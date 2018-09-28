Туристов приравнивают к футбольным фанатам

Как правительство планирует смягчить правила въезда в Россию

Минэкономразвития прорабатывает механизмы смягчения визового режима. Один из вариантов — использование аналога паспорта болельщика на туристических маршрутах

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Туристы на $15,5 млрд

Минэкономразвития рассматривает варианты смягчения визового режима для увеличения экспорта туристических услуг. Это следует из разработанного министерством паспорта федерального проекта «Экспорт услуг», копия которого есть в распоряжении РБК.

В документе указано, что экспорт услуг в категории поездок с туристическими, медицинскими и образовательными целями в 2024 году должен достичь $15,47 млрд. Сейчас он почти в два раза меньше: по итогам 2017 года — $8,95 млрд.

В Минэкономразвития подтвердили подлинность документа. В середине сентября в его ведение перешла туристическая отрасль, которую ранее курировало Минкультуры. Новый куратор разработает стратегию развития туризма до 2035 года и усилит кадрами перешедший в его ведение Ростуризм, говорил тогда глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Поручение по разработке стратегии дано министром, работа уже ведется, уточнил представитель министерства.

Несырьевой экспорт Федеральный проект «Экспорт услуг» является частью более масштабного, национального проекта по экспорту. Его цель — наращивание несырьевого неэнергетического экспорта. Задачу довести объем этого экспорта в течение шести лет с нынешних $140 млрд до $250 млрд поставил Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте этого года. Поручение правительству разработать национальный проект по кооперации и экспорту в срок до 1 октября было в майских указах президента. Национальный проект, обсуждение которого велось на площадке Российского экспортного центра, должен быть представлен правительству до 1 октября.

Смягчение визового режима

Одна из мер, которая прописана в документе, — упрощение визового режима для иностранцев, которые приезжают в Россию с туристическими, деловыми и гуманитарными целями, например для культурного и спортивного сотрудничества. Возможность упрощенного въезда должна появиться у граждан так называемых целевых стран, но их перечень в документе пока не указан.

Конкретный механизм упрощения визового режима в паспорте федерального проекта не раскрыт. Он будет представлен после дополнительной проработки, уточнили в Минэкономразвития.

Один из рабочих вариантов — разработка аналога паспорта болельщика (FAN ID) для иностранцев, путешествующих по ключевым туристическим маршрутам, рассказал РБК федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения. Идея состоит в том, чтобы разработать пакетный туристический продукт, в который войдут, например, рекомендуемые места посещения, сертифицированные отели, рестораны, транспортная карта или CityPass. Купивший такой тур иностранец сможет рассчитывать на упрощенный въезд, поясняет собеседник РБК. По его словам, целевые страны, граждане которых смогут воспользоваться упрощенным въездом по туристическому аналогу FAN ID, должны определяться исходя из платежеспособности туристов и соображений безопасности.

Визовый режим — один из главных барьеров, сдерживающих развитие экспорта туристических услуг, а опыт ЧМ-2018 с паспортом болельщика показал, что въезд в Россию через аналог FAN ID технически организовать можно, говорит собеседник РБК. После окончания чемпионата Владимир Путин продлил многократный безвизовый въезд для иностранцев в Россию по паспортам болельщиков до конца 2018 года.

Создать список ключевых маршрутов, которые могут стать драйвером развития въездного туризма, было предложено в рамках обсуждения национального проекта по экспорту, сообщил гендиректор Российского экспортного центра Андрей Слепнев. По его словам, сейчас этот список формируется.

Похожую идею — создать аналог паспорта болельщика для туристов — недавно озвучивал и гендиректор государственного музейно-выставочного центра «Росизо» Сергей Перов. На прошлой неделе он представил в Минкультуры музейную карту Museum Multi-Pass, которая, по словам Перова, должна позволить иностранцам не только посещать музеи, но и въезжать в Россию без визы. Глава Минкультуры Владимир Мединский идею поддержал.

Другие варианты В паспорте проекта по экспорту услуг приводятся другие возможные механизмы упрощения визового режима. В частности, упоминается расширенное использование электронных виз. По результатам эксперимента с электронными визами на Дальнем Востоке эту практику предложено распространить и на Калининградскую область. Закон об упрощенном визовом режиме на всем Дальнем Востоке действует с августа 2017 года. Получить электронную визу иностранцы могут, заполнив заявление онлайн, — оно рассматривается четыре дня. Электронная виза бесплатная, по ней иностранный турист может находиться в России восемь дней. По электронной визе в Россию могут въехать граждане 18 стран, в том числе Алжира, Брунея, Омана, среди них нет США и государств ЕС. По данным Минвостокразвития, за прошедший год было оформлено 34,3 тыс. виз, но приехали в Россию только 60% их обладателей. Еще один вариант — ускоренное оформление виз по обращениям уполномоченных туроператоров. Предлагается разработать порядок взаимодействия туроператоров с МИДом «по вопросам ускоренного оформления виз для иностранных туристов, путешествующих по ключевым туристическим маршрутам».

Облегчение визового режима — правильная мера, она сразу дает увеличение турпотока, говорит Виктор Тополкараев, гендиректор «Интуриста» (занимается в том числе въездным туризмом). По его словам, средний европейский турист тратит в поездках в несколько раз больше, чем китайский, и конкуренция за «богатого» туриста в мире возрастает.

Визовые процедуры, указывает Тополкараев, важны при выборе направления: если визу нужно оформлять заблаговременно и расходы на нее значительные, туристам легче выбрать альтернативное направление. Основную проблему в либерализации визового режима в «Интуристе» видят в том, что Россия будет ждать ответных шагов со стороны других стран.

РБК направил запрос официальному представителю МИДа Марии Захаровой.