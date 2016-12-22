Мединский поддержал идею безвиза для иностранцев с музейным мультипассом

Museum Multi-Pass разрабатывает центр «Росизо». Предполагается, что помимо доступа в музеи карта даст право на проезд на общественном транспорте, а также возможность приезжать в Россию без визы по аналогии с Fan ID

Гендиректор государственного музейно-выставочного центра «Росизо» Сергей Перов (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

В России разрабатывается единая музейная карта Museum Multi-Pass, которая, как предполагается, позволит иностранцам не только на выгодных условиях посещать музеи и другие культурные площадки, но и въезжать в страну без визы. Об этом сообщил в ходе презентации в Минкультуры гендиректор государственного музейно-выставочного центра «Росизо» Сергей Перов, передает ТАСС.

Министр культуры Владимир Мединский поддержал предложение и поручил «Росизо» продолжить работать над инициативой. «Идея хорошая, мы давно об этом говорили», — отметил он.

По словам Перова, такая карта должна работать по аналогии с Fan ID, по которым тысячи иностранцев могли приехать в Россию в июне и июле на матчи чемпионата мира по футболу. Museum Multi-Pass, уточнил он, прорабатывается со множеством структур, в том числе с ведущими федеральными музеями — Третьяковской галереей, ГМИИ имени Пушкина и другими. Эта программа создается по аналогии с уже работающими европейскими мультикартами, приобретя которые туристы могут свободно посещать определенные музеи.

«Правительство Москвы предварительно не видит проблем и готово свои муниципальные музеи обязать принимать мультипасс, и видится это так, что федеральные, муниципальные и частные музеи должны быть доступны для посещения по этому универсальному документу», — добавил Перов.

Museum Multi-Pass хотят распространить и на проезд по городу в общественном транспорте. Свои рекомендации к проекту музейной карты дали разработчикам и в Минкомсвязи, которое является оператором Fan ID.

«Остался последний этап — согласование с МИД. Потому что не совсем понятно, как это будет существовать в режиме электронной визы и какие пошлины будут», — сказал Перов.

РБК направил запрос в пресс-службу МИД России.

Идея единой карты для туристов, приезжающих в Москву и Санкт-Петербург, уже воплощена в некоторых проектах. Например, Russia City Pass предлагает несколько тарифных пакетов, которые включают в себя разные услуги — от посещения музеев до предоставления услуг связи и скидок в кафе и ресторанах по единой карте.

В начале августа президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию до конца 2018 года для держателей паспортов болельщиков Fan ID. Этот документ обязательно оформлялся обладателями билетов на матчи чемпионата мира для того, чтобы попасть на стадион. Помимо этого Fan ID позволял въезжать в Россию без визы, а также бесплатно пользоваться общественным транспортом.