошенные РБК эксперты предсказывали отсутствие интриг на выборах глав регионов, в Хабаровском крае с большой вероятностью может понадобиться второй тур. По данным на 20:00 мск, когда было обработано 77,55% бюллетеней, действующий губернатор, выдвиженец «Единой России» Вячеслав Шпорт, имел 35,3% голосов — на 0,3% меньше, чем его соперник от ЛДПР Сергей Фургал. По закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», если ни один кандидат не набирает 50%, назначается второй тур.

Это второй такой случай с 2012 года, когда в России были возвращены прямые выборы губернаторов, указывают эксперты (вторым туром закончились выборы в Иркутской области в 2015 году, тогда губернатора Сергея Ерощенко победил коммунист Сергей Левченко), и первый — когда главным конкурентом действующего главы региона стал выдвиженец от ЛДПР.

Невысокий результат действующего губернатора на выборах обычно объясняется двумя факторами — слабой поддержкой в местных элитах и небольшой личной популярностью, пояснил РБК политолог-регионалист Ростислав Туровский. По его мнению, Шпорт не вызывает такой аллергии у элит в регионе, как Ерощенко в Иркутской области, но он слишком тесно связан с родным Комсомольском-на-Амуре, тогда как в Хабаровске его позиции нельзя назвать сильными. А вот с личной популярностью у главы Хабаровского края проблемы: хотя он очень опытный участник выборов, к нему есть претензии как к управленцу. «И губернатор, и центр запускают в регионе множество проектов, но люди пока не видят результатов», — заключил Туровский.

При этом Фургал имеет достаточный опыт участия в выборных кампаниях. Он выиграл думские выборы в округе и объединяет сейчас протестный электорат, поскольку КПРФ выставила слабого кандидата, пояснил политолог.

Еще одной проблемой для Шпорта стало то, что он недооценил протесты против пенсионной реформы в регионе, заявил РБК политолог Дмитрий Фетисов. «По сути, граждане голосовали не за оппонентов партии власти, а против действующих глав, выразив таким образом свой протест», — полагает он.

По данным на 20:30 мск, вероятность второго тура возможна еще в двух местах. В Приморском крае после обработки более 87% бюллетеней врио главы Андрей Тарасенко имел 46,6% голосов, его главный конкурент Андрей Ищенко от КПРФ — 24,7%. В Хакасии, по данным подсчета 20,6% бюллетеней, действующий глава Виктор Зимин получил 46,4%, а его конкурент от КПРФ Валентин Коновалов — 37,5%.

«Единая Россия» проигрывает в трех регионах

Проблемами для партии власти также обернулись выборы в заксобрание Иркутской области. В регионе, которым руководит единственный в России губернатор-коммунист Сергей Левченко, «Единая Россия» на 21:00 мск получила 27,3% голосов, КПРФ — 33,7%. Еще в двух регионах КПРФ лидирует на выборах в заксобрания: в Ульяновской области у нее 42,3%, у «Единой России» — 22,9% и в Хакасии — 31,1 против 27,2% у партии власти.

По предварительным данным, единороссы также проигрывали по партийным спискам на выборах в заксобрание Забайкальского края. К 17:30 мск, когда была обработана четверть бюллетеней, партия власти получила 23,68%, КПРФ — 26,51%, ЛДПР — 26,24%. К 19:20 ситуация выправилась для «Единой России»: по итогам подсчета половины голосов, она получила 26%, КПРФ и ЛДПР — по 25%.

В прошлом году перед «Единой Россией» стояла задача победить на всех выборах в заксобрания регионов и городские думы, говорил источник РБК в партии.

Выборы в заксобрания в 2018 году могли пройти по двум сценариям, полагает политолог Александр Пожалов. По первому сценарию они могли «приблизиться» к модели кризисных выборов в Госдуму в декабре 2011 года, когда результаты партии власти во многих регионах упали до 30–35%. По второму — голосование могло закончиться «более спокойно», как в ходе выборов 2013 года, когда «Единая Россия» увеличила свой результат по сравнению с выборами в Госдуму до уровня 40–45% при намного меньшей явке, уточнил Пожалов. По его мнению, власть и сейчас рассчитывала на снижение как явки, так и протестного голосования на региональных выборах. К снижению привели и «снятие самой острой, эмоциональной фазы протеста против пенсионной реформы благодаря телеобращению Владимира Путина», и невысокая эффективность оппозиции перед выборами, говорит Пожалов.

Причина протестного голосования на выборах в заксобрания — в том, что избиратели выступают против федеральных реформ, сказал РБК политолог Николай Миронов.

Задержанным облегчили выбор

Самым серьезным нарушением на этих выборах стал случай на участке № 725 в Улан-Удэ, где сотрудники УИК привезли в местный изолятор временного содержания бюллетени, заранее заполненные за кандидатов от «Единой России».

В результате зампредседателя этого УИК был освобожден от должности, против него возбудили уголовное дело. Как сообщил журналистам председатель бурятского избиркома Дмитрий Ивайловский, после задержания представитель УИК признался, что заполнил таким образом множество бюллетеней.

Не обошлось без нарушений и в столице. Утром муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина сообщила, что на участке № 3772 в Новой Москве «народные дружинники» вытолкали из УИК наблюдателей. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов назвал эту информацию провокацией. «Дружинники просто наводили порядок, это их прямая обязанность. Никого не кололи, [обошлось] без травм», — добавил он.

Явка зависела от региона

Несмотря на усилия региональных властей, явка на выборах 9 сентября в ряде регионов оказалась ниже, чем на прежних выборах.

На 19:30 мск предварительные результаты губернаторских выборов опубликовали избиркомы Чукотского автономного округа, Якутии, Магаданской, Омской и Амурской областей, Приморского, Красноярского, Алтайского и Хабаровского краев. Явка в Приморье, по данным на 18:10 мск, составила 29,4% — это на 10,8 п.п. меньше, чем во время предыдущих губернаторских выборов, прошедших в 2014 году.

Меньше, чем на предыдущих выборах, явка и на Чукотке (на 3,9 п.п.), в Амурской области (на 1,9 п.п.), в Красноярском крае (на 1,6 п.п.). В Чукотском АО с результатом 57,03% побеждает действующий губернатор Роман Копин, в Амурской области — врио главы региона Василий Орлов, назначенный в мае 2018 года и получивший, по предварительным данным, 58,35% голосов, в Красноярском крае — врио губернатора Александр Усс, которого Владимир Путин назначил на эту должность в сентябре 2017 года. Усс набрал 62,29% голосов избирателей.

Однако есть и регионы, где активность избирателей повысилась. Явка на выборах губернатора в Омской области составила 46,5%, это на 12,7 п.п. больше, чем на выборах в 2015 году. Назначенный в октябре врио губернатора Александр Бурков побеждает с 82,71% голосов. В Якутии явка на 6,2 п.п. превысила показатель 2014 года и составила 58,9%. На выборах побеждает назначенный президентом в мае 2018 года врио главы республики Айсен Николаев. Явка на губернаторских выборах в Магаданской области превысила показатель 2013 года на 7 п.п. и составила 39,4%. Врио главы региона Сергей Носов получил 81,51% голосов избирателей. В Хабаровском и Алтайском краях явка предварительно составила 36,2 и 36% соответственно.

По данным на 18:00 мск явка на выборах мэра Москвы составила 23,63%. На выборах главы столицы в 2013 году явка к этому времени была выше — 26,5%. При этом в Москве голосование продлено на два часа, до 22:00. Кроме того, впервые были созданы 209 «дачных» избирательных участков — УИК за пределами города: в Подмосковье, Калужской, Владимирской и Тульской областях.